Otogaza zam geldi

LPG'ye bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 19 kuruş zam geldi. Zammı EPGİS duyurdu.EPGİS'den yapılan açıklamada "Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı 23/11/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; LPG Otogazda 19 KRŞ/LT Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur" denildi.LPG otogaza son olarak 20 kasımda 45 kuruş zam gelmişti.
LPG otogaza bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 19 kuruş zam geldi.
LPG'ye bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 19 kuruş zam geldi. Zammı EPGİS duyurdu.
EPGİS'den yapılan açıklamada "Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı 23/11/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; LPG Otogazda 19 KRŞ/LT Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur" denildi.
Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı
23/11/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;
LPG Otogazda 19 KRŞ/LT
Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur.