https://tr.sputniknews.com/20211127/israilde-omicron-alarmi-kuzey-afrika-haric-tum-kitadan-seyahat-durduruldu-1051195494.html

İsrail'de Omicron alarmı: Kuzey Afrika hariç tüm kıtadan seyahat durduruldu

İsrail'de Omicron alarmı: Kuzey Afrika hariç tüm kıtadan seyahat durduruldu

İsrail hükümeti, Kovid-19'un 'B.1.1.529' olarak isimlendirilen yeni bir varyantı nedeniyle kuzeyindekiler hariç Afrika'nın geri kalan diğer ülkelerini, seyahat... 27.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-27T01:03+0300

2021-11-27T01:03+0300

2021-11-27T01:03+0300

afrika

israil

naftali bennett

seyahat kısıtlaması

koronavirüs

kovid-19

varyant

kırmızı liste

omicron

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Hükümet üyeleriyle yaptığı toplantının ardından konuşan İsrail Başbakanı Naftali Bennett, Afrika'nın kuzeyindeki ülkeler dışında kıtanın tamamının seyahat tablosunda 'kırmızı listeye' alındığını ve bu ülkelerden İsrail'e yabancıların seyahatinin durdurulduğunu açıkladı.Bennett, son 14 gün içinde kırmızı listeye alınan ülkelerden gelen ya da buralarda bulunmuş İsraillilerin yetkililere bunu bildirmesi, PCR testi yaptırması, sonuçları gelene kadar sıkı karantina altında kalması gerektiğini belirterek, bu ülkelere seyahat edenlerin tespiti için çalışma yürütüldüğünü söyledi.Kabine yeni önlemler için yarın toplanacakKovid-19'un B.1.1.529 olarak isimlendirilen ve Güney Afrika, Botsvana'da yaygın yeni bir varyantının ülkede bir kişide rastlandığını, bu sayının artabileceğini tahmin ettiklerini aktaran Bennett, kabinenin yeni önlemleri ele almak için yarın toplanacağını duyurdu.Bennett, Yahudilerin dini bayramı Hanuka'ya hazırlandığı sırada yeni varyantın durumu karmaşık hale getirdiğini ancak kanalizasyondan enfeksiyon örneği toplama, 10 milyon yeni varyanta duyarlı PCR test kiti alımı gibi önlemler aldıklarının altını çizdi.Yeni varyantHenüz, Güney Afrika ve Botsvana'da 9 kişide görülen B.1.1.529 varyantı, 'süper varyant' olarak nitelendiriliyor ve 32 mutasyona sahip olduğu biliniyor.Şimdilik düşük görülme sıklığına sahip bu varyanta karşı mevcut aşıların etkili olup olmadığına ilişkin araştırmalar sürüyor.Yeni varyant: OmicronDünya Sağlık Örgütü, şimdiye kadar Güney Afrika'da 77, Botswana'da 4, Hong Kong'da 2, İsrail ve Belçika'da birer vakada görülen B.1.1.529 varyantına 'Omicron' adının verildiğini duyurdu.

https://tr.sputniknews.com/20211126/dso-kovid-19un-guney-afrika-varyanti-endise-verici-1051192983.html

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afrika, israil, naftali bennett, seyahat kısıtlaması, koronavirüs, kovid-19, varyant, kırmızı liste, omicron