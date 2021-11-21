https://tr.sputniknews.com/20211121/galatasaray-taraftarindan-squid-game-koreografisi--1051010531.html

Galatasaray taraftarından 'Squid Game' koreografisi

Galatasaray taraftarından 'Squid Game' koreografisi

Galatasaray taraftarları, Fenerbahçe derbisi öncesinde Güney Kore dizisi Squid Game ile ilgili koreografi yaptı. 21.11.2021, Sputnik Türkiye

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spor

galatasaray

squid game

derbi

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Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray derbide Fenerbahçe'yi konuk ediyor. Koronavirüs salgını sonrasında Nef Stadyumu’nda tam kapasiteyle oynanan ilk müsabakada sarı-kırmızılı taraftarlar tribünlerin tamamını doldurdu. Derbiye yoğun ilgi gösteren taraftarlar, satışa çıktıktan kısa süre sonra biletleri tüketmişti. Korona virüs salgını önlemleri kapsamında Fenerbahçe taraftarının alınmadığı derbiye 50 binin üzerinde sarı-kırmızılı taraftar geldi. Galatasaray taraftarı, derbiye özel koreografi yaptı. Müsabaka öncesinde, dijital bir platformda yayımlanan Güney Kore dizisi Squid Game ile ilgili görselleri açtı.

https://tr.sputniknews.com/20211121/derbide-galatasaray-kerem-akturkoglu-ile-one-gecti-1051009760.html

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galatasaray, squid game, derbi