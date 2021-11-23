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Libya'dan Türkiye'ye getirilen Hidayet Yaprak, Hatay'a gelerek ailesine kavuştu
Libya'dan Türkiye'ye getirilen Hidayet Yaprak, Hatay'a gelerek ailesine kavuştu
Libya'da 2 yıl alıkonulduktan sonra MİT ve Katar İstihbarat Teşkilatı'nın çalışmalarıyla yurda getirilen 7 Türk vatandaşından biri olan Hidayet Yaprak... 23.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-23T03:57+0300
2021-11-23T03:57+0300
2021-11-23T03:59+0300
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Hatay Havaalanı'nda Hidayet Yaprak, ailesi tarafından büyük bir sevinç ve heyecanla karşılanırken yakınları zılgıt çekip gözyaşı döktü.Libya'da 2 yıl alıkonulduktan sonra Adana'ya gelip ailesine kavuşan Yaprak, "Allah kimseyi düşürmesin Kurtulmam kimin emeği geçmişse hepsinden Allah razı olsun. Şuan konuşmaya gücüm yok herkese çok teşekkür ederim" dedi.Hidayet Yaprak daha sonra Samandağ ilçesindeki evine gitti.
https://tr.sputniknews.com/20211122/libyada-kurtarilan-pastane-isletmecisi-1-metrelik-hucrelerde-aylarca-gunes-gormedik-1051045925.html
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Libya'dan Türkiye'ye getirilen Hidayet Yaprak, Hatay'a gelerek ailesine kavuştu 03:57 23.11.2021 (güncellendi: 03:59 23.11.2021)
Libya'da 2 yıl alıkonulduktan sonra MİT ve Katar İstihbarat Teşkilatı'nın çalışmalarıyla yurda getirilen 7 Türk vatandaşından biri olan Hidayet Yaprak, havayoluyla Hatay’a geldi.
Hatay Havaalanı'nda
Hidayet Yaprak, ailesi tarafından büyük bir sevinç ve heyecanla karşılanırken yakınları zılgıt çekip gözyaşı döktü.
Libya'da 2 yıl alıkonulduktan sonra Adana'ya gelip ailesine kavuşan Yaprak,
"Allah kimseyi düşürmesin Kurtulmam kimin emeği geçmişse hepsinden Allah razı olsun. Şuan konuşmaya gücüm yok herkese çok teşekkür ederim" dedi.
Hidayet Yaprak daha sonra Samandağ ilçesindeki evine gitti.