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https://tr.sputniknews.com/20211122/kaliforniyada-luks-magazalarda-yagma-olaylari-suruyor-1051049517.html
Kaliforniya'da lüks mağazalarda yağma olayları sürüyor
Kaliforniya'da lüks mağazalarda yağma olayları sürüyor
ABD’nin Kaliforniya eyaletinde lüks mağazalar ve alışveriş merkezlerinde yağmalama olayları 3 gündür sürüyor. 22.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-22T23:08+0300
2021-11-22T23:08+0300
dünya
abd
kaliforniya
joe biden
wisconsin
yağma
kyle rittenhouse
kenosha
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Kaliforniya'da 19 Kasım’da başlayan yağmalamaların benzer olaylarla 3 gündür devam ettiği öğrenildi.19 Kasım akşamı San Francisco’nun Union Meydanı’nda bulunan Louis Vuitton ve Fendi, Burberry, Dolce &amp; Gabbana gibi lüks mağazalarda yerel saatle 20.10 civarında başlayan şiddet ve yağma olaylarında maskeli kişilerce mağazaların camlarının kırıldığı ve ürünlerin yağmalandığı bildirildi.Ardından 20 Kasım’da Walnut Creek’te bulunan Nordstrom mağazası yağmalandı.Görgü tanıkları, 25 kadar araçla mağazanın önündeki trafiği kapatan kar maskeli ve levyeli 50 ila 80 kişinin mağazaya girerek camları kırdığını, 3 mağaza çalışanına saldırarak binlerce dolarlık ürün çaldığını ve araçlara binerek kaçtığını ifade etti.21 Kasım akşamı ise San Jose’de bulunan lüks spor ürünleri mağazası Lululemon ve Hayward’da bulunan Southland Alışveriş Merkezi'ndeki mağazaların, kar maskeli bir kalabalık tarafından benzer saldırılara uğradığı açıklandı.Polis, eyaletteki şiddet ve yağma olaylarının bağlantısının henüz kanıtlanmadığını ve gözaltı olmadığını bildirdi.Öte yandan geçen hafta Illinois eyaletinin Chicago şehrinde gerçekleşen yağma olayıyla ilişkili 14 kişinin gözaltına alındığı duyuruldu.Biden, Wisconsin'deki gelişmeleri yakından izlediklerini açıkladıABD Başkanı Joe Biden, Wisconsin'de bir kişinin aracını Noel yürüyüşü yapan kalabalığın üzerine sürmesi sonucu 5 kişinin ölmesi ve 40'tan fazla kişinin yaralanmasıyla ilgili gelişmeleri yakından izlediklerini açıkladı.Biden, Beyaz Saray'da ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ı ikinci kez bu göreve aday gösterdiği konuşmasına Wisconsin'deki olaylar ile başladı.Olaya ilişkin detayların henüz netleşmediğini ancak şu ana kadar 5 kişinin yaşamını yitirdiğini belirten Biden, "Şu anda 40 yaralı acı çekiyor ve bazılarının durumu kritik. Tüm bir toplum bu korkunç şiddet eylemiyle başa çıkmaya çalışıyor" diye konuştu.Biden, olayda ölenlerin yakınlarına başsağlığı ve yaralılara acil şifa dileyerek "Yönetimim buradaki durumu yakından takip ediyor" dedi.ABD'de Rittenhouse'ın beraat kararına tepkiler devam ediyorABD'de geçen yıl Kenosha şehrinde ırkçılık karşıtı protestolarda 2 kişinin ölümüne ve bir kişinin yaralanmasına sebep olan Kyle Rittenhouse'ın beraatine tepkiler devam ediyor.Kenosha başta olmak üzere, Portland, Chicago ve New York gibi birçok metropol bölgesinde protestolar düzenlenirken, hafta sonu Los Angeles kentinde yaklaşık 20 bin kişi Pan Pacific Park'ta mahkeme kararına tepki olarak toplandı."Kyle Rittenhouse ve bütün lanet sistem suçludur" yazan dövizleri taşıyan kalabalık saatlerce yürüdü.Huber'in ailesinden destek çağrısıKyle Rittenhouse'ın silahından çıkan kurşunla ölen mağdurlardan Anthony Huber'in ailesi, beraat kararından sonra yaptıkları yazılı açıklamada, "Oğlumuzu öldüren kişiye ceza verilmedi. Kızgın ve üzgünüz" ifadelerini kullandı.Karara tepki için destek çağrısı yapılan açıklamanın devamında, "Silahlı sivillerin herhangi bir kasabada ortaya çıkıp şiddeti körüklemesi ve sonra kendi oluşturdukları tehlikeyi sokaktaki insanları öldürmek için sebep göstermesi kabul edilemez" denildi.Eski NBA oyuncusundan tepkiRittenhouse davasındaki beraat kararına bir tepki de Amerikalı eski NBA oyuncusu ve Golden State Warriors takımının baş antrenörü Steve Kerr'den geldi.ABD Basketbol Milli Takımını da çalıştıran antrenör, Twitter paylaşımda, "Görünüşe göre bir gencin sivil kargaşanın olduğu bir bölgeye AR-15 silahı götürme hakkı konusunda sorun yok. Bu gerçekten korkutucu" dedi.Kenosha kentinde 2020'nin ağustos ayında polisin siyah Amerikalı Jacob Blake'i vurmasıyla başlayan gösterilerde, iki protestocuyu öldürüp birini yaralayan Rittenhouse davasında jüri sanığın suçsuz olduğuna karar vermiş, Rittenhouse kendisine yöneltilen beş suçlamanın tamamından aklanmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20211120/abdde-yakindan-takip-edilen-rittenhouse-davasinda-beraat-karari-cikti-1050982021.html
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abd, kaliforniya, joe biden, wisconsin, yağma, kyle rittenhouse, kenosha

Kaliforniya'da lüks mağazalarda yağma olayları sürüyor

23:08 22.11.2021
© REUTERS / Cheney OrrABD - polis - olay yeri
ABD - polis - olay yeri - Sputnik Türkiye, 1920, 22.11.2021
© REUTERS / Cheney Orr
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ABD’nin Kaliforniya eyaletinde lüks mağazalar ve alışveriş merkezlerinde yağmalama olayları 3 gündür sürüyor.
Kaliforniya'da 19 Kasım’da başlayan yağmalamaların benzer olaylarla 3 gündür devam ettiği öğrenildi.
19 Kasım akşamı San Francisco’nun Union Meydanı’nda bulunan Louis Vuitton ve Fendi, Burberry, Dolce & Gabbana gibi lüks mağazalarda yerel saatle 20.10 civarında başlayan şiddet ve yağma olaylarında maskeli kişilerce mağazaların camlarının kırıldığı ve ürünlerin yağmalandığı bildirildi.
Ardından 20 Kasım’da Walnut Creek’te bulunan Nordstrom mağazası yağmalandı.
Görgü tanıkları, 25 kadar araçla mağazanın önündeki trafiği kapatan kar maskeli ve levyeli 50 ila 80 kişinin mağazaya girerek camları kırdığını, 3 mağaza çalışanına saldırarak binlerce dolarlık ürün çaldığını ve araçlara binerek kaçtığını ifade etti.
21 Kasım akşamı ise San Jose’de bulunan lüks spor ürünleri mağazası Lululemon ve Hayward’da bulunan Southland Alışveriş Merkezi'ndeki mağazaların, kar maskeli bir kalabalık tarafından benzer saldırılara uğradığı açıklandı.
Polis, eyaletteki şiddet ve yağma olaylarının bağlantısının henüz kanıtlanmadığını ve gözaltı olmadığını bildirdi.
Öte yandan geçen hafta Illinois eyaletinin Chicago şehrinde gerçekleşen yağma olayıyla ilişkili 14 kişinin gözaltına alındığı duyuruldu.

Biden, Wisconsin'deki gelişmeleri yakından izlediklerini açıkladı

ABD Başkanı Joe Biden, Wisconsin'de bir kişinin aracını Noel yürüyüşü yapan kalabalığın üzerine sürmesi sonucu 5 kişinin ölmesi ve 40'tan fazla kişinin yaralanmasıyla ilgili gelişmeleri yakından izlediklerini açıkladı.
Biden, Beyaz Saray'da ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ı ikinci kez bu göreve aday gösterdiği konuşmasına Wisconsin'deki olaylar ile başladı.
Olaya ilişkin detayların henüz netleşmediğini ancak şu ana kadar 5 kişinin yaşamını yitirdiğini belirten Biden, "Şu anda 40 yaralı acı çekiyor ve bazılarının durumu kritik. Tüm bir toplum bu korkunç şiddet eylemiyle başa çıkmaya çalışıyor" diye konuştu.
Biden, olayda ölenlerin yakınlarına başsağlığı ve yaralılara acil şifa dileyerek "Yönetimim buradaki durumu yakından takip ediyor" dedi.

ABD'de Rittenhouse'ın beraat kararına tepkiler devam ediyor

ABD'de geçen yıl Kenosha şehrinde ırkçılık karşıtı protestolarda 2 kişinin ölümüne ve bir kişinin yaralanmasına sebep olan Kyle Rittenhouse'ın beraatine tepkiler devam ediyor.
Kenosha başta olmak üzere, Portland, Chicago ve New York gibi birçok metropol bölgesinde protestolar düzenlenirken, hafta sonu Los Angeles kentinde yaklaşık 20 bin kişi Pan Pacific Park'ta mahkeme kararına tepki olarak toplandı.
"Kyle Rittenhouse ve bütün lanet sistem suçludur" yazan dövizleri taşıyan kalabalık saatlerce yürüdü.

Huber'in ailesinden destek çağrısı

Kyle Rittenhouse'ın silahından çıkan kurşunla ölen mağdurlardan Anthony Huber'in ailesi, beraat kararından sonra yaptıkları yazılı açıklamada, "Oğlumuzu öldüren kişiye ceza verilmedi. Kızgın ve üzgünüz" ifadelerini kullandı.
Karara tepki için destek çağrısı yapılan açıklamanın devamında, "Silahlı sivillerin herhangi bir kasabada ortaya çıkıp şiddeti körüklemesi ve sonra kendi oluşturdukları tehlikeyi sokaktaki insanları öldürmek için sebep göstermesi kabul edilemez" denildi.

Eski NBA oyuncusundan tepki

Rittenhouse davasındaki beraat kararına bir tepki de Amerikalı eski NBA oyuncusu ve Golden State Warriors takımının baş antrenörü Steve Kerr'den geldi.
ABD Basketbol Milli Takımını da çalıştıran antrenör, Twitter paylaşımda, "Görünüşe göre bir gencin sivil kargaşanın olduğu bir bölgeye AR-15 silahı götürme hakkı konusunda sorun yok. Bu gerçekten korkutucu" dedi.
Kenosha kentinde 2020'nin ağustos ayında polisin siyah Amerikalı Jacob Blake'i vurmasıyla başlayan gösterilerde, iki protestocuyu öldürüp birini yaralayan Rittenhouse davasında jüri sanığın suçsuz olduğuna karar vermiş, Rittenhouse kendisine yöneltilen beş suçlamanın tamamından aklanmıştı.
Rittenhouse davası - Sputnik Türkiye, 1920, 20.11.2021
DÜNYA
ABD'de yakından takip edilen Rittenhouse davasında beraat kararı çıktı
20 Kasım, 03:29
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