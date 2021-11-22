https://tr.sputniknews.com/20211122/kremlin-sozcusu-peskov-putin-yeniden-asilanma-sonrasinda-iyi-hissediyor-1051032340.html

Kremlin Sözcüsü Peskov: Putin yeniden aşılanma sonrasında iyi hissediyor

Kremlin Sözcüsü Peskov: Putin yeniden aşılanma sonrasında iyi hissediyor

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya lideri Vladimir Putin’in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı yeniden aşılanma sonrasında iyi hissettiğini... 22.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-22T15:00+0300

2021-11-22T15:00+0300

2021-11-22T15:00+0300

koronavirüs

vladimir putin

sputnik

salgın

kovid-19

aşı

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Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Kovid-19 salgınına karşı yeniden aşılanma sonrasında iyi hissettiğini söyledi.Peskov, Putin’in aşılanma sonrasındaki durumu ile ilgili soruya, “Normal hissediyor. Az önce toplantı halindeydi” yanıtını verdi.‘Putin, doktorlar izin verdiğinde Kovid-19’a karşı nazal aşının testlerine katılacak’Putin’in SARS-CoV-2’ye karşı geliştirilen sprey formundaki nazal aşının testlerine gönüllü olarak katılmak istediğini hatırlatan Peskov, bunu doktorların izin vermesinden sonra yapacağını ifade etti.Kremlin Sözcüsü, “Şimdilik sadece buna hazır olduğunu ifade etti, dünkü konuşmada bundan bahsetmişti. Sonuçta ikinci aşıyı daha dün yaptırdı, bu nedenle elbette ki nazal aşı yaptıramazdı. Fakat buna rağmen, nazal aşının da test sürecine katılmaya hazır olduğunu ifade etti” diye konuştu.Putin’in bunu ne zaman yapacağı sorusuna ise Peskov, doktorlar ‘bunu yapabileceği sonucuna vardıktan sonra’ yapacağı yanıtını verdi.Putin, dün Gamaleya Araştırma Merkezi’nin Başkan Yardımcısı Denis Logunov ile yaptığı görüşmede, Sputnik Light aşısı ile yeniden aşılandığını, aşılanma prosedüründen sonra kendisini iyi hissettiğini söylemişti. Putin ayrıca SARS-CoV-2’ye karşı geliştirilen sprey formundaki nazal aşıyı uygulama deneyinde gönüllü olmak istediğini de ifade etmişti.

https://tr.sputniknews.com/20210830/putin-asi-sonrasinda-antikor-gostergelerim-iyi-1048452238.html

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