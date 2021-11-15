https://tr.sputniknews.com/20211115/asi-karsitlari-dayatmasiz-yasam-partisini-kurdu-1050822067.html

Aşı karşıtları, Dayatmasız Yaşam Partisi’ni kurdu

Aşı karşıtları, Dayatmasız Yaşam Partisi’ni kurdu

Aşı karşıtlarının oluşturduğu Dayatmasız Yaşam Partisi kuruldu. Partinin kurucu genel başkanı Hacı Ali Özhan, çıkışta açıklamalarda bulundu. 15.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-15T17:13+0300

2021-11-15T17:13+0300

2021-11-15T17:13+0300

koronavirüs

sağlık bakanlığı

koronavirüs

biontech

koronavirüs testi

koronavirüs aşısı

koronavirüs tedbirleri

sinovac

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/0f/1050821992_0:34:1648:961_1920x0_80_0_0_be002bd725fb0bd149fbe86a86c60304.png

Dayatmasız Yaşam Partisi kuruldu. Kuruluş bildirisi ve evrakları İçişleri Bakanlığı'na teslim eden Yaşam Partisi Kurucu Genel Başkanı Hacı Ali Özhan, çıkışta açıklamalarda bulundu.Özhan, "Partimiz hiçbir partinin karşıtı değildir, siyaset dışı bir konudur. Her partiden kişiler, üye olabilir partimize" dedi.Aşı karşıtları 11 Eylül'de İstanbul Maltepe'de ‘‘Büyük Uyanış' adıyla açık hava mitingi yapmıştı. Geçtiğimiz günlerde de Kovid-19 aşısı karşıtlar Mecidiyeköy'deki Dünya Sağlık Örgütü Acil Durum Ofisi'nin önünde protesto gösterisi düzenlemişti.

https://tr.sputniknews.com/20211105/asi-karsitlari-parti-kuruyor-1050502810.html

https://tr.sputniknews.com/20210911/asi-karsitlari-istanbulda-toplandi-1048825916.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

sağlık bakanlığı, koronavirüs, biontech , koronavirüs testi, koronavirüs aşısı, koronavirüs tedbirleri , sinovac