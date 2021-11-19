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https://tr.sputniknews.com/20211119/peskov-nato-doguya-dogru-genislememe-sozunu-tutmayarak-rusyayi-aldatti-1050960902.html
Peskov: NATO, doğuya doğru genişlememe sözünü tutmayarak Rusya'yı aldattı
Peskov: NATO, doğuya doğru genişlememe sözünü tutmayarak Rusya'yı aldattı
Peskov: NATO, doğuya doğru genişlememe sözünü tutmayarak Rusya'yı aldattı 19.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-19T13:07+0300
2021-11-19T13:07+0300
2021-11-19T13:07+0300
savunma
dmitriy peskov
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NATO'nun daha önce doğuya doğru genişlemeyeceğinin sözünü verdiğini belirten Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, İttifak'ın Moskova'yı aldattığını gördüklerini vurguladı.
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dmitriy peskov
Peskov: NATO, doğuya doğru genişlememe sözünü tutmayarak Rusya'yı aldattı
Ayrıntılar geliyor
Peskov: NATO, doğuya doğru genişlememe sözünü tutmayarak Rusya'yı aldattı
NATO'nun daha önce doğuya doğru genişlemeyeceğinin sözünü verdiğini belirten Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, İttifak'ın Moskova'yı aldattığını gördüklerini vurguladı.