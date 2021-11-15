https://tr.sputniknews.com/20211115/rusyada-kovid-19-vaka-sayisinda-son-iki-ayda-ilk-kez-dusus-kaydedildi-1050830506.html
Rusya’da Kovid-19 vaka sayısında son iki ayda ilk kez düşüş kaydedildi
Rusya’da Kovid-19 vaka sayısında son iki ayda ilk kez düşüş kaydedildi
Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu (Rospotrebnadzor) Başkanı Anna Popova, ülkede Kovid-19 vaka sayısında son iki ayda ilk kez düşüş kaydedildiğini... 15.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-15T21:54+0300
2021-11-15T21:54+0300
2021-11-15T21:54+0300
koronavirüs
rusya
anna popova
açıklama
salgın
koronavirüs
kovid-19
vaka sayısı
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Rospotrebnadzor Başkanı Popova, “Önceki iki haftanın sadece yüzde ikilik bir artışla karakterize edildiğini söylemiştik. İzin haftasında alınan tedbirler sonucu bugün ülke genelinde yüzde ikilik bir düşüş kaydediyoruz” açıklamasında bulundu.Rusya’nın 43 bölgesinde durumu tersine çevirmeyi başardıklarını, 33 bölgede küçük de olsa artışın devam ettiğini belirten Popova, “Sadece bir bölgemiz, Amur Bölgesi, ülke ortalamasının üzerinde artış gösteriyor” ifadesini kullandı.Rusya’da son 24 saatte 38 bin 400 vaka tespit edildi, Kovid-19 kaynaklı ölüm sayısı bin 211 olarak gerçekleşti.
https://tr.sputniknews.com/20211112/almanya-saglik-bakani-spahn-koronavirusle-mucadelede-aldiklari-yeni-kararlari-acikladi-1050744183.html
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rusya, anna popova, açıklama, salgın, koronavirüs, kovid-19, vaka sayısı
Rusya’da Kovid-19 vaka sayısında son iki ayda ilk kez düşüş kaydedildi
Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu (Rospotrebnadzor) Başkanı Anna Popova, ülkede Kovid-19 vaka sayısında son iki ayda ilk kez düşüş kaydedildiğini belirtti.
Rospotrebnadzor Başkanı Popova, “Önceki iki haftanın sadece yüzde ikilik bir artışla karakterize edildiğini söylemiştik. İzin haftasında alınan tedbirler sonucu bugün ülke genelinde yüzde ikilik bir düşüş kaydediyoruz” açıklamasında bulundu.
Rusya’nın 43 bölgesinde durumu tersine çevirmeyi başardıklarını, 33 bölgede küçük de olsa artışın devam ettiğini belirten Popova, “Sadece bir bölgemiz, Amur Bölgesi, ülke ortalamasının üzerinde artış gösteriyor” ifadesini kullandı.
Rusya’da son 24 saatte 38 bin 400 vaka tespit edildi, Kovid-19 kaynaklı ölüm sayısı bin 211 olarak gerçekleşti.