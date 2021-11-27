https://tr.sputniknews.com/20211127/irakta-emevi-donemine-ait-camurdan-cami-kesfedildi-1051198177.html

Irak'ta Emevi dönemine ait çamurdan cami keşfedildi

Irak'ta Emevi dönemine ait çamurdan cami keşfedildi

Irak'ın Zikar vilayetinde Emevi dönemine ait çamurdan bir caminin bulunduğu duyuruldu. 27.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-27T03:38+0300

2021-11-27T03:38+0300

2021-11-27T03:38+0300

yaşam

irak

cami

çamur

emevi

arkeolojik kazı

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Katar Merkezli Al Jazeera yayın kuruluşunda yer alan habere göre, İngiliz ve Iraklı kazı ekipleri, ülkenin arkeolojik açıdan zengin bölgesinde, tarihi bin 300 yıl öncesine kadar giden çamurdan bir cami keşfetti.Tarihi milattan sonra 679 yılına dayanan çamurdan caminin, Zikar'ın er-Rafa'i bölgesinde keşfedildiği ve genişliğinin yaklaşık olarak 8 metre, uzunluğunun ise 5 metre olduğu kaydedildi.Caminin ortasında 25 kişiyi ağırlayabilecek küçük bir imam türbesinin de bulunduğu belirtildi.Zikar Valiliği Araştırma ve Kazı Dairesi Başkanı Ali Shalgham, çamurdan camiyi en önemli ve büyük keşiflerden biri olarak nitelendirerek, su, rüzgar ve yağmurdan kaynaklanan erozyonlar nedeniyle binadan sadece birkaç kalıntı kaldığını dile getirdi.

https://tr.sputniknews.com/20211102/kuzey-irakta-ortadogunun-en-eski-sarap-presi-bulundu-1050396809.html

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irak, cami, çamur, emevi, arkeolojik kazı