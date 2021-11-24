https://tr.sputniknews.com/20211124/dar-gelirliye-komur-yerine-dogalgaz-yardimi-1051099771.html
Dar gelirliye kömür yerine doğalgaz yardımı
Dar gelirliye kömür yerine doğalgaz yardımı
BOTAŞ Genel Müdürü Burhan Özcan, 11. Türkiye Enerji Zirvesi'nde yaptığı sunumda 'dar gelirlilere yönelik kömür yerine doğalgaz yardımı' için Aile ve Sosyal... 24.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-24T13:03+0300
2021-11-24T13:03+0300
2021-11-24T13:03+0300
türkiye
doğalgaz
doğalgaz boru hattı
kömür
botaş
burhan özcan
boru hatları ile petrol taşıma a.ş. (botaş)
türk akımı doğalgaz boru hattı
kömür yardımı
sıvılaştırılmış doğalgaz
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Antalya’da düzenlenen, 11. Türkiye Enerji Zirvesi'nde sunum yapan Boru Hatları Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) Genel Müdürü Burhan Özcan dar gelirlilere yönelik Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile yapılan çalışma hakkında bilgi verdi.Özcan “Yıllardan beri hepimizin temel arzusuydu. Özellikle konutlarda gelir düzeyi düşün abonelerin desteklenmesiyle ilgili bir sosyal tarife çalışması yapalım diye. Bununla ilgili çok önemli bir adım atıyoruz. 2022’ye girerken, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile bir mesai içerisindeyiz. Benim tüm mesai arkadaşlarımı sevindirecek, kömür yardımı yerine doğalgaz ikamesi ile sonuçlanacak, bir maratonun ortasını geçtik. Yakın bir tarihte inşallah bunu deklare edeceğiz” ifadelerini kullandı.‘609 yerleşim yerine doğalgaz götürdük’Türkiye’deki doğalgaz abone sayısıyla ilgili de bilgi veren Özcan “Yerleşim sayısı bakımından 330’lardan 609 noktaya ulaştı. 609 merkezde abone sayımız 18 milyonu buldu. 18 milyon aboneye bu ekip doğalgazı ulaştırdı. Bunu ortalama 4 ile çarpsanız 70 milyon bir nüfusa ulaşılmış olmanın bir gururu var sektör olarak. Doğalgaz verilen organize sanayi bölgesi ise 183” bilgisini verdi.‘Saros FSRU 2022'nin ilk yarısının sonunda hayata geçecek’Türkiye'nin, tüketilen doğalgazın yüzde 50'sini LNG'den tedarik edecek bir potansiyele sahip olduğunun altını çizen Özcan "Bu projemizin yıl sonu itibarıyla yüzde 71'i bitmiş olacak. Nasipse gelecek yılın ilk yarısının sonunda çalışmamız tamamlanacak. Saros Yüzer LNG Depolama ve Yeniden Gazlaştırma Ünitesi inşaatının (FSRU), Marmara bölgemizin arz güvenliğiyle alakalı tüm problemlerini çözdüğümüz kilit projelerden biri olacak. Proje, bölgenin ihracat merkezi olmasına dönük dev adımlarından biri olacak" değerlendirmesinde bulundu.
https://tr.sputniknews.com/20211123/bakan-donmez-dogalgaz-konusunda-rusya-ile-prensipte-anlastik-1051068323.html
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Osman Nuri Cerit
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Osman Nuri Cerit
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg
doğalgaz, doğalgaz boru hattı, kömür, botaş, burhan özcan, boru hatları ile petrol taşıma a.ş. (botaş), türk akımı doğalgaz boru hattı, kömür yardımı, sıvılaştırılmış doğalgaz
Dar gelirliye kömür yerine doğalgaz yardımı
BOTAŞ Genel Müdürü Burhan Özcan, 11. Türkiye Enerji Zirvesi'nde yaptığı sunumda 'dar gelirlilere yönelik kömür yerine doğalgaz yardımı' için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile çalışma yürüttüklerini açıkladı.
Antalya’da düzenlenen, 11. Türkiye Enerji Zirvesi'nde sunum yapan Boru Hatları Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) Genel Müdürü Burhan Özcan dar gelirlilere yönelik Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile yapılan çalışma hakkında bilgi verdi.
Özcan “Yıllardan beri hepimizin temel arzusuydu. Özellikle konutlarda gelir düzeyi düşün abonelerin desteklenmesiyle ilgili bir sosyal tarife çalışması yapalım diye. Bununla ilgili çok önemli bir adım atıyoruz. 2022’ye girerken, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile bir mesai içerisindeyiz. Benim tüm mesai arkadaşlarımı sevindirecek, kömür yardımı yerine doğalgaz ikamesi ile sonuçlanacak, bir maratonun ortasını geçtik. Yakın bir tarihte inşallah bunu deklare edeceğiz”
ifadelerini kullandı.
‘609 yerleşim yerine doğalgaz götürdük’
Türkiye’deki doğalgaz abone sayısıyla ilgili
de bilgi veren Özcan “Yerleşim sayısı bakımından 330’lardan 609 noktaya ulaştı. 609 merkezde abone sayımız 18 milyonu buldu. 18 milyon aboneye bu ekip doğalgazı ulaştırdı. Bunu ortalama 4 ile çarpsanız 70 milyon bir nüfusa ulaşılmış olmanın bir gururu var sektör olarak. Doğalgaz verilen organize sanayi bölgesi ise 183”
bilgisini verdi.
‘Saros FSRU 2022'nin ilk yarısının sonunda hayata geçecek’
Türkiye'nin, tüketilen doğalgazın yüzde 50'sini LNG'den tedarik edecek bir potansiyele sahip olduğunun altını çizen Özcan "Bu projemizin yıl sonu itibarıyla yüzde 71'i bitmiş olacak. Nasipse gelecek yılın ilk yarısının sonunda çalışmamız tamamlanacak. Saros Yüzer LNG Depolama ve Yeniden Gazlaştırma Ünitesi inşaatının (FSRU), Marmara bölgemizin arz güvenliğiyle alakalı tüm problemlerini çözdüğümüz kilit projelerden biri olacak. Proje, bölgenin ihracat merkezi olmasına dönük dev adımlarından biri olacak" değerlendirmesinde bulundu.