https://tr.sputniknews.com/20211115/abd-suriyede-70-sivilin-oldugu-hava-saldirisini-saldirisini-mesru-buldu-1050801784.html
ABD, Suriye'de 70 sivilin öldüğü hava saldırısını saldırısını 'meşru' buldu
ABD, Suriye'de 70 sivilin öldüğü hava saldırısını saldırısını 'meşru' buldu
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, Suriye'de IŞİD'le mücadele operasyonları sırasında kadın ve çocuklardan oluşan yaklaşık 70 kişilik sivil bir gruba düzenlenen... 15.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-15T09:54+0300
2021-11-15T09:54+0300
2021-11-15T09:58+0300
dünya
abd
suriye
işid
centcom
hava saldırısı
sivil
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102139/44/1021394439_0:39:1200:714_1920x0_80_0_0_5407a146c924582270a066bb482c6314.jpg
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), geçen hafta New York Times (NYT) gazetesinde yer alan, ABD'nin 2019'da Suriye'de IŞİD'le mücadele operasyonları sırasında kadın ve çocuklardan oluşan yaklaşık 70 kişilik sivil bir gruba hava saldırısı düzenlediği yönündeki habere ilişkin açıklama yaptı.İlgili soruya yanıt veren CENTCOM Sözcüsü Bill Urban, saldırının 'meşru' ve 'orantılı' olduğunu savunarak, sivillerin sivilleri vurmamak için gerekenin yapıldığını belirtti.Urban, bir raporda sivil kayıpların olduğu bilgisi yer almasının ardından konuya ilişkin soruşturma başlatıldığını kaydetti.Saldırıyı soruşturduklarını ve kendi kanıtlarına göre kamuoyunun bilgisine sunduklarını ifade eden sözcü, "İstenmeyen can kayıplarının tüm sorumluluğunu üstlendik" ifadelerini kullandı.'Kadınlar ve çocuklardan silaha sarılanlar var'Soruşturmanın, diğer 60'tan fazla kaybı tam manasıyla tanımlayamadığını kaydeden Urban, bazı kadın ve çocukların, ister telkin yoluyla ister kendi seçimleriyle savaşta silaha sarılmaya karar verdiklerini ve bu nedenle kesinlikle sivil olarak tanımlanamayacaklarını da sözlerine ekledi.NYT'de yer alan haberde, ABD Hava Kuvvetleri'nin 18 Mart 2019'da Suriye'nin doğusundaki Bağhuz bölgesinde kadın ve çocuklardan oluşan sivil bir grubu hedef aldığı bildirilmişti.Haberde, ABD insansız hava araçlarıyla yeri tespit edilen sivil grubun üzerine daha sonra F-15E tipi savaş uçaklarıyla 3 ayrı saldırıda 2 tondan fazla bomba bırakılarak yaklaşık 70 kişinin ölümüne neden olduğu kaydedilmişti.
https://tr.sputniknews.com/20210601/dsg-menbicte-gostericilere-ates-acti-4-kisi-hayatini-kaybetti-1044635528.html
suriye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102139/44/1021394439_98:0:1102:753_1920x0_80_0_0_c0fca4e4e062593c4b684e1360e06c77.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
abd, suriye, işid, centcom, hava saldırısı, sivil
ABD, Suriye'de 70 sivilin öldüğü hava saldırısını saldırısını 'meşru' buldu
09:54 15.11.2021 (güncellendi: 09:58 15.11.2021)
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, Suriye'de IŞİD'le mücadele operasyonları sırasında kadın ve çocuklardan oluşan yaklaşık 70 kişilik sivil bir gruba düzenlenen hava saldırısının 'meşru' olduğunu açıkladı.
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM
), geçen hafta New York Times (NYT) gazetesinde yer alan, ABD'nin 2019'da Suriye'de IŞİD'le mücadele operasyonları sırasında kadın ve çocuklardan oluşan yaklaşık 70 kişilik sivil bir gruba hava saldırısı
düzenlediği yönündeki habere ilişkin açıklama yaptı.
İlgili soruya yanıt veren CENTCOM Sözcüsü Bill Urban, saldırının 'meşru' ve 'orantılı' olduğunu savunarak, sivillerin sivilleri vurmamak için gerekenin yapıldığını belirtti.
Urban, bir raporda sivil kayıpların olduğu bilgisi yer almasının ardından konuya ilişkin soruşturma başlatıldığını kaydetti.
Saldırıyı soruşturduklarını ve kendi kanıtlarına göre kamuoyunun bilgisine sunduklarını ifade eden sözcü, "İstenmeyen can kayıplarının tüm sorumluluğunu üstlendik" ifadelerini kullandı.
'Kadınlar ve çocuklardan silaha sarılanlar var'
Soruşturmanın, diğer 60'tan fazla kaybı tam manasıyla tanımlayamadığını kaydeden Urban, bazı kadın ve çocukların, ister telkin yoluyla ister kendi seçimleriyle savaşta silaha sarılmaya karar verdiklerini ve bu nedenle kesinlikle sivil olarak tanımlanamayacaklarını da sözlerine ekledi.
NYT'de yer alan haberde, ABD Hava Kuvvetleri'nin 18 Mart 2019'da Suriye'nin doğusundaki Bağhuz bölgesinde kadın ve çocuklardan oluşan sivil bir grubu hedef aldığı bildirilmişti.
Haberde, ABD insansız hava araçlarıyla yeri tespit edilen sivil grubun üzerine daha sonra F-15E tipi savaş uçaklarıyla 3 ayrı saldırıda 2 tondan fazla bomba bırakılarak yaklaşık 70 kişinin ölümüne neden olduğu kaydedilmişti.