https://tr.sputniknews.com/20211126/kremlin-putin-aliyev-ve-pasinyan-ortak-basin-aciklamasi-yapti-1051188328.html
Putin: Aliyev ve Paşinyan sınır belirleme konusunda anlaştı
Putin: Aliyev ve Paşinyan sınır belirleme konusunda anlaştı
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın, Soçi şehrinde yaklaşık 3 saat süren... 26.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-26T20:22+0300
2021-11-26T20:22+0300
2021-11-26T21:16+0300
dünya
vladimir putin
ilham aliyev
kremlin
görüşme
nikol paşinyan
paşinyan
basın açıklaması
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, “Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan basın için ortak açıklama yaptı” diye açıkladı.‘Görüşme yapıcıydı’Rusya Devlet Başkanı Putin, üçlü görüşmenin sonunda, “Azerbaycan Cumhurbaşkanı ve Ermenistan Başbakanı’na, bugün Rusya’ya gelmeyi ve Karabağ sorununun çözümüyle ilgili ve genel olarak bölgede şu an için oluşan durumu değerlendirmeyi kabul ettikleri için bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Bunu en başından söylemeliyim ki, bugün çok yapıcı çalıştık. Bu, son durumun derin bir analiziydi” diye konuştu.Kilit olduğunu düşündüğü bir dizi konuda anlaşmaya vardıklarını kaydeden Rus lider, “Öncelikle, iki ülke arasındaki sınırın belirlenmesi ve çizilmesi mekanizmaların oluşturulması. Bu yılın sonuna kadar bunu yapma konusunda anlaşmaya vardık. Bunun en kısa zamanda gerçekleşmesini umuyorum. Bu mekanizmaların oluşturulması önünde hiçbir engel yok” açıklamasında bulundu.Putin ayrıca bu yöndeki çalışmaları sürdürme amacıyla Azerbaycan ve Ermenistan başbakan yardımcılarının gelecek hafta Rusya’nın başkenti Moskova’da bir araya geleceğini duyurdu.‘Ulaşım koridorları açılacak’“İnsani sorunlarla ilgili çok önemli ve hassas nokta var ve bu konuda gözle görülür biçimde ilerleme kaydettik” diyen Putin, sözlerini şöyle sürdürdü: “Ekonomik meseleler, ekonomik bağların gelişimi hakkında çok detaylı konuştuk ve her şeyden önce, ilk adım olarak, ulaşım koridorlarının açılmasını konuştuk. Bu, demiryolu ve karayolunu ilgilendiriyor. Bu konular üzerinde oldukça uzun zamandır çalışan başbakan yardımcılarımıza teşekkür etmemiz gerekiyor.”Rus lider, görüşmede, tarafların Rus barış gücü askerlerin, sınır muhafızların, mayın temizleme uzmanlarının ve insanların daimi ikamet yerlerine dönmesini sağlayan uzmanların çalışmalarından takdirle bahsettiğini bildirdi.Aliyev: Ermenistan’a 100’den fazla esir iade edildiAzerbaycan lideri Aliyev, bugünkü görüşmenin çok ayrıntılı ve samimi olduğunu belirterek, “Planlarımızı, endişe uyandıran sorunlarımızı açık bir şekilde görüştük. Önemli olan, farklılıkları çözmek amacıyla aldığımız kararların, Güney Kafkasya’daki durumun güvenli ve öngörülebilir olmasını sağlamaya katkıda bulunacağı” dedi.Aliyev, “Karabağ savaşından sonra Ermenistan’a 100’den fazla esir iade edildi” ifadesini kullandı.Paşinyan: Görüşme olumluyduErmenistan Başbakanı Paşinyan da görüşmede olumlu havanın oluşturulmasından dolayı Putin’e teşekkür ederek, “Çok olumlu bir görüşme, olumlu bir sohbet gerçekleştirdiğimizi teyit etmek istiyorum. Gündemimizdeki neredeyse tüm sorunları değerlendirdik. Tüm sorunları açık bir şekilde müzakere ettiğimiz bir görüşme oldu” dedi.Üçlü toplantının ardından Putin-Paşinyan görüşmesi gerçekleştiAzerbaycan lideri Aliyev’in katılımıyla gerçekleşen üçlü görüşmenin arından Putin ve Paşinyan ikili görüşme gerçekleştirdi.Putin, ikili görüşmede, “Rusya ve Ermenistan arasındaki ilişkiler stratejik ve müttefiki nitelik taşıyor, derin tarihi köklere sahip. Buna büyük önem veriyoruz ve bağlantılarımızın bu seviyesini desteklemek için elimizden gelenin en iyisini yapacağız” diye konuştu.İki ülke arasındaki ekonomik işbirliğine dikkat çeken Rus lider, “Geçen yıl aramızdaki ticaret biraz geriledi, ama bu yıl hızlı tempolarla gelişiyor ve umarım, sadece pandemi öncesi seviyeye ulaşmayacak, daha da ileri gidecek” ifadesini kullandı.Aliyev: Ermenistan’a 100’den fazla esir iade edildiAzerbaycan lideri Aliyev, bugünkü görüşmenin çok ayrıntılı ve samimi olduğunu belirterek, “Planlarımızı, endişe uyandıran sorunlarımızı açık bir şekilde görüştük. Önemli olan, farklılıkları çözmek amacıyla aldığımız kararların, Güney Kafkasya’daki durumun güvenli ve öngörülebilir olmasını sağlamaya katkıda bulunacağız” dedi.Aliyev, “Karabağ savaşından sonra Ermenistan’a 100’den fazla esir iade edildi” ifadesini kullandı.
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vladimir putin, ilham aliyev, kremlin, görüşme, nikol paşinyan, paşinyan, basın açıklaması
Putin: Aliyev ve Paşinyan sınır belirleme konusunda anlaştı
20:22 26.11.2021 (güncellendi: 21:16 26.11.2021)
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın, Soçi şehrinde yaklaşık 3 saat süren görüşmenin ardından ortak basın açıklaması yaptığını belirtti. Rus lider Putin, görüşmeye ilişkin, "Aliyev ve Paşinyan sınır belirleme konusunda anlaştı" dedi.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, “Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan basın için ortak açıklama yaptı” diye açıkladı.
‘Görüşme yapıcıydı’
Rusya Devlet Başkanı Putin, üçlü görüşmenin sonunda, “Azerbaycan Cumhurbaşkanı ve Ermenistan Başbakanı’na, bugün Rusya’ya gelmeyi ve Karabağ sorununun çözümüyle ilgili ve genel olarak bölgede şu an için oluşan durumu değerlendirmeyi kabul ettikleri için bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Bunu en başından söylemeliyim ki, bugün çok yapıcı çalıştık. Bu, son durumun derin bir analiziydi” diye konuştu.
Kilit olduğunu düşündüğü bir dizi konuda anlaşmaya vardıklarını kaydeden Rus lider, “Öncelikle, iki ülke arasındaki sınırın belirlenmesi ve çizilmesi mekanizmaların oluşturulması. Bu yılın sonuna kadar bunu yapma konusunda anlaşmaya vardık. Bunun en kısa zamanda gerçekleşmesini umuyorum. Bu mekanizmaların oluşturulması önünde hiçbir engel yok” açıklamasında bulundu.
Putin ayrıca bu yöndeki çalışmaları sürdürme amacıyla Azerbaycan ve Ermenistan başbakan yardımcılarının gelecek hafta Rusya’nın başkenti Moskova’da bir araya geleceğini duyurdu.
‘Ulaşım koridorları açılacak’
“İnsani sorunlarla ilgili çok önemli ve hassas nokta var ve bu konuda gözle görülür biçimde ilerleme kaydettik” diyen Putin, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Ekonomik meseleler, ekonomik bağların gelişimi hakkında çok detaylı konuştuk ve her şeyden önce, ilk adım olarak, ulaşım koridorlarının açılmasını konuştuk. Bu, demiryolu ve karayolunu ilgilendiriyor. Bu konular üzerinde oldukça uzun zamandır çalışan başbakan yardımcılarımıza teşekkür etmemiz gerekiyor.”
Rus lider, görüşmede, tarafların Rus barış gücü askerlerin, sınır muhafızların, mayın temizleme uzmanlarının ve insanların daimi ikamet yerlerine dönmesini sağlayan uzmanların çalışmalarından takdirle bahsettiğini bildirdi.
Aliyev: Ermenistan’a 100’den fazla esir iade edildi
Azerbaycan lideri Aliyev, bugünkü görüşmenin çok ayrıntılı ve samimi olduğunu belirterek, “Planlarımızı, endişe uyandıran sorunlarımızı açık bir şekilde görüştük. Önemli olan, farklılıkları çözmek amacıyla aldığımız kararların, Güney Kafkasya’daki durumun güvenli ve öngörülebilir olmasını sağlamaya katkıda bulunacağı” dedi.
Aliyev, “Karabağ savaşından sonra Ermenistan’a 100’den fazla esir iade edildi” ifadesini kullandı.
Paşinyan: Görüşme olumluydu
Ermenistan Başbakanı Paşinyan da görüşmede olumlu havanın oluşturulmasından dolayı Putin’e teşekkür ederek, “Çok olumlu bir görüşme, olumlu bir sohbet gerçekleştirdiğimizi teyit etmek istiyorum. Gündemimizdeki neredeyse tüm sorunları değerlendirdik. Tüm sorunları açık bir şekilde müzakere ettiğimiz bir görüşme oldu” dedi.
Üçlü toplantının ardından Putin-Paşinyan görüşmesi gerçekleşti
Azerbaycan lideri Aliyev’in katılımıyla gerçekleşen üçlü görüşmenin arından Putin ve Paşinyan ikili görüşme gerçekleştirdi.
Putin, ikili görüşmede, “Rusya ve Ermenistan arasındaki ilişkiler stratejik ve müttefiki nitelik taşıyor, derin tarihi köklere sahip. Buna büyük önem veriyoruz ve bağlantılarımızın bu seviyesini desteklemek için elimizden gelenin en iyisini yapacağız” diye konuştu.
İki ülke arasındaki ekonomik işbirliğine dikkat çeken Rus lider, “Geçen yıl aramızdaki ticaret biraz geriledi, ama bu yıl hızlı tempolarla gelişiyor ve umarım, sadece pandemi öncesi seviyeye ulaşmayacak, daha da ileri gidecek” ifadesini kullandı.
Aliyev: Ermenistan’a 100’den fazla esir iade edildi
Azerbaycan lideri Aliyev, bugünkü görüşmenin çok ayrıntılı ve samimi olduğunu belirterek, “Planlarımızı, endişe uyandıran sorunlarımızı açık bir şekilde görüştük. Önemli olan, farklılıkları çözmek amacıyla aldığımız kararların, Güney Kafkasya’daki durumun güvenli ve öngörülebilir olmasını sağlamaya katkıda bulunacağız” dedi.
Aliyev, “Karabağ savaşından sonra Ermenistan’a 100’den fazla esir iade edildi” ifadesini kullandı.