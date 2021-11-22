https://tr.sputniknews.com/20211122/otogaza-zam-geldi-1051036671.html

Otogaza zam geldi

Otogaza zam geldi

LPG otogaza bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 19 kuruş zam geldi. 22.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-22T16:36+0300

2021-11-22T16:36+0300

2021-11-22T16:49+0300

otogaz

zam

ekonomi

akaryakıt

lpg

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104232/46/1042324600_0:0:999:562_1920x0_80_0_0_816396834ebb2fed92951cd41169783a.jpg

LPG'ye bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 19 kuruş zam geldi. Zammı EPGİS duyurdu.EPGİS'den yapılan açıklamada "Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı 23/11/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; LPG Otogazda 19 KRŞ/LT Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur" denildi.LPG otogaza son olarak 20 kasımda 45 kuruş zam gelmişti.

https://tr.sputniknews.com/20211119/benzin-ve-motorine-zam-1050970729.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

otogaz, zam, akaryakıt, lpg