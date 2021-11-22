https://tr.sputniknews.com/20211122/ak-parti-genel-baskan-yardimcisi-yavuz-501le-ilgili-bir-calismamiz-yok-1051030401.html

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz: 50+1'le ilgili bir çalışmamız yok

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz: 50+1'le ilgili bir çalışmamız yok

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, yüzde 50+1 tartışmalarına ilişkin yaptığı açıklamada, "Bizim 50+1'le ilgili bir çalışmamız yok" dedi. 22.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-22T14:25+0300

2021-11-22T14:25+0300

2021-11-22T14:25+0300

politika

ak parti

chp

kemal kılıçdaroğlu

seçim

cumhurbaşkanlığı

hamza dağ

ali ihsan yavuz

iyi parti

50+1

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AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Ali İhsan Yavuz ve Hamza Dağ, partilerinin genel merkezinde düzenledikleri ortak basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Yüzde 50+1 tartışmalarına ilişkin yaptığı açıklamada, "Bizim 50+1'le ilgili bir çalışmamız yok" diyen Yavuz, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçişin bir mecburiyetin sonucu olduğunu, 367 tartışmalarında ülkenin içine düştüğü çıkmazın, cumhurbaşkanının seçimle gelmesinin önünü açan süreçle aşıldığını anlattı.Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk akla gelen temel taşlarından birinin 50+1 olduğunu ifade eden Yavuz, şöyle devam etti:Parlamenter sistemi "kağnıya" benzettiğini ifade eden ve dünyadan örnekler veren Yavuz, geçmiş parlamenter sistem uygulamalarına bakıldığında Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni tartışmak için bir neden görmediklerini söyledi.'Erken seçim diye bir ihtimal söz konusu değil'Erken seçim tartışmalarına değinen Yavuz, "Türkiye'de erken seçim diye bir ihtimal söz konusu değil. Artık mümkün mü? Teorik olarak her zaman mümkün ama olması için hiçbir neden yok" dedi.Seçim kanunlarına ilişkin Milliyetçi Hareket Partisi ile yürüttükleri çalışmayı Meclis'e sunulacak hale getirdiklerini ve kanun gereği seçime bir yıl kalmadan önce Meclise sunarak yasalaştırmak istediklerini kaydeden Yavuz, "Nereden bakarsanız bakın zaten erken seçim mümkün değil. Seçim zamanında olacaktır. Seçimin zamanı 18 Haziran 2023'tür" ifadelerini kullandı.Yavuz, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı için adaylığını kendisi ve partisinin "çok iyi karşılayacağını" ancak böyle bir ihtimali "uzak" gördüğünü söyledi.'Trol dili kullanmak suretiyle samimiyetsiz bir yaklaşım'AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 15 Temmuz sonrasında dava konusu şikayetlerinden vazgeçtiğini hatırlattı.Erdoğan'ın açtığı davaları geri çektiğini açıklaması üzerine Kılıçdaroğlu'nun "helalleşme" yönündeki isteğiyle çelişecek şekilde, "trol dili kullanmak suretiyle samimiyetsiz bir yaklaşım" ortaya koyduğunu ifade eden Dağ, şöyle konuştu:Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu hafta İzmir'e gitmesinin öngörüldüğünü dile getiren Dağ, 30 Ekim 2020'de meydana gelen depremin ardından İzmir'de 5 bin 61 konutun ihalesinin yapıldığını, 26 Kasım'da 749 konutun, 2022 yılı içinde de geri kalan konutların hak sahiplerine teslim edileceğini bildirdi.

https://tr.sputniknews.com/20211120/ak-partili-gundogdu-2023-yolculugumuzda-501le-ilgili-degisiklik-dusuncemiz-yok-1050994919.html

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ak parti, chp, kemal kılıçdaroğlu, seçim, cumhurbaşkanlığı, hamza dağ, ali ihsan yavuz, iyi parti, 50+1