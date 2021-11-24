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https://tr.sputniknews.com/20211124/dev-obruk-sular-cekilince-ortaya-cikti-1051094161.html
Dev obruk sular çekilince ortaya çıktı
Dev obruk sular çekilince ortaya çıktı
Tunceli’de kuraklık sebebiyle sular çekildi ve dev obruk ortaya çıktı. 24.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-24T10:09+0300
2021-11-24T10:09+0300
yaşam
tunceli
baraj
su
kuraklık
obruk
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Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde yaklaşık 400 metre genişliğinde 15 metre derinliğindeki devasa obruk, drone ile havadan görüntülendi. Köy halkı tarafından 'Kormiuran' olarak adlandırılan obruğun ilk defa bu kadar ortaya çıktığı öğrenildi. Keban Baraj Gölü kıyısında olan obruğun baraj ile tabandan bağlantılı olduğu ve barajdaki düşüşün obruğa yansıdığı bildirildi. Obruk hakkında bilgi veren yöre sakinlerinden Mahmut Aydın, “Burası Çemişgezek ilçesine bağlı Kıraçlar köyünde bulunuyor. Buranın tarihi bilinmiyor. Ben kendimi bildim bileli var. Kuraklık nedeniyle suları bayağı azalmış. Neredeyse kuruyacak. Burası alttan baraj ile bağlantılıdır. Baraj düştüğü zaman buda düşüyor, yükseldiği zaman buda yükseliyor. Burasının genişliği 400 metre, derinliği 15 metre var. Ama şimdi 5 metreye düşmüş. Çevreden turist olarak gelen var. Bu obruğun küçükbaş hayvanlara etkisi var. Sürekli burada su içiyor. Ama şu anda azaldı, geleceği nasıl olur bilemiyoruz” dedi.
https://tr.sputniknews.com/20211109/prof-dr-arik-konyanin-depreme-hazirlikli-olmasinda-yarar-var-1050619965.html
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tunceli, baraj, su, kuraklık, obruk

Dev obruk sular çekilince ortaya çıktı

10:09 24.11.2021
© İHATunceli'nin Çemişgezek ilçesinde yaşanan kuraklık sebebiyle sular çekildi ve dev obruk ortaya çıktı.
Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde yaşanan kuraklık sebebiyle sular çekildi ve dev obruk ortaya çıktı. - Sputnik Türkiye, 1920, 24.11.2021
© İHA
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Tunceli’de kuraklık sebebiyle sular çekildi ve dev obruk ortaya çıktı.
Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde yaklaşık 400 metre genişliğinde 15 metre derinliğindeki devasa obruk, drone ile havadan görüntülendi. Köy halkı tarafından 'Kormiuran' olarak adlandırılan obruğun ilk defa bu kadar ortaya çıktığı öğrenildi. Keban Baraj Gölü kıyısında olan obruğun baraj ile tabandan bağlantılı olduğu ve barajdaki düşüşün obruğa yansıdığı bildirildi.
Obruk hakkında bilgi veren yöre sakinlerinden Mahmut Aydın, “Burası Çemişgezek ilçesine bağlı Kıraçlar köyünde bulunuyor. Buranın tarihi bilinmiyor. Ben kendimi bildim bileli var. Kuraklık nedeniyle suları bayağı azalmış. Neredeyse kuruyacak. Burası alttan baraj ile bağlantılıdır. Baraj düştüğü zaman buda düşüyor, yükseldiği zaman buda yükseliyor. Burasının genişliği 400 metre, derinliği 15 metre var. Ama şimdi 5 metreye düşmüş. Çevreden turist olarak gelen var. Bu obruğun küçükbaş hayvanlara etkisi var. Sürekli burada su içiyor. Ama şu anda azaldı, geleceği nasıl olur bilemiyoruz” dedi.
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