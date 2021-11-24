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ABD’de işlemediği suçtan 43 yıl hapis yatan mahkum serbest bırakıldı
ABD’de işlemediği suçtan 43 yıl hapis yatan mahkum serbest bırakıldı
ABD’nin Kansas kentinde 3 cinayetten hüküm giyen siyahi mahkum 43 yıl hapis yattıktan sonra aklanarak serbest bırakıldı. 24.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-24T04:20+0300
2021-11-24T04:20+0300
dünya
abd
siyah
kansas
mahkum
hapis
kevin strickland
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1979 yılında tamamı beyazlardan oluşan jüri tarafından 3 cinayet işlediğine hükmedilen ve ömür boyu hapis cezasına çarptırılan Kevin Strickland, demir parmaklıkların ardında 43 yıl geçirdikten sonra söz konusu cinayetleri işlediğine dair bir kanıt bulunmadığına hükmedildi.Missouri Eyaleti Yüksek Mahkemesi yargıcı James Welsh, gerekçeli kararında, Strickland’in olay mahallinde cinayetleri işlediğine dair bir kanıt bulunmamasına ve aleyhinde tanıklık yapan bir kişinin sonradan ifadesini polis baskısı altında verdiğini iddia ederek geri çekmesine rağmen suçlu bulduğunu vurgulayarak kararın dayanağı olmadığına ve mahkumun derhal salıverilmesine karar verdi.Cinayetleri işlediğini başından beri reddeden Strickland’in olay yerinde olmadığına dair birçok kez ifade veren bir tanığın ise yakın zamanda hayatını kaybettiği için mahkemede bulunmadığı öğrenildi.19 yaşındayken hüküm giyen 62 yaşındaki Strickland, ABD tarihinde haksız yere en uzun süre hapis yatan kişilerden biri oldu.Missouri eyalet yasaları, masumiyeti yalnızca DNA testiyle kanıtlanan eski mahkumlara haksız yere hapis yattıkları süre için tazminat isteme hakkı tanıdığından Strickland’in tazminat alamayacağı belirtildi.Strickland’e destek amacıyla 'gofundme.com' internet sayfasında 100 bin dolara yakın para toplandı.
https://tr.sputniknews.com/20211121/irkcilik-karsiti-gostericileri-olduren-rittenhouseun-beraati-abdde-protestolara-neden-oldu-1050999202.html
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abd, siyah, kansas, mahkum, hapis, kevin strickland

ABD’de işlemediği suçtan 43 yıl hapis yatan mahkum serbest bırakıldı

04:20 24.11.2021
© AP Photo / James Wooldridge / The Kansas City Star1979 yılında tamamı beyazlardan oluşan jüri tarafından 3 cinayet işlediğine hükmedilen ve ömür boyu hapis cezasına çarptırılan Kevin Strickland, demir parmaklıkların ardında 43 yıl geçirdikten sonra söz konusu cinayetleri işlediğine dair bir kanıt bulunmadığına hükmedildi.
1979 yılında tamamı beyazlardan oluşan jüri tarafından 3 cinayet işlediğine hükmedilen ve ömür boyu hapis cezasına çarptırılan Kevin Strickland, demir parmaklıkların ardında 43 yıl geçirdikten sonra söz konusu cinayetleri işlediğine dair bir kanıt bulunmadığına hükmedildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 24.11.2021
© AP Photo / James Wooldridge / The Kansas City Star
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ABD’nin Kansas kentinde 3 cinayetten hüküm giyen siyahi mahkum 43 yıl hapis yattıktan sonra aklanarak serbest bırakıldı.
1979 yılında tamamı beyazlardan oluşan jüri tarafından 3 cinayet işlediğine hükmedilen ve ömür boyu hapis cezasına çarptırılan Kevin Strickland, demir parmaklıkların ardında 43 yıl geçirdikten sonra söz konusu cinayetleri işlediğine dair bir kanıt bulunmadığına hükmedildi.
Missouri Eyaleti Yüksek Mahkemesi yargıcı James Welsh, gerekçeli kararında, Strickland’in olay mahallinde cinayetleri işlediğine dair bir kanıt bulunmamasına ve aleyhinde tanıklık yapan bir kişinin sonradan ifadesini polis baskısı altında verdiğini iddia ederek geri çekmesine rağmen suçlu bulduğunu vurgulayarak kararın dayanağı olmadığına ve mahkumun derhal salıverilmesine karar verdi.
Cinayetleri işlediğini başından beri reddeden Strickland’in olay yerinde olmadığına dair birçok kez ifade veren bir tanığın ise yakın zamanda hayatını kaybettiği için mahkemede bulunmadığı öğrenildi.
19 yaşındayken hüküm giyen 62 yaşındaki Strickland, ABD tarihinde haksız yere en uzun süre hapis yatan kişilerden biri oldu.
Missouri eyalet yasaları, masumiyeti yalnızca DNA testiyle kanıtlanan eski mahkumlara haksız yere hapis yattıkları süre için tazminat isteme hakkı tanıdığından Strickland’in tazminat alamayacağı belirtildi.
Strickland’e destek amacıyla 'gofundme.com' internet sayfasında 100 bin dolara yakın para toplandı.
Amerika Birleşik Devletleri'nde ırkçılık karşıtı protestolarda iki göstericiyi öldüren Kyle Rittenhouse'un beraati, ülkede yeni protestoların fitilini ateşledi. Kararın ardından birçok kentte adalet talebiyle gösteriler düzenlendi. - Sputnik Türkiye, 1920, 21.11.2021
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