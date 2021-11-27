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https://tr.sputniknews.com/20211127/irakta-emevi-donemine-ait-camurdan-cami-kesfedildi-1051198177.html
Irak'ta Emevi dönemine ait çamurdan cami keşfedildi
Irak'ta Emevi dönemine ait çamurdan cami keşfedildi
Irak'ın Zikar vilayetinde Emevi dönemine ait çamurdan bir caminin bulunduğu duyuruldu. 27.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-27T03:38+0300
2021-11-27T03:38+0300
yaşam
irak
cami
çamur
emevi
arkeolojik kazı
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Katar Merkezli Al Jazeera yayın kuruluşunda yer alan habere göre, İngiliz ve Iraklı kazı ekipleri, ülkenin arkeolojik açıdan zengin bölgesinde, tarihi bin 300 yıl öncesine kadar giden çamurdan bir cami keşfetti.Tarihi milattan sonra 679 yılına dayanan çamurdan caminin, Zikar'ın er-Rafa'i bölgesinde keşfedildiği ve genişliğinin yaklaşık olarak 8 metre, uzunluğunun ise 5 metre olduğu kaydedildi.Caminin ortasında 25 kişiyi ağırlayabilecek küçük bir imam türbesinin de bulunduğu belirtildi.Zikar Valiliği Araştırma ve Kazı Dairesi Başkanı Ali Shalgham, çamurdan camiyi en önemli ve büyük keşiflerden biri olarak nitelendirerek, su, rüzgar ve yağmurdan kaynaklanan erozyonlar nedeniyle binadan sadece birkaç kalıntı kaldığını dile getirdi.
https://tr.sputniknews.com/20211102/kuzey-irakta-ortadogunun-en-eski-sarap-presi-bulundu-1050396809.html
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irak, cami, çamur, emevi, arkeolojik kazı

Irak'ta Emevi dönemine ait çamurdan cami keşfedildi

03:38 27.11.2021
© AAİngiliz ve Iraklı kazı ekipleri, ülkenin arkeolojik açıdan zengin bölgesinde, tarihi bin 300 yıl öncesine kadar giden çamurdan bir cami keşfetti.
İngiliz ve Iraklı kazı ekipleri, ülkenin arkeolojik açıdan zengin bölgesinde, tarihi bin 300 yıl öncesine kadar giden çamurdan bir cami keşfetti. - Sputnik Türkiye, 1920, 27.11.2021
© AA
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Irak'ın Zikar vilayetinde Emevi dönemine ait çamurdan bir caminin bulunduğu duyuruldu.
Katar Merkezli Al Jazeera yayın kuruluşunda yer alan habere göre, İngiliz ve Iraklı kazı ekipleri, ülkenin arkeolojik açıdan zengin bölgesinde, tarihi bin 300 yıl öncesine kadar giden çamurdan bir cami keşfetti.
Tarihi milattan sonra 679 yılına dayanan çamurdan caminin, Zikar'ın er-Rafa'i bölgesinde keşfedildiği ve genişliğinin yaklaşık olarak 8 metre, uzunluğunun ise 5 metre olduğu kaydedildi.
Caminin ortasında 25 kişiyi ağırlayabilecek küçük bir imam türbesinin de bulunduğu belirtildi.
Zikar Valiliği Araştırma ve Kazı Dairesi Başkanı Ali Shalgham, çamurdan camiyi en önemli ve büyük keşiflerden biri olarak nitelendirerek, su, rüzgar ve yağmurdan kaynaklanan erozyonlar nedeniyle binadan sadece birkaç kalıntı kaldığını dile getirdi.
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