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https://tr.sputniknews.com/20211122/kumpas-kurulan-bojiye-yuva-araniyor-1051027662.html
Kumpas kurulan Boji'ye yuva aranıyor
Kumpas kurulan Boji'ye yuva aranıyor
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun, tramvaya 'pislediği' iftirasıyla kumpas kurulan Boji için geniş arazili evi olan bir aile arandığını... 22.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-22T13:31+0300
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yaşam
istanbul
ibb
istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)
sokak hayvanları
sokak köpeği
murat ongun
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Geçtiğimiz günlerde tramvaya 'pislediği' iddiasıyla hedef alınan ve yapılan incelemeler sonucunda kumpas kurulduğu anlaşılan İstanbul'un sembolü haline gelmiş Boji için yuva aranıyor.Habertürk yazarı Nagehan Alçı, bugünkü yazısında Boji'ye kurulan kumpası ele aldı. Boji'nin son durumunu sorduğu İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun'dan aldığı yanıta yer veren Alçı, "Boji’yi geniş arazisi olan hali vakti yerinde bir eve vermek istiyorlarmış, buradan duyurayım…" diye yazdı.Ongun, Boji'nin başına bir şey gelmesinden endişe ettiklerini söyleyerek, “Bunca spekülasyondan sonra başına bir şey gelmesinden korkuyoruz” dedi.Alçı'nın yazısındaki ilgili bölüm şu şekilde:
https://tr.sputniknews.com/20211118/bojinin-artik-istanbulkarti-var-1050925062.html
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istanbul, ibb, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), sokak hayvanları, sokak köpeği, murat ongun, boji

Kumpas kurulan Boji'ye yuva aranıyor

13:31 22.11.2021
© DHABoji
Boji - Sputnik Türkiye, 1920, 22.11.2021
© DHA
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun, tramvaya 'pislediği' iftirasıyla kumpas kurulan Boji için geniş arazili evi olan bir aile arandığını söyledi.
Geçtiğimiz günlerde tramvaya 'pislediği' iddiasıyla hedef alınan ve yapılan incelemeler sonucunda kumpas kurulduğu anlaşılan İstanbul'un sembolü haline gelmiş Boji için yuva aranıyor.
Habertürk yazarı Nagehan Alçı, bugünkü yazısında Boji'ye kurulan kumpası ele aldı. Boji'nin son durumunu sorduğu İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun'dan aldığı yanıta yer veren Alçı, "Boji’yi geniş arazisi olan hali vakti yerinde bir eve vermek istiyorlarmış, buradan duyurayım…" diye yazdı.
Ongun, Boji'nin başına bir şey gelmesinden endişe ettiklerini söyleyerek, “Bunca spekülasyondan sonra başına bir şey gelmesinden korkuyoruz” dedi.
Alçı'nın yazısındaki ilgili bölüm şu şekilde:
"Öte yandan Ongun’a tüm bu gelişmelerden sonra Boji’nin ne yaptığını da sordum. Geniş bir alana ihtiyacı olan bir köpekmiş, şimdi böyle bir yerde bakılıyor ve dinleniyormuş. Ongun sokaklara salmaktan endişe ettiklerini söyledi. 'Bunca spekülasyondan sonra başına bir şey gelmesinden korkuyoruz' dedi. O nedenle Boji’yi geniş arazisi olan hali vakti yerinde bir eve vermek istiyorlarmış, buradan duyurayım…"
Boji - Sputnik Türkiye, 1920, 18.11.2021
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Boji'nin artık İstanbulkart’ı var
18 Kasım, 13:30
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