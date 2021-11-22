https://tr.sputniknews.com/20211122/dugun-konvoyunda-otomobilden-sarkip-pompali-tufekle-havaya-ates-acan-2-supheli-gozaltina-alindi-1051035923.html

Düğün konvoyunda otomobilden sarkıp pompalı tüfekle havaya ateş açan 2 şüpheli gözaltına alındı

Düğün konvoyunda otomobilden sarkıp pompalı tüfekle havaya ateş açan 2 şüpheli gözaltına alındı

Ankara'da, düğün konvoyunda otomobilin camından sarkıp pompalı tüfekle havaya ateş açan 2 şüpheli gözaltına alındı. 22.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-22T16:15+0300

2021-11-22T16:15+0300

2021-11-22T16:15+0300

türkiye

ankara

türkiye

silah

düğün konvoyu

pompalı tüfek

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/16/1051035694_0:0:750:423_1920x0_80_0_0_2a9b2464ac8f146ad82ec9f1c16cd703.jpg

Ankara'da dün akşam saatlerinde, düğün konvoyunda bulunan bir araçtan ateş açıldı.Çankaya ilçesi Dikmen Caddesi'nde, düğün konvoyunda bulunan 06 CMZ 158 plakalı otomobilden pompalı tüfekle havaya ateş açıldı. Aracın sağ ön camından dışarıya sarkan kişi, elindeki pompalı tüfekle havaya 3 el ateş etti. Bu sırada aynı araçta bulunan başka bir kişi de sol arka camına oturarak yolculuk yaptı. Başka bir sürücü tarafından cep telefonuyla çekilip sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine polis çalışma başlattı. Polis, konvoyda trafiği tehlikeye düşüren 2 kişiyi gözaltına aldı.Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Çankaya ilçesinde havaya ateş açarak genel güvenliği tehlikeye düşürdükleri tespit edilen 2 şüpheli, suç aletiyle birlikte yakalanarak gözaltına alınmıştır. Şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmiştir" denildi.

https://tr.sputniknews.com/20211121/esenyurtta-silahli-kavga-1-olu-2-yarali-1051006675.html

türkiye

ankara

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ankara, türkiye, silah, düğün konvoyu, pompalı tüfek