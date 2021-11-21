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Galatasaray taraftarından 'Squid Game' koreografisi
Galatasaray taraftarından 'Squid Game' koreografisi
Galatasaray taraftarları, Fenerbahçe derbisi öncesinde Güney Kore dizisi Squid Game ile ilgili koreografi yaptı. 21.11.2021, Sputnik Türkiye
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spor
galatasaray
squid game
derbi
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Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray derbide Fenerbahçe'yi konuk ediyor. Koronavirüs salgını sonrasında Nef Stadyumu’nda tam kapasiteyle oynanan ilk müsabakada sarı-kırmızılı taraftarlar tribünlerin tamamını doldurdu. Derbiye yoğun ilgi gösteren taraftarlar, satışa çıktıktan kısa süre sonra biletleri tüketmişti. Korona virüs salgını önlemleri kapsamında Fenerbahçe taraftarının alınmadığı derbiye 50 binin üzerinde sarı-kırmızılı taraftar geldi. Galatasaray taraftarı, derbiye özel koreografi yaptı. Müsabaka öncesinde, dijital bir platformda yayımlanan Güney Kore dizisi Squid Game ile ilgili görselleri açtı.
https://tr.sputniknews.com/20211121/derbide-galatasaray-kerem-akturkoglu-ile-one-gecti-1051009760.html
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galatasaray, squid game, derbi

Galatasaray taraftarından 'Squid Game' koreografisi

20:12 21.11.2021 (güncellendi: 20:16 21.11.2021)
© İHAGalatasaray taraftarından 'Squid Game' koreografisi
Galatasaray taraftarından 'Squid Game' koreografisi - Sputnik Türkiye, 1920, 21.11.2021
© İHA
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Galatasaray taraftarları, Fenerbahçe derbisi öncesinde Güney Kore dizisi Squid Game ile ilgili koreografi yaptı.
Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray derbide Fenerbahçe'yi konuk ediyor. Koronavirüs salgını sonrasında Nef Stadyumu’nda tam kapasiteyle oynanan ilk müsabakada sarı-kırmızılı taraftarlar tribünlerin tamamını doldurdu.
Derbiye yoğun ilgi gösteren taraftarlar, satışa çıktıktan kısa süre sonra biletleri tüketmişti. Korona virüs salgını önlemleri kapsamında Fenerbahçe taraftarının alınmadığı derbiye 50 binin üzerinde sarı-kırmızılı taraftar geldi.
Galatasaray taraftarı, derbiye özel koreografi yaptı. Müsabaka öncesinde, dijital bir platformda yayımlanan Güney Kore dizisi Squid Game ile ilgili görselleri açtı.
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