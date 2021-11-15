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Eski Başbakan Yardımcısı'nı cinsel saldırıyla suçlayan tenis yıldızı Peng Shuai'den haber alınamıyor
Eski Başbakan Yardımcısı'nı cinsel saldırıyla suçlayan tenis yıldızı Peng Shuai'den haber alınamıyor
Çinli tenis yıldızı Peng Shuai, eski Başbakan Yardımcısı Zhang Gaoli'ye yönelik cinsel saldırı suçlamasında bulunmasının ardından ortadan kayboldu. 15.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-15T15:12+0300
2021-11-15T15:12+0300
yaşam
çin
cinsel saldırı
tenis
peng shuai
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Eski Başbakan Yardımcısı Zhang Gaoli'yi, kendisini cinsel ilişkiye zorlamakla suçlayan ünlü tenis yıldızı Peng Shuai, ortadan kayboldu.Yahoo News'te yer alan habere göre Peng'den suçlamayı kamuoyuna duyurmasından sonraki 10 gün içinde haber alınamadı.Bununla beraber önde gelen spor örgütlerinden son 2 hafta içinde Peng'in akıbetiyle ilgili mesajlar artış gösterdi.Kadınlar Tenis Birliği (WTA) yaptığı açıklamada, 'eski Çinli lidere yönelik cinsel saldırı iddialarına ilişkin tam, adil ve şeffaf bir soruşturma' talep edeceğini belirtti.Yaşananları 'endişe verici' olarak nitelendiren WTA Başkanı Steve Simon, "Peng Shuai ve tüm kadınlar sansürlenmeyi değil, seslerinin duyulmasını hak ediyor. Eski bir Çinli liderin cinsel saldırı içeren davranışlarıyla ilgili suçlanması son derece ciddiyetle ele alınmalı" diye konuştu."Tüm toplumlarda, gerçekleştiği iddia edilen davranışların araştırılması gereklidir" diyen Simon, "Peng Shuai'nin öne çıkma konusundaki olağanüstü cesareti ve gücünü takdir ediyoruz" ifadelerini kullandı.Peng, paylaşımında "Biliyorum, Başbakan Yardımcısı Zhang Gaoli, saygın biri olarak korkmadığınızı söyleyeceksiniz" ifadelerine yer verdi.Çift kadınlarda 2013'te Wimbledon ve 2014'te Rolland Garros'ta şampiyonluk kazanan Peng, geçen haftalarda eski Başbakan Yardımcısı Zhang'ı cinsel saldırıyla suçlamıştı.Peng, paylaşımında "Kanıtım yok, delil bırakmak da imkansızdı. Hep ses kayıt cihazı gibi bir şey getireceğimden korktunuz, delil kaydetmek için falan... Ses kaydı yok, video kaydı yok, sadece benim biçimsiz ama son derece gerçek deneyimim var" ifadelerine yer vermişti.
https://tr.sputniknews.com/20210826/abdnin-en-meshur-porno-yildizi-hakkinda-34-cinsel-saldiri-suclamasi-iceren-iddianame-kabul-edildi-1048358263.html
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çin, cinsel saldırı, tenis, peng shuai

Eski Başbakan Yardımcısı'nı cinsel saldırıyla suçlayan tenis yıldızı Peng Shuai'den haber alınamıyor

15:12 15.11.2021
© AFP 2021 / GREG WOODPeng Shuai
Peng Shuai - Sputnik Türkiye, 1920, 15.11.2021
© AFP 2021 / GREG WOOD
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Çinli tenis yıldızı Peng Shuai, eski Başbakan Yardımcısı Zhang Gaoli'ye yönelik cinsel saldırı suçlamasında bulunmasının ardından ortadan kayboldu.
Eski Başbakan Yardımcısı Zhang Gaoli'yi, kendisini cinsel ilişkiye zorlamakla suçlayan ünlü tenis yıldızı Peng Shuai, ortadan kayboldu.
Yahoo News'te yer alan habere göre Peng'den suçlamayı kamuoyuna duyurmasından sonraki 10 gün içinde haber alınamadı.
Bununla beraber önde gelen spor örgütlerinden son 2 hafta içinde Peng'in akıbetiyle ilgili mesajlar artış gösterdi.
Kadınlar Tenis Birliği (WTA) yaptığı açıklamada, 'eski Çinli lidere yönelik cinsel saldırı iddialarına ilişkin tam, adil ve şeffaf bir soruşturma' talep edeceğini belirtti.
Yaşananları 'endişe verici' olarak nitelendiren WTA Başkanı Steve Simon, "Peng Shuai ve tüm kadınlar sansürlenmeyi değil, seslerinin duyulmasını hak ediyor. Eski bir Çinli liderin cinsel saldırı içeren davranışlarıyla ilgili suçlanması son derece ciddiyetle ele alınmalı" diye konuştu.
"Tüm toplumlarda, gerçekleştiği iddia edilen davranışların araştırılması gereklidir" diyen Simon, "Peng Shuai'nin öne çıkma konusundaki olağanüstü cesareti ve gücünü takdir ediyoruz" ifadelerini kullandı.
Peng, paylaşımında "Biliyorum, Başbakan Yardımcısı Zhang Gaoli, saygın biri olarak korkmadığınızı söyleyeceksiniz" ifadelerine yer verdi.
Çift kadınlarda 2013'te Wimbledon ve 2014'te Rolland Garros'ta şampiyonluk kazanan Peng, geçen haftalarda eski Başbakan Yardımcısı Zhang'ı cinsel saldırıyla suçlamıştı.
Peng, paylaşımında "Kanıtım yok, delil bırakmak da imkansızdı. Hep ses kayıt cihazı gibi bir şey getireceğimden korktunuz, delil kaydetmek için falan... Ses kaydı yok, video kaydı yok, sadece benim biçimsiz ama son derece gerçek deneyimim var" ifadelerine yer vermişti.
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