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EKONOMİ
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https://tr.sputniknews.com/20211113/abdnin-petrol-sondaj-kulesi-sayisi-artti-1050770270.html
ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı arttı
ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı arttı
ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 4 adet arttı. 13.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-13T17:33+0300
2021-11-13T17:33+0300
2021-11-13T17:33+0300
ekonomi
abd
petrol fiyatları
petrol
wti petrolü
sondaj
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Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı 5-12 Kasım döneminde bir önceki haftaya göre 4 adet artarak 454'e yükseldi.ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı son 1 yılda ise toplam 218 adet arttı.Perşembe gününü 82.87 dolardan kapatan Brent petrolün varil fiyatı, cuma gününü 81.99 dolar seviyesinde tamamladı.Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı ise cuma gününü 80.72 dolar düzeyinde kapattı. WTI tipi ham petrol perşembe gününü 81.59 dolar seviyesinde tamamlamıştı.
https://tr.sputniknews.com/20211107/iran-cumhurbaskani-yardimcisi-petrolu-kacak-satiyor-ve-parasini-gizlice-getiriyoruz-1050551009.html
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abd, petrol fiyatları, petrol, wti petrolü, sondaj
ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı arttı
ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 4 adet arttı.
Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı 5-12 Kasım döneminde bir önceki haftaya göre 4 adet artarak 454'e yükseldi.
ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı son 1 yılda ise toplam 218 adet arttı.
Perşembe gününü 82.87 dolardan kapatan Brent petrolün varil fiyatı, cuma gününü 81.99 dolar seviyesinde tamamladı.
Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı ise cuma gününü 80.72 dolar düzeyinde kapattı. WTI tipi ham petrol perşembe gününü 81.59 dolar seviyesinde tamamlamıştı.