https://tr.sputniknews.com/20211115/abd-suriyede-70-sivilin-oldugu-hava-saldirisini-saldirisini-mesru-buldu-1050801784.html

ABD, Suriye'de 70 sivilin öldüğü hava saldırısını saldırısını 'meşru' buldu

ABD, Suriye'de 70 sivilin öldüğü hava saldırısını saldırısını 'meşru' buldu

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, Suriye'de IŞİD'le mücadele operasyonları sırasında kadın ve çocuklardan oluşan yaklaşık 70 kişilik sivil bir gruba düzenlenen... 15.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-15T09:54+0300

2021-11-15T09:54+0300

2021-11-15T09:58+0300

dünya

abd

suriye

işid

centcom

hava saldırısı

sivil

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102139/44/1021394439_0:39:1200:714_1920x0_80_0_0_5407a146c924582270a066bb482c6314.jpg

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), geçen hafta New York Times (NYT) gazetesinde yer alan, ABD'nin 2019'da Suriye'de IŞİD'le mücadele operasyonları sırasında kadın ve çocuklardan oluşan yaklaşık 70 kişilik sivil bir gruba hava saldırısı düzenlediği yönündeki habere ilişkin açıklama yaptı.İlgili soruya yanıt veren CENTCOM Sözcüsü Bill Urban, saldırının 'meşru' ve 'orantılı' olduğunu savunarak, sivillerin sivilleri vurmamak için gerekenin yapıldığını belirtti.Urban, bir raporda sivil kayıpların olduğu bilgisi yer almasının ardından konuya ilişkin soruşturma başlatıldığını kaydetti.Saldırıyı soruşturduklarını ve kendi kanıtlarına göre kamuoyunun bilgisine sunduklarını ifade eden sözcü, "İstenmeyen can kayıplarının tüm sorumluluğunu üstlendik" ifadelerini kullandı.'Kadınlar ve çocuklardan silaha sarılanlar var'Soruşturmanın, diğer 60'tan fazla kaybı tam manasıyla tanımlayamadığını kaydeden Urban, bazı kadın ve çocukların, ister telkin yoluyla ister kendi seçimleriyle savaşta silaha sarılmaya karar verdiklerini ve bu nedenle kesinlikle sivil olarak tanımlanamayacaklarını da sözlerine ekledi.NYT'de yer alan haberde, ABD Hava Kuvvetleri'nin 18 Mart 2019'da Suriye'nin doğusundaki Bağhuz bölgesinde kadın ve çocuklardan oluşan sivil bir grubu hedef aldığı bildirilmişti.Haberde, ABD insansız hava araçlarıyla yeri tespit edilen sivil grubun üzerine daha sonra F-15E tipi savaş uçaklarıyla 3 ayrı saldırıda 2 tondan fazla bomba bırakılarak yaklaşık 70 kişinin ölümüne neden olduğu kaydedilmişti.

https://tr.sputniknews.com/20210601/dsg-menbicte-gostericilere-ates-acti-4-kisi-hayatini-kaybetti-1044635528.html

suriye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

abd, suriye, işid, centcom, hava saldırısı, sivil