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https://tr.sputniknews.com/20211122/otogaza-zam-geldi-1051036671.html
Otogaza zam geldi
Otogaza zam geldi
LPG otogaza bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 19 kuruş zam geldi. 22.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-22T16:36+0300
2021-11-22T16:49+0300
otogaz
zam
ekonomi
akaryakıt
lpg
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LPG'ye bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 19 kuruş zam geldi. Zammı EPGİS duyurdu.EPGİS'den yapılan açıklamada "Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı 23/11/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; LPG Otogazda 19 KRŞ/LT Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur" denildi.LPG otogaza son olarak 20 kasımda 45 kuruş zam gelmişti.
https://tr.sputniknews.com/20211119/benzin-ve-motorine-zam-1050970729.html
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otogaz, zam, akaryakıt, lpg

Otogaza zam geldi

16:36 22.11.2021 (güncellendi: 16:49 22.11.2021)
© AABenzin, motorin, akaryakıt
Benzin, motorin, akaryakıt - Sputnik Türkiye, 1920, 22.11.2021
© AA
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LPG otogaza bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 19 kuruş zam geldi.
LPG'ye bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 19 kuruş zam geldi. Zammı EPGİS duyurdu.
EPGİS'den yapılan açıklamada "Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı 23/11/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; LPG Otogazda 19 KRŞ/LT Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur" denildi.
LPG otogaza son olarak 20 kasımda 45 kuruş zam gelmişti.
Benzin, motorin, akaryakıt - Sputnik Türkiye, 1920, 19.11.2021
TÜRKİYE
Benzin, motorin ve otogaza zam
19 Kasım, 16:47
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