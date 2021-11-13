https://tr.sputniknews.com/20211113/belarus-disisleri-ab-gocmen-krizi-konusunda-minsk-ile-diyalog-kurmaya-istekli-degil-1050773645.html
Belarus Dışişleri: AB, göçmen krizi konusunda Minsk ile diyalog kurmaya istekli değil
Belarus Dışişleri: AB, göçmen krizi konusunda Minsk ile diyalog kurmaya istekli değil
Belarus Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Aleynik, Avrupa Birliği (AB) tarafından göçmen krizinin çözümü konusunda Minsk ile diyalog kurmaya yönelik ciddi bir... 13.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-13T20:38+0300
2021-11-13T20:38+0300
2021-11-13T20:39+0300
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göçmen krizi
avrupa birliği
diyalog
belarus dışişleri bakanlığı
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Belarus Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Aleynik, AB tarafından göçmen krizinin çözümü konusunda Minsk ile diyalog kurmaya yönelik ciddi bir çaba görmediklerini, Belarus'un ise bu konuda tek taraflı çözümü olmadığını ifade etti.YouTube üzerinden yayınlanan bir programa konuk olan Aleynik, "Nisan ayından bu yana göç konularında en azından bir iletişim, diyalog kanalı kurmaya ve istişarelerde bulunmaya yönelik ısrarlı girişimlerimiz yanıtsız kaldı, daha doğrusu resmi bir yanıt aldık, olumsuz oldu. Dolayısıyla bugün Avrupa Birliği'nin bu sorunları çözmeye yönelik herhangi bir çabasını görmüyoruz" diye konuştu.Belarus makamlarının her aşamada önkoşulsuz ve eşit esaslarda diyaloğa hazır olduklarını beyan etmesine rağmen, AB'nin Minsk ile temasa geçme konusunda ciddi bir girişimde bulunduğunu görmediklerin vurgulayan Aleynik, "Bu sorun birlikte çözülmeli. Bugün elimizde çözüm için tek taraflı reçete yok" vurgusunu yaptı.Aynı zamanda Birleşmiş Milletler (BM) çevreleri, BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK), Uluslararası Göç Örgütü, UNICEF, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve ayrıca Kızılhaç ile Belarus ve AB sınırındaki göçmenlere yardım konusunda etkileşim halinde olunduğuna dikkat çeken Aleynik, göçmenler için ek fonlar toplamaya yönelik çalışmaları yoğunlaştırdıklarını’ ifade etti.Belaruslu diplomat, "Bugün Avrupalı ortaklarımız tarafından (işbirliği için) böyle bir hazırlık görmüyoruz. Böyle bir diyaloğu başlatmaya bir parça ilgi olduğuna dair bazı sinyaller olmasına rağmen, şu ana kadar somut herhangi bir şey olmadı" ifadelerini kullandı.Durumdan dolayı endişeli olduğunu ifade eden AB Dış İlişkiler Servisi’nin bir bürokratı ile telefon görüşmesi yaptığını söyleyen Aleynik, "Ona tutumumuzu ilettik, diyaloga hazır olduğumuzu, soruna birlikte çözüm aramamız gerektiğini beyan ettik. Bakalım nasıl bir sonuç alacağız" diye konuştu.
https://tr.sputniknews.com/20211113/rus-disisleri-batinin-gocmen-krizine-karsi-tutumu-kabul-edilemez-1050773185.html
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Belarus Dışişleri: AB, göçmen krizi konusunda Minsk ile diyalog kurmaya istekli değil
20:38 13.11.2021 (güncellendi: 20:39 13.11.2021)
Belarus Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Aleynik, Avrupa Birliği (AB) tarafından göçmen krizinin çözümü konusunda Minsk ile diyalog kurmaya yönelik ciddi bir çaba görmediğini, Belarus'un ise tek taraflı çözümü olmadığını söyledi.
Belarus Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Aleynik
, AB tarafından göçmen krizinin çözümü konusunda Minsk ile diyalog kurmaya yönelik ciddi bir çaba görmediklerini
, Belarus'un ise bu konuda tek taraflı çözümü olmadığını ifade etti.
YouTube üzerinden yayınlanan bir programa konuk olan Aleynik, "Nisan ayından bu yana göç konularında en azından bir iletişim, diyalog kanalı kurmaya ve istişarelerde bulunmaya yönelik ısrarlı girişimlerimiz yanıtsız kaldı, daha doğrusu resmi bir yanıt aldık, olumsuz oldu. Dolayısıyla bugün Avrupa Birliği'nin bu sorunları çözmeye yönelik herhangi bir çabasını görmüyoruz" diye konuştu.
Belarus makamlarının her aşamada önkoşulsuz ve eşit esaslarda diyaloğa hazır olduklarını beyan etmesine rağmen, AB'nin Minsk ile temasa geçme konusunda ciddi bir girişimde bulunduğunu görmediklerin vurgulayan Aleynik, "Bu sorun birlikte çözülmeli. Bugün elimizde çözüm için tek taraflı reçete yok" vurgusunu yaptı.
Aynı zamanda Birleşmiş Milletler (BM) çevreleri, BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK), Uluslararası Göç Örgütü, UNICEF, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve ayrıca Kızılhaç ile Belarus ve AB sınırındaki göçmenlere yardım konusunda etkileşim halinde olunduğuna dikkat çeken Aleynik, göçmenler için ek fonlar toplamaya yönelik çalışmaları yoğunlaştırdıklarını’ ifade etti.
Belaruslu diplomat, "Bugün Avrupalı ortaklarımız tarafından (işbirliği için) böyle bir hazırlık görmüyoruz. Böyle bir diyaloğu başlatmaya bir parça ilgi olduğuna dair bazı sinyaller olmasına rağmen, şu ana kadar somut herhangi bir şey olmadı" ifadelerini kullandı.
Durumdan dolayı endişeli olduğunu ifade eden AB Dış İlişkiler Servisi’nin bir bürokratı ile telefon görüşmesi yaptığını söyleyen Aleynik, "Ona tutumumuzu ilettik, diyaloga hazır olduğumuzu, soruna birlikte çözüm aramamız gerektiğini beyan ettik. Bakalım nasıl bir sonuç alacağız" diye konuştu.