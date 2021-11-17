https://tr.sputniknews.com/20211117/almanyada-kovid-19-salgininda-en-yuksek-gunluk-vaka-sayisi-1050880751.html

Almanya'da Kovid-19 salgınında en yüksek günlük vaka sayısı

Almanya'da Kovid-19 salgınında en yüksek günlük vaka sayısı

Almanya'da koronavirüs vakaları, salgının başlangıcından bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. 17.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-17T10:40+0300

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almanya

vaka

koronavirüs

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Robert Koch Enstitüsü'nden (RKI) yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 52 bin 826 yeni vakanın tespit edilmesiyle bugüne kadarki en yüksek günlük vaka sayısı kayıtlara geçti. Toplam Kovid-19 vaka sayısının 5 milyon 129 bin 950'ye yükseldiği ülkede, aktif vaka sayısı da 463 bin 100'e çıkarak salgının dördüncü dalgasında zirveye ulaştı. Son 24 saatte 294 kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 98 bin 274'e çıktı. Haftalık 100 bin kişide görülen yeni vaka sayısı 319 olarak açıklandı. İki doz Kovid-19 aşısı olanların sayısı 56 milyon 200 bine yükseldi. Buna göre ülkede tam aşılananların oranı yüzde 67.6'ya çıktı.

https://tr.sputniknews.com/20211115/almanya-cumhurbaskani-steinmeier-asilanmayanlar-kendi-sagliklarini-ve-hepimizi-riske-atiyor-1050825196.html

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almanya, vaka, koronavirüs