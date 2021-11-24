https://tr.sputniknews.com/20211124/kremlin-bidenin-demokrasi-zirvesinin-amaci-yeni-ayristirici-cizgiler-yaratmak-1051099944.html

Kremlin: Biden’ın ‘Demokrasi Zirvesi’nin amacı yeni ayrıştırıcı çizgiler yaratmak

Kremlin: Biden’ın ‘Demokrasi Zirvesi’nin amacı yeni ayrıştırıcı çizgiler yaratmak

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD Başkanı Joe Biden’ın 9-10 Aralık’ta internet üzerinden ev sahipliği yapacağı ‘Demokrasi Zirvesi’nin amacının yeni... 24.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-24T12:59+0300

2021-11-24T12:59+0300

2021-11-24T13:16+0300

dünya

abd

rusya

dmitriy peskov

ruble

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/14/1050981726_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_b71e4aeb36048382f3eeacff2efd1343.jpg

Gazetecilere konuşan Peskov, “Zirveye olumlu yaklaşmıyoruz. Bu yeni ayrıştırıcı çizgileri yaratma girişiminden başka bir şey değil. 1990’lı yılların başında ayrıştırıcı çizgileri azaltmak ve ortadan kaldırmak için mücadele edip durduk, ancak ABD şimdi yeni ayrıştırıcı çizgiler yaratmayı, kendine göre iyi ve kötü ülkeleri bölmeyi tercih ediyor” ifadelerini kullandı.Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in her yıl yaptığı büyük basın toplantısının 23 Aralık'ta mı düzenleneceği sorusunu ise "Yılbaşından önce" diye yanıtladı, kesin bir tarih vermedi.‘Rubledeki değer kaybı nedeniyle aşırı alarma geçmek için neden görmüyoruz’Peskov, rubledeki bir miktar değer kaybı nedeniyle aşırı düzeyde alarma geçmek için bir neden görmediklerini, Rusya Merkez Bankası ve hükümetin, makro istikrarı muhafaza etmek için gereken tüm tedbirleri aldığını ifade etti.Peskov, yeniden aşılanmasına rağmen Putin’in koronavirüsten korunmasına yönelik tedbirlerin uygulanmaya devam ettiğini ekledi.Peskov, aşı karşıtlığı ile mücadelenin de cadı avına çevrilmemesi, konuya çok sakin ve dengeli yaklaşılması gerektiğini söyledi.Ukrayna Savunma Bakanlığı İstihbarat Daire Başkanı Kirill Budanov'un Javelin komplekslerini ilk kez Donbass'taki çatışmalarda kullandıkları açıklamasının sorulduğu Peskov, “Bu silahların nerede, nasıl kullanıldığına dair bilgimiz yok” dedi.

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

abd, rusya, dmitriy peskov, ruble