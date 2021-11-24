https://tr.sputniknews.com/20211124/turkiye-abdnin-ayrimciligina-alisik-1051120193.html

'Türkiye, ABD'nin ayrımcılığına alışık'

'Türkiye, ABD'nin ayrımcılığına alışık'

ABD'nin 9-10 Aralık'ta düzenlemeyi planladığı Demokrasi Zirvesi video konferansına Rusya, Çin ve Türkiye dahil bazı ülkelerin liderleri davet edilmedi... 24.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-24T21:52+0300

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görüş

abd

rusya

nato

türkiye

demokrasi

zirve

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Rusya Bilimler Akademisi Primakov Dünya Ekonomisi ve Uluslararası İlişkiler Enstitüsü’nün kıdemli araştırma görevlisi İrina Svistunova, Türkiye'nin ABD'nin bu tutumuna alışık olduğunu belirterek iki ülke arasındaki karşılıklı anlayışın giderek azalacağı tahmininde bulundu.Sputnik'e konuşan Svistunova, ABD'nin Türkiye politikasında yeni bir şeyin olmadığını kaydederek, şu değerlendirmeyi yaptı:Bu bağlamda Rusya-Türkiye ilişkilerine dikkat çeken Svistunova, "ABD-Türkiye ilişkileriyle kıyasladığımızda Rusya-Türkiye ilişkilerinde tamamen farklı bir tablo görüyoruz. Moskova ve Ankara aynı askeri örgüt üyesi değiller, buna rağmen zor konularda dahi aralarında diyalog yürütebiliyorlar, çıkarları onları birbirinden ayırsa da karşılıklı olarak çıkarlarına saygı göstermeyi biliyorlar" ifadelerini kullandı.

https://tr.sputniknews.com/20211124/kremlin-bidenin-demokrasi-zirvesinin-amaci-yeni-ayristirici-cizgiler-yaratmak-1051099944.html

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2021

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abd, rusya, nato, türkiye, demokrasi, zirve