https://tr.sputniknews.com/20211115/rusyada-kovid-19-vaka-sayisinda-son-iki-ayda-ilk-kez-dusus-kaydedildi-1050830506.html

Rusya’da Kovid-19 vaka sayısında son iki ayda ilk kez düşüş kaydedildi

Rusya’da Kovid-19 vaka sayısında son iki ayda ilk kez düşüş kaydedildi

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu (Rospotrebnadzor) Başkanı Anna Popova, ülkede Kovid-19 vaka sayısında son iki ayda ilk kez düşüş kaydedildiğini... 15.11.2021, Sputnik Türkiye

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koronavirüs

rusya

anna popova

açıklama

salgın

koronavirüs

kovid-19

vaka sayısı

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Rospotrebnadzor Başkanı Popova, “Önceki iki haftanın sadece yüzde ikilik bir artışla karakterize edildiğini söylemiştik. İzin haftasında alınan tedbirler sonucu bugün ülke genelinde yüzde ikilik bir düşüş kaydediyoruz” açıklamasında bulundu.Rusya’nın 43 bölgesinde durumu tersine çevirmeyi başardıklarını, 33 bölgede küçük de olsa artışın devam ettiğini belirten Popova, “Sadece bir bölgemiz, Amur Bölgesi, ülke ortalamasının üzerinde artış gösteriyor” ifadesini kullandı.Rusya’da son 24 saatte 38 bin 400 vaka tespit edildi, Kovid-19 kaynaklı ölüm sayısı bin 211 olarak gerçekleşti.

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rusya, anna popova, açıklama, salgın, koronavirüs, kovid-19, vaka sayısı