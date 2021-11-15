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Aşı karşıtları, Dayatmasız Yaşam Partisi’ni kurdu
Aşı karşıtları, Dayatmasız Yaşam Partisi’ni kurdu
Aşı karşıtlarının oluşturduğu Dayatmasız Yaşam Partisi kuruldu. Partinin kurucu genel başkanı Hacı Ali Özhan, çıkışta açıklamalarda bulundu. 15.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-15T17:13+0300
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Dayatmasız Yaşam Partisi kuruldu. Kuruluş bildirisi ve evrakları İçişleri Bakanlığı'na teslim eden Yaşam Partisi Kurucu Genel Başkanı Hacı Ali Özhan, çıkışta açıklamalarda bulundu.Özhan, "Partimiz hiçbir partinin karşıtı değildir, siyaset dışı bir konudur. Her partiden kişiler, üye olabilir partimize" dedi.Aşı karşıtları 11 Eylül'de İstanbul Maltepe'de ‘‘Büyük Uyanış' adıyla açık hava mitingi yapmıştı. Geçtiğimiz günlerde de Kovid-19 aşısı karşıtlar Mecidiyeköy'deki Dünya Sağlık Örgütü Acil Durum Ofisi'nin önünde protesto gösterisi düzenlemişti.
https://tr.sputniknews.com/20211105/asi-karsitlari-parti-kuruyor-1050502810.html
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sağlık bakanlığı, koronavirüs, biontech , koronavirüs testi, koronavirüs aşısı, koronavirüs tedbirleri , sinovac

Aşı karşıtları, Dayatmasız Yaşam Partisi’ni kurdu

17:13 15.11.2021
© Fotoğraf : Twitter/DayatmasizYPDayatmasız Yaşam Partisi
Dayatmasız Yaşam Partisi - Sputnik Türkiye, 1920, 15.11.2021
© Fotoğraf : Twitter/DayatmasizYP
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Aşı karşıtlarının oluşturduğu Dayatmasız Yaşam Partisi kuruldu. Partinin kurucu genel başkanı Hacı Ali Özhan, çıkışta açıklamalarda bulundu.
Dayatmasız Yaşam Partisi kuruldu. Kuruluş bildirisi ve evrakları İçişleri Bakanlığı'na teslim eden Yaşam Partisi Kurucu Genel Başkanı Hacı Ali Özhan, çıkışta açıklamalarda bulundu.
koronavirüs, aşı - Sputnik Türkiye, 1920, 05.11.2021
TÜRKİYE
Aşı karşıtları parti kuruyor
5 Kasım, 09:24
Özhan, "Partimiz hiçbir partinin karşıtı değildir, siyaset dışı bir konudur. Her partiden kişiler, üye olabilir partimize" dedi.
Aşı karşıtları 11 Eylül'de İstanbul Maltepe'de ‘‘Büyük Uyanış' adıyla açık hava mitingi yapmıştı. Geçtiğimiz günlerde de Kovid-19 aşısı karşıtlar Mecidiyeköy'deki Dünya Sağlık Örgütü Acil Durum Ofisi'nin önünde protesto gösterisi düzenlemişti.
Aşı karşıtı miting - Sputnik Türkiye, 1920, 11.09.2021
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Aşı karşıtları İstanbul'da toplandı
11 Eylül, 16:02
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