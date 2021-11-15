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Yalova'da yavru kediyi tekmeleyen Irak uyruklu çocuk tutuklandı
Yalova'da yavru kediyi tekmeleyen Irak uyruklu çocuk tutuklandı
Yalova'da, sosyal medyaya paylaşılan bir videoda kediye tekme attığı görüntüsüyle gündeme gelen Irak uyruklu çocuk tutuklandı. 15.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-15T21:26+0300
2021-11-15T21:26+0300
türkiye
video
irak
sosyal medya
kedi
yalova
çocuk
tekme
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17 Ağustos Parkı'nda kedi yavrusuna tekme attığı görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasıyla gündeme gelen Irak uyruklu 15 yaşındaki H.Y.Y.Y, Yalova Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı üzerine gözlem altına alındı.Sağlık kontrolünün ardından adliyeye getirilen H.Y.Y.Y, savcılık ifadesi sonrası çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince 'hayvana işkence etme' suçundan tutuklandı.OlayYalova'da önceki gün 17 Ağustos Parkı'nda kedi yavrusuna tekme attığı görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasıyla gündeme gelen Irak uyruklu H.Y.Y.Y. ile ilgili soruşturma başlatılmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20211101/istanbulda-hayvana-siddet-kopegini-sokak-ortasinda-dovdu-1050359455.html
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video, irak, sosyal medya, kedi, yalova, çocuk, tekme

Yalova'da yavru kediyi tekmeleyen Irak uyruklu çocuk tutuklandı

21:26 15.11.2021
© AAYalova'da yavru kediyi tekmeleyen Irak uyruklu çocuk tutuklandı
Yalova'da yavru kediyi tekmeleyen Irak uyruklu çocuk tutuklandı - Sputnik Türkiye, 1920, 15.11.2021
© AA
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Yalova'da, sosyal medyaya paylaşılan bir videoda kediye tekme attığı görüntüsüyle gündeme gelen Irak uyruklu çocuk tutuklandı.
17 Ağustos Parkı'nda kedi yavrusuna tekme attığı görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasıyla gündeme gelen Irak uyruklu 15 yaşındaki H.Y.Y.Y, Yalova Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı üzerine gözlem altına alındı.
Sağlık kontrolünün ardından adliyeye getirilen H.Y.Y.Y, savcılık ifadesi sonrası çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince 'hayvana işkence etme' suçundan tutuklandı.

Olay

Yalova'da önceki gün 17 Ağustos Parkı'nda kedi yavrusuna tekme attığı görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasıyla gündeme gelen Irak uyruklu H.Y.Y.Y. ile ilgili soruşturma başlatılmıştı.
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