https://tr.sputniknews.com/20211117/ak-partinin-yeni-grup-baskani-ismet-yilmaz-oldu-1050883254.html

AK Parti'nin yeni Grup Başkanı İsmet Yılmaz oldu

AK Parti'nin yeni Grup Başkanı İsmet Yılmaz oldu

AK Parti'nin yeni Grup Başkanı 241 oy alan İsmet Yılmaz oldu. 17.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-17T11:51+0300

2021-11-17T11:51+0300

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ak parti

politika

ismet yılmaz

naci bostancı

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AK Parti Grup Başkanlığı görevinden Naci Bostancı'nın ayrılmasının ardından yapılan kapalı grup toplantısında, bu göreve eski TBMM Başkanı İsmet Yılmaz seçildi.Yılmaz, grup başkanvekillerinin görevlerinin koordinasyonunu sağlayacak, çalışmalara başkanlık edecek ve Meclis çalışmaları konusunda planlama yapacak.Bostancı, birkaç gün önce görevinden affını istemişti. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, görev değişikliğine ilişkin "2023 seçimlerine dönük çalışmalar konusunda yeni görevler üstlenecek. Kendi iradesiyle gerçekleşmiştir. MKYK üyelerimizle birlikte bir istişare oldu ve görevi için İsmet Yılmaz ismi ön plana çıktı. Fakat karar Grup Toplantısı'nda verilecek" demişti. Bostancı'nın genel başkan danışmanı olarak, AK Parti Genel Merkezi'nde görev alabileceği belirtiliyor.

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ak parti, ismet yılmaz, naci bostancı