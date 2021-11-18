https://tr.sputniknews.com/20211118/nusrete-irkcilik-ve-cinsiyetcilik-gerekcesiyle-dava-turklerden-daha-az-maas-daha-acik-kiyafet-1050927065.html

Nusret'e ırkçılık ve cinsiyetçilik gerekçesiyle dava: Türklerden daha az maaş, daha açık kıyafet

Nusret'e ırkçılık ve cinsiyetçilik gerekçesiyle dava: Türklerden daha az maaş, daha açık kıyafet

ABD'nin New York eyaletine bağlı Manhattan'da Nusret'in restoranında çalışmış olan iki işçi, kendilerine ırkçılık ve cinsiyetçilik yapıldığı gerekçesiyle dava... 18.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-18T14:14+0300

2021-11-18T14:14+0300

2021-11-18T14:14+0300

yaşam

abd

irkçılık

tazminat davası

nusret gökçe

cinsiyetçilik

salt bae

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İşçiler, restoran yönetiminin Türk işçilere daha iyi muamele yaptığı iddiasıyla Nusret'e 500 bin dolarlık tazminat davası açtı.Sol'da yer alan habere göre, Nusret'te 2017 yılında garson olarak çalışmaya başlayan Perulu Angelo Maher, kendisinin Türk işçilere kıyasla daha az maaşa sahip bir bölümde çalıştırıldığını söyledi. Maher, düşük performanslı Türk işçilerin yönetim tarafından korunduğunu iddia etti.Bahşişlerin nasıl dağıtıldığı konusunda da yönetimin kendilerini bilgilendirmediğini söyleyen Maher, buna dair soru sormasının ardından yönetimin kendisini işten çıkarmakla tehdit ettiğini kaydetti. Maher, Nusret'in ünlü arkadaşlarından aldığı bahşişleri de iade etmeye zorlandığını aktardı.Müslüman müşterilere etlerin 'helal kesim' olup olmadığı konusunda da yalan söylemeye zorlandığını söyleyen Maher, yanlış sipariş götürünce ücretinden kesildiğini, ancak aynı şeyi Türk işçilere uygulanmadığını öne sürdü.Bu sorunlara dair 2019 yılında insan kaynakları bölümüne başvurduğunu söyleyen Maher, başvurusunun geri çevrildiğini ifade etti. Maher, ayrıca bir Türk yöneticinin kendisine tokat attığını belirtti. Mart 2020'de koronavirüs nedeniyle restoranın kapanması bahanesiyle işten atılan Maher, restoran açılınca yeniden işe alınmadığını söyledi.Cinsiyetçilik yapıldıDominik Cumhuriyeti asıllı eski çalışan Elizabeth Cruz da, Nisan 2019'da işe alındığını ve işe girdikten kısa süre sonra cinsiyet ayrımcılığına uğradığını belirtti. Yönetimin kendisinin iş yerine 'daha açık' kıyafetle gelmesini istediğini söyleyen Cruz, Türk kadın işçilerden aynı şeyin istenmediğini aktardı.Cruz, normal bir üniforma giyme isteğini yönetime iletmesi üzerine kovulduğunu söyledi.

https://tr.sputniknews.com/20211018/eski-calisanlarinin-bahsisine-el-koyan-nusret-230-bin-dolar-odeyecek-1049928730.html

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abd, irkçılık, tazminat davası, nusret gökçe, cinsiyetçilik, salt bae