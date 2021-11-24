https://tr.sputniknews.com/20211124/turkiye-abdnin-ayrimciligina-alisik-1051120193.html
'Türkiye, ABD'nin ayrımcılığına alışık'
'Türkiye, ABD'nin ayrımcılığına alışık'
ABD'nin 9-10 Aralık'ta düzenlemeyi planladığı Demokrasi Zirvesi video konferansına Rusya, Çin ve Türkiye dahil bazı ülkelerin liderleri davet edilmedi... 24.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-24T21:52+0300
2021-11-24T21:52+0300
2021-11-24T22:01+0300
görüş
abd
rusya
nato
türkiye
demokrasi
zirve
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Rusya Bilimler Akademisi Primakov Dünya Ekonomisi ve Uluslararası İlişkiler Enstitüsü’nün kıdemli araştırma görevlisi İrina Svistunova, Türkiye'nin ABD'nin bu tutumuna alışık olduğunu belirterek iki ülke arasındaki karşılıklı anlayışın giderek azalacağı tahmininde bulundu.Sputnik'e konuşan Svistunova, ABD'nin Türkiye politikasında yeni bir şeyin olmadığını kaydederek, şu değerlendirmeyi yaptı:Bu bağlamda Rusya-Türkiye ilişkilerine dikkat çeken Svistunova, "ABD-Türkiye ilişkileriyle kıyasladığımızda Rusya-Türkiye ilişkilerinde tamamen farklı bir tablo görüyoruz. Moskova ve Ankara aynı askeri örgüt üyesi değiller, buna rağmen zor konularda dahi aralarında diyalog yürütebiliyorlar, çıkarları onları birbirinden ayırsa da karşılıklı olarak çıkarlarına saygı göstermeyi biliyorlar" ifadelerini kullandı.
https://tr.sputniknews.com/20211124/kremlin-bidenin-demokrasi-zirvesinin-amaci-yeni-ayristirici-cizgiler-yaratmak-1051099944.html
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abd, rusya, nato, türkiye, demokrasi, zirve
'Türkiye, ABD'nin ayrımcılığına alışık'
21:52 24.11.2021 (güncellendi: 22:01 24.11.2021)
ABD'nin 9-10 Aralık'ta düzenlemeyi planladığı Demokrasi Zirvesi video konferansına Rusya, Çin ve Türkiye dahil bazı ülkelerin liderleri davet edilmedi. Türkiye'ye karşı ayrımcılığın nedeni ne? Washington, artık Ankara'yı müttefiki olarak görmüyor mu?
Rusya Bilimler Akademisi Primakov Dünya Ekonomisi ve Uluslararası İlişkiler Enstitüsü’nün kıdemli araştırma görevlisi İrina Svistunova, Türkiye'nin ABD'nin bu tutumuna alışık olduğunu belirterek iki ülke arasındaki karşılıklı anlayışın giderek azalacağı tahmininde bulundu.
Sputnik'e konuşan Svistunova, ABD'nin Türkiye politikasında yeni bir şeyin olmadığını kaydederek, şu değerlendirmeyi yaptı:
"Türkiye, ABD'nin ayrımcı yaklaşımlarına alışık. Benzer durumun Soğuk Savaş yıllarında da yaşandığını hatırlayabiliriz. 1974'te Kıbrıs Harekatı nedeniyle ABD, NATO müttefiki Türkiye'ye silah ambargosu uygulamıştı. Şimdi de Ankara'nın uluslararası arenada, Amerikalıların istemediği şekilde hareket etme çabalarının aynı tepkiye yol açtığını görüyoruz. ABD, Türkiye'nin dış politikada bağımsızlık yönünde ilerlemesinden, Rusya ile yakınlaşmasından ve bu iki ülkenin askeri ve bölgesel işbirliğinden rahatsız. Bence, ABD'nin Türkiye'ye yönelik ayrımcılığının temel nedeni bu. Elbette bir müttefikin diğerine karşı yaptırım uygulaması garip görünüyor. Gerçekten de müttefik olup olmadıkları ve neden birbirilerini duyamadıkları yönünde soru işaretleri oluşuyor. ABD’nin sert yaklaşımlarının, Türkiye ile karşılıklı anlayışın artmasına yol açacağı beklenemez."
Bu bağlamda Rusya-Türkiye ilişkilerine dikkat çeken Svistunova, "ABD-Türkiye ilişkileriyle kıyasladığımızda Rusya-Türkiye ilişkilerinde tamamen farklı bir tablo görüyoruz. Moskova ve Ankara aynı askeri örgüt üyesi değiller, buna rağmen zor konularda dahi aralarında diyalog yürütebiliyorlar, çıkarları onları birbirinden ayırsa da karşılıklı olarak çıkarlarına saygı göstermeyi biliyorlar" ifadelerini kullandı.