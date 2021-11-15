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ABD, Suriye'de 70 sivilin öldüğü hava saldırısını saldırısını 'meşru' buldu
ABD, Suriye'de 70 sivilin öldüğü hava saldırısını saldırısını 'meşru' buldu
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, Suriye'de IŞİD'le mücadele operasyonları sırasında kadın ve çocuklardan oluşan yaklaşık 70 kişilik sivil bir gruba düzenlenen... 15.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-15T09:54+0300
2021-11-15T09:58+0300
dünya
abd
suriye
işid
centcom
hava saldırısı
sivil
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ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), geçen hafta New York Times (NYT) gazetesinde yer alan, ABD'nin 2019'da Suriye'de IŞİD'le mücadele operasyonları sırasında kadın ve çocuklardan oluşan yaklaşık 70 kişilik sivil bir gruba hava saldırısı düzenlediği yönündeki habere ilişkin açıklama yaptı.İlgili soruya yanıt veren CENTCOM Sözcüsü Bill Urban, saldırının 'meşru' ve 'orantılı' olduğunu savunarak, sivillerin sivilleri vurmamak için gerekenin yapıldığını belirtti.Urban, bir raporda sivil kayıpların olduğu bilgisi yer almasının ardından konuya ilişkin soruşturma başlatıldığını kaydetti.Saldırıyı soruşturduklarını ve kendi kanıtlarına göre kamuoyunun bilgisine sunduklarını ifade eden sözcü, "İstenmeyen can kayıplarının tüm sorumluluğunu üstlendik" ifadelerini kullandı.'Kadınlar ve çocuklardan silaha sarılanlar var'Soruşturmanın, diğer 60'tan fazla kaybı tam manasıyla tanımlayamadığını kaydeden Urban, bazı kadın ve çocukların, ister telkin yoluyla ister kendi seçimleriyle savaşta silaha sarılmaya karar verdiklerini ve bu nedenle kesinlikle sivil olarak tanımlanamayacaklarını da sözlerine ekledi.NYT'de yer alan haberde, ABD Hava Kuvvetleri'nin 18 Mart 2019'da Suriye'nin doğusundaki Bağhuz bölgesinde kadın ve çocuklardan oluşan sivil bir grubu hedef aldığı bildirilmişti.Haberde, ABD insansız hava araçlarıyla yeri tespit edilen sivil grubun üzerine daha sonra F-15E tipi savaş uçaklarıyla 3 ayrı saldırıda 2 tondan fazla bomba bırakılarak yaklaşık 70 kişinin ölümüne neden olduğu kaydedilmişti.
https://tr.sputniknews.com/20210601/dsg-menbicte-gostericilere-ates-acti-4-kisi-hayatini-kaybetti-1044635528.html
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abd, suriye, işid, centcom, hava saldırısı, sivil

ABD, Suriye'de 70 sivilin öldüğü hava saldırısını saldırısını 'meşru' buldu

09:54 15.11.2021 (güncellendi: 09:58 15.11.2021)
© AFP 2021 / Ahmad al RubayeABD- Irak- koalisyon
ABD- Irak- koalisyon - Sputnik Türkiye, 1920, 15.11.2021
© AFP 2021 / Ahmad al Rubaye
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ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, Suriye'de IŞİD'le mücadele operasyonları sırasında kadın ve çocuklardan oluşan yaklaşık 70 kişilik sivil bir gruba düzenlenen hava saldırısının 'meşru' olduğunu açıkladı.
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), geçen hafta New York Times (NYT) gazetesinde yer alan, ABD'nin 2019'da Suriye'de IŞİD'le mücadele operasyonları sırasında kadın ve çocuklardan oluşan yaklaşık 70 kişilik sivil bir gruba hava saldırısı düzenlediği yönündeki habere ilişkin açıklama yaptı.
İlgili soruya yanıt veren CENTCOM Sözcüsü Bill Urban, saldırının 'meşru' ve 'orantılı' olduğunu savunarak, sivillerin sivilleri vurmamak için gerekenin yapıldığını belirtti.
Urban, bir raporda sivil kayıpların olduğu bilgisi yer almasının ardından konuya ilişkin soruşturma başlatıldığını kaydetti.
Saldırıyı soruşturduklarını ve kendi kanıtlarına göre kamuoyunun bilgisine sunduklarını ifade eden sözcü, "İstenmeyen can kayıplarının tüm sorumluluğunu üstlendik" ifadelerini kullandı.

'Kadınlar ve çocuklardan silaha sarılanlar var'

Soruşturmanın, diğer 60'tan fazla kaybı tam manasıyla tanımlayamadığını kaydeden Urban, bazı kadın ve çocukların, ister telkin yoluyla ister kendi seçimleriyle savaşta silaha sarılmaya karar verdiklerini ve bu nedenle kesinlikle sivil olarak tanımlanamayacaklarını da sözlerine ekledi.
NYT'de yer alan haberde, ABD Hava Kuvvetleri'nin 18 Mart 2019'da Suriye'nin doğusundaki Bağhuz bölgesinde kadın ve çocuklardan oluşan sivil bir grubu hedef aldığı bildirilmişti.
Haberde, ABD insansız hava araçlarıyla yeri tespit edilen sivil grubun üzerine daha sonra F-15E tipi savaş uçaklarıyla 3 ayrı saldırıda 2 tondan fazla bomba bırakılarak yaklaşık 70 kişinin ölümüne neden olduğu kaydedilmişti.
ABD, DSG, Kamışlı, Haseke, Suriye - Sputnik Türkiye, 1920, 01.06.2021
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