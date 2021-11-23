https://tr.sputniknews.com/20211123/libyadan-turkiyeye-getirilen-hidayet-yaprak-hataya-gelerek-ailesine-kavustu-1051055076.html

Libya'dan Türkiye'ye getirilen Hidayet Yaprak, Hatay'a gelerek ailesine kavuştu

Libya'dan Türkiye'ye getirilen Hidayet Yaprak, Hatay'a gelerek ailesine kavuştu

Libya'da 2 yıl alıkonulduktan sonra MİT ve Katar İstihbarat Teşkilatı'nın çalışmalarıyla yurda getirilen 7 Türk vatandaşından biri olan Hidayet Yaprak... 23.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-23T03:57+0300

2021-11-23T03:57+0300

2021-11-23T03:59+0300

türkiye

hatay

libya

kavuşma

esir

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/17/1051055049_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_d2a38682de4137c260261d5479e400b0.jpg

Hatay Havaalanı'nda Hidayet Yaprak, ailesi tarafından büyük bir sevinç ve heyecanla karşılanırken yakınları zılgıt çekip gözyaşı döktü.Libya'da 2 yıl alıkonulduktan sonra Adana'ya gelip ailesine kavuşan Yaprak, "Allah kimseyi düşürmesin Kurtulmam kimin emeği geçmişse hepsinden Allah razı olsun. Şuan konuşmaya gücüm yok herkese çok teşekkür ederim" dedi.Hidayet Yaprak daha sonra Samandağ ilçesindeki evine gitti.

https://tr.sputniknews.com/20211122/libyada-kurtarilan-pastane-isletmecisi-1-metrelik-hucrelerde-aylarca-gunes-gormedik-1051045925.html

türkiye

hatay

libya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

hatay, libya, kavuşma, esir