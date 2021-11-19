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Joe Biden, kolonoskopi olacağı süreçte yetkilerini Kamala Harris'e devredecek
18:45 19.11.2021 (güncellendi: 18:48 19.11.2021)
© REUTERS / JONATHAN ERNSTABD Başkanı Joe Biden, ekonomi planının ilk aşamasını oluşturan yaklaşık 1 trilyon dolarlık altyapı paketini onayladı.
ABD Başkanı Joe Biden, rutin kolonoskopi olacağı süreçte yetkilerini Başkan Yardımcısı Kamala Harris'e devredecek. Böylece ABD tarihinde ilk kez bir kadın başkan yetkilerine sahip olacak.
Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, yaptığı yazılı açıklamada, Biden'ın bugün rutin kontroller için Washington DC yakınlarındaki Walter Reed Askeri Hastanesi'ne gideceğini duyurdu.
Psaki, "Buradayken Başkan rutin kolonoskopi olacak. 2002 ve 2007'de eski Başkan George W. Bush'un durumunda da olduğu gibi, Anayasa maddesi gereği Biden, anestezi etkisinde olduğu süreçte görevlerini Başkan Yardımcısı Harris'e devredecek. Harris, bu süreçte Beyaz Saray'ın Batı Kanadındaki kendi ofisinden çalışacak." dedi.
Psaki, "Buradayken Başkan rutin kolonoskopi olacak. 2002 ve 2007'de eski Başkan George W. Bush'un durumunda da olduğu gibi, Anayasa maddesi gereği Biden, anestezi etkisinde olduğu süreçte görevlerini Başkan Yardımcısı Harris'e devredecek. Harris, bu süreçte Beyaz Saray'ın Batı Kanadındaki kendi ofisinden çalışacak." dedi.
Sözcü Psaki, günün ilerleyen saatlerinde Biden'ın sağlık kontrolüne ilişkin yazılı bir özet yayımlayacakları bilgisini paylaştı.
ABD tarihinde ilk
Bloomberg'in Beyaz Saray muhabiri Jennifer Epstein, ABD'de ilk defa bir kadının başkan yetkilerine sahip olacağını açıkladı.
ABD Anayasasının 25. Ek Maddesine göre, Başkan görevini yapamayacak bir sorun yaşadığında ya da bilinci kapanacak bir ameliyata gireceğinde, görevlerini başkan yardımcısına devredebiliyor.