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Kremlin: Biden’ın ‘Demokrasi Zirvesi’nin amacı yeni ayrıştırıcı çizgiler yaratmak
Kremlin: Biden’ın ‘Demokrasi Zirvesi’nin amacı yeni ayrıştırıcı çizgiler yaratmak
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD Başkanı Joe Biden’ın 9-10 Aralık’ta internet üzerinden ev sahipliği yapacağı ‘Demokrasi Zirvesi’nin amacının yeni... 24.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-24T12:59+0300
2021-11-24T13:16+0300
dünya
abd
rusya
dmitriy peskov
ruble
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Gazetecilere konuşan Peskov, “Zirveye olumlu yaklaşmıyoruz. Bu yeni ayrıştırıcı çizgileri yaratma girişiminden başka bir şey değil. 1990’lı yılların başında ayrıştırıcı çizgileri azaltmak ve ortadan kaldırmak için mücadele edip durduk, ancak ABD şimdi yeni ayrıştırıcı çizgiler yaratmayı, kendine göre iyi ve kötü ülkeleri bölmeyi tercih ediyor” ifadelerini kullandı.Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in her yıl yaptığı büyük basın toplantısının 23 Aralık'ta mı düzenleneceği sorusunu ise "Yılbaşından önce" diye yanıtladı, kesin bir tarih vermedi.‘Rubledeki değer kaybı nedeniyle aşırı alarma geçmek için neden görmüyoruz’Peskov, rubledeki bir miktar değer kaybı nedeniyle aşırı düzeyde alarma geçmek için bir neden görmediklerini, Rusya Merkez Bankası ve hükümetin, makro istikrarı muhafaza etmek için gereken tüm tedbirleri aldığını ifade etti.Peskov, yeniden aşılanmasına rağmen Putin’in koronavirüsten korunmasına yönelik tedbirlerin uygulanmaya devam ettiğini ekledi.Peskov, aşı karşıtlığı ile mücadelenin de cadı avına çevrilmemesi, konuya çok sakin ve dengeli yaklaşılması gerektiğini söyledi.Ukrayna Savunma Bakanlığı İstihbarat Daire Başkanı Kirill Budanov'un Javelin komplekslerini ilk kez Donbass'taki çatışmalarda kullandıkları açıklamasının sorulduğu Peskov, “Bu silahların nerede, nasıl kullanıldığına dair bilgimiz yok” dedi.
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abd, rusya, dmitriy peskov, ruble

Kremlin: Biden’ın ‘Demokrasi Zirvesi’nin amacı yeni ayrıştırıcı çizgiler yaratmak

12:59 24.11.2021 (güncellendi: 13:16 24.11.2021)
© AP Photo / Evan VucciJoe Biden
Joe Biden - Sputnik Türkiye, 1920, 24.11.2021
© AP Photo / Evan Vucci
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Ayrıntılar geliyor
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD Başkanı Joe Biden’ın 9-10 Aralık’ta internet üzerinden ev sahipliği yapacağı ‘Demokrasi Zirvesi’nin amacının yeni ayrıştırıcı çizgiler yaratmak olduğunu ve Rusya’nın bu zirveye olumlu yaklaşmadığını söyledi.
Gazetecilere konuşan Peskov, “Zirveye olumlu yaklaşmıyoruz. Bu yeni ayrıştırıcı çizgileri yaratma girişiminden başka bir şey değil. 1990’lı yılların başında ayrıştırıcı çizgileri azaltmak ve ortadan kaldırmak için mücadele edip durduk, ancak ABD şimdi yeni ayrıştırıcı çizgiler yaratmayı, kendine göre iyi ve kötü ülkeleri bölmeyi tercih ediyor” ifadelerini kullandı.

Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in her yıl yaptığı büyük basın toplantısının 23 Aralık'ta mı düzenleneceği sorusunu ise "Yılbaşından önce" diye yanıtladı, kesin bir tarih vermedi.


‘Rubledeki değer kaybı nedeniyle aşırı alarma geçmek için neden görmüyoruz’

Peskov, rubledeki bir miktar değer kaybı nedeniyle aşırı düzeyde alarma geçmek için bir neden görmediklerini, Rusya Merkez Bankası ve hükümetin, makro istikrarı muhafaza etmek için gereken tüm tedbirleri aldığını ifade etti.
Peskov, yeniden aşılanmasına rağmen Putin’in koronavirüsten korunmasına yönelik tedbirlerin uygulanmaya devam ettiğini ekledi.
Peskov, aşı karşıtlığı ile mücadelenin de cadı avına çevrilmemesi, konuya çok sakin ve dengeli yaklaşılması gerektiğini söyledi.
Ukrayna Savunma Bakanlığı İstihbarat Daire Başkanı Kirill Budanov'un Javelin komplekslerini ilk kez Donbass'taki çatışmalarda kullandıkları açıklamasının sorulduğu Peskov, “Bu silahların nerede, nasıl kullanıldığına dair bilgimiz yok” dedi.
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