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İsrail'de Omicron alarmı: Kuzey Afrika hariç tüm kıtadan seyahat durduruldu
İsrail'de Omicron alarmı: Kuzey Afrika hariç tüm kıtadan seyahat durduruldu
İsrail hükümeti, Kovid-19'un 'B.1.1.529' olarak isimlendirilen yeni bir varyantı nedeniyle kuzeyindekiler hariç Afrika'nın geri kalan diğer ülkelerini, seyahat... 27.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-27T01:03+0300
2021-11-27T01:03+0300
afrika
israil
naftali bennett
seyahat kısıtlaması
koronavirüs
kovid-19
varyant
kırmızı liste
omicron
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Hükümet üyeleriyle yaptığı toplantının ardından konuşan İsrail Başbakanı Naftali Bennett, Afrika'nın kuzeyindeki ülkeler dışında kıtanın tamamının seyahat tablosunda 'kırmızı listeye' alındığını ve bu ülkelerden İsrail'e yabancıların seyahatinin durdurulduğunu açıkladı.Bennett, son 14 gün içinde kırmızı listeye alınan ülkelerden gelen ya da buralarda bulunmuş İsraillilerin yetkililere bunu bildirmesi, PCR testi yaptırması, sonuçları gelene kadar sıkı karantina altında kalması gerektiğini belirterek, bu ülkelere seyahat edenlerin tespiti için çalışma yürütüldüğünü söyledi.Kabine yeni önlemler için yarın toplanacakKovid-19'un B.1.1.529 olarak isimlendirilen ve Güney Afrika, Botsvana'da yaygın yeni bir varyantının ülkede bir kişide rastlandığını, bu sayının artabileceğini tahmin ettiklerini aktaran Bennett, kabinenin yeni önlemleri ele almak için yarın toplanacağını duyurdu.Bennett, Yahudilerin dini bayramı Hanuka'ya hazırlandığı sırada yeni varyantın durumu karmaşık hale getirdiğini ancak kanalizasyondan enfeksiyon örneği toplama, 10 milyon yeni varyanta duyarlı PCR test kiti alımı gibi önlemler aldıklarının altını çizdi.Yeni varyantHenüz, Güney Afrika ve Botsvana'da 9 kişide görülen B.1.1.529 varyantı, 'süper varyant' olarak nitelendiriliyor ve 32 mutasyona sahip olduğu biliniyor.Şimdilik düşük görülme sıklığına sahip bu varyanta karşı mevcut aşıların etkili olup olmadığına ilişkin araştırmalar sürüyor.Yeni varyant: OmicronDünya Sağlık Örgütü, şimdiye kadar Güney Afrika'da 77, Botswana'da 4, Hong Kong'da 2, İsrail ve Belçika'da birer vakada görülen B.1.1.529 varyantına 'Omicron' adının verildiğini duyurdu.
https://tr.sputniknews.com/20211126/dso-kovid-19un-guney-afrika-varyanti-endise-verici-1051192983.html
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afrika, israil, naftali bennett, seyahat kısıtlaması, koronavirüs, kovid-19, varyant, kırmızı liste, omicron

İsrail'de Omicron alarmı: Kuzey Afrika hariç tüm kıtadan seyahat durduruldu

01:03 27.11.2021
© REUTERS / Amir Cohenİsrail - koronavirüs
İsrail - koronavirüs - Sputnik Türkiye, 1920, 27.11.2021
© REUTERS / Amir Cohen
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İsrail hükümeti, Kovid-19'un 'B.1.1.529' olarak isimlendirilen yeni bir varyantı nedeniyle kuzeyindekiler hariç Afrika'nın geri kalan diğer ülkelerini, seyahat tablosunda 'kırmızı listeye' aldı.
Hükümet üyeleriyle yaptığı toplantının ardından konuşan İsrail Başbakanı Naftali Bennett, Afrika'nın kuzeyindeki ülkeler dışında kıtanın tamamının seyahat tablosunda 'kırmızı listeye' alındığını ve bu ülkelerden İsrail'e yabancıların seyahatinin durdurulduğunu açıkladı.
Bennett, son 14 gün içinde kırmızı listeye alınan ülkelerden gelen ya da buralarda bulunmuş İsraillilerin yetkililere bunu bildirmesi, PCR testi yaptırması, sonuçları gelene kadar sıkı karantina altında kalması gerektiğini belirterek, bu ülkelere seyahat edenlerin tespiti için çalışma yürütüldüğünü söyledi.

Kabine yeni önlemler için yarın toplanacak

Kovid-19'un B.1.1.529 olarak isimlendirilen ve Güney Afrika, Botsvana'da yaygın yeni bir varyantının ülkede bir kişide rastlandığını, bu sayının artabileceğini tahmin ettiklerini aktaran Bennett, kabinenin yeni önlemleri ele almak için yarın toplanacağını duyurdu.
Bennett, Yahudilerin dini bayramı Hanuka'ya hazırlandığı sırada yeni varyantın durumu karmaşık hale getirdiğini ancak kanalizasyondan enfeksiyon örneği toplama, 10 milyon yeni varyanta duyarlı PCR test kiti alımı gibi önlemler aldıklarının altını çizdi.

Yeni varyant

Henüz, Güney Afrika ve Botsvana'da 9 kişide görülen B.1.1.529 varyantı, 'süper varyant' olarak nitelendiriliyor ve 32 mutasyona sahip olduğu biliniyor.
Şimdilik düşük görülme sıklığına sahip bu varyanta karşı mevcut aşıların etkili olup olmadığına ilişkin araştırmalar sürüyor.

Yeni varyant: Omicron

Dünya Sağlık Örgütü, şimdiye kadar Güney Afrika'da 77, Botswana'da 4, Hong Kong'da 2, İsrail ve Belçika'da birer vakada görülen B.1.1.529 varyantına 'Omicron' adının verildiğini duyurdu.
Afrika, koronavirüs - Sputnik Türkiye, 1920, 26.11.2021
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