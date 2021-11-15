https://tr.sputniknews.com/20211115/asi-karsitlari-dayatmasiz-yasam-partisini-kurdu-1050822067.html
Aşı karşıtları, Dayatmasız Yaşam Partisi’ni kurdu
Aşı karşıtları, Dayatmasız Yaşam Partisi’ni kurdu
Aşı karşıtlarının oluşturduğu Dayatmasız Yaşam Partisi kuruldu. Partinin kurucu genel başkanı Hacı Ali Özhan, çıkışta açıklamalarda bulundu. 15.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-15T17:13+0300
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Dayatmasız Yaşam Partisi kuruldu. Kuruluş bildirisi ve evrakları İçişleri Bakanlığı'na teslim eden Yaşam Partisi Kurucu Genel Başkanı Hacı Ali Özhan, çıkışta açıklamalarda bulundu.Özhan, "Partimiz hiçbir partinin karşıtı değildir, siyaset dışı bir konudur. Her partiden kişiler, üye olabilir partimize" dedi.Aşı karşıtları 11 Eylül'de İstanbul Maltepe'de ‘‘Büyük Uyanış' adıyla açık hava mitingi yapmıştı. Geçtiğimiz günlerde de Kovid-19 aşısı karşıtlar Mecidiyeköy'deki Dünya Sağlık Örgütü Acil Durum Ofisi'nin önünde protesto gösterisi düzenlemişti.
https://tr.sputniknews.com/20211105/asi-karsitlari-parti-kuruyor-1050502810.html
https://tr.sputniknews.com/20210911/asi-karsitlari-istanbulda-toplandi-1048825916.html
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sağlık bakanlığı, koronavirüs, biontech , koronavirüs testi, koronavirüs aşısı, koronavirüs tedbirleri , sinovac
Aşı karşıtları, Dayatmasız Yaşam Partisi’ni kurdu
Aşı karşıtlarının oluşturduğu Dayatmasız Yaşam Partisi kuruldu. Partinin kurucu genel başkanı Hacı Ali Özhan, çıkışta açıklamalarda bulundu.
Dayatmasız Yaşam Partisi kuruldu. Kuruluş bildirisi ve evrakları İçişleri Bakanlığı'na teslim eden Yaşam Partisi Kurucu Genel Başkanı Hacı Ali Özhan, çıkışta açıklamalarda bulundu.
Özhan, "Partimiz hiçbir partinin karşıtı değildir, siyaset dışı bir konudur. Her partiden kişiler, üye olabilir partimize" dedi.
Aşı karşıtları 11 Eylül'de İstanbul Maltepe'de ‘‘Büyük Uyanış' adıyla açık hava mitingi yapmıştı. Geçtiğimiz günlerde de Kovid-19 aşısı karşıtlar Mecidiyeköy'deki Dünya Sağlık Örgütü Acil Durum Ofisi'nin önünde protesto gösterisi düzenlemişti.