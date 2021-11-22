Kumpas kurulan Boji'ye yuva aranıyor

"Öte yandan Ongun’a tüm bu gelişmelerden sonra Boji’nin ne yaptığını da sordum. Geniş bir alana ihtiyacı olan bir köpekmiş, şimdi böyle bir yerde bakılıyor ve dinleniyormuş. Ongun sokaklara salmaktan endişe ettiklerini söyledi. 'Bunca spekülasyondan sonra başına bir şey gelmesinden korkuyoruz' dedi. O nedenle Boji’yi geniş arazisi olan hali vakti yerinde bir eve vermek istiyorlarmış, buradan duyurayım…"