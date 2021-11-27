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Kuzey Karolina'da alışveriş merkezinde silahlı saldırı: 3 yaralı
Kuzey Karolina'da alışveriş merkezinde silahlı saldırı: 3 yaralı
ABD'nin Kuzey Karolina eyaletine bağlı Durham kentindeki bir alışveriş merkezinde meydana gelen silah saldırıda 3 kişi yaralandı. 27.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-27T02:03+0300
2021-11-27T02:03+0300
dünya
abd
silahlı saldırı
alışveriş merkezi
kuzey karolina
durham
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ABD'nin Kuzey Karolina eyaletinde yer alan Durham kentindeki Southpoint Alışveriş Merkezi'nde silahlı saldırı yaşandı.CBS 17'nin aktardığına göre, Durham Belediye Meclisi üyesi Mark-Anthony Middleton, yaptığı açıklamada 3 kişinin yaralandığı bilgisini paylaştı.Haberde, Durham Polis Departmanının saldırganı gözaltına aldığı belirtildi.Yaralıların yakınlardaki hastanelere sevk edildiği açıklandı.
https://tr.sputniknews.com/20211124/abdde-parkland-lisesi-saldirisi-kurbanlarina-1275-milyon-dolar-tazminat-1051085317.html
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abd, silahlı saldırı, alışveriş merkezi, kuzey karolina, durham

Kuzey Karolina'da alışveriş merkezinde silahlı saldırı: 3 yaralı

02:03 27.11.2021
© REUTERS / Jay PaulABD - polis - silahlı saldırı
ABD - polis - silahlı saldırı - Sputnik Türkiye, 1920, 27.11.2021
© REUTERS / Jay Paul
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ABD'nin Kuzey Karolina eyaletine bağlı Durham kentindeki bir alışveriş merkezinde meydana gelen silah saldırıda 3 kişi yaralandı.
ABD'nin Kuzey Karolina eyaletinde yer alan Durham kentindeki Southpoint Alışveriş Merkezi'nde silahlı saldırı yaşandı.
CBS 17'nin aktardığına göre, Durham Belediye Meclisi üyesi Mark-Anthony Middleton, yaptığı açıklamada 3 kişinin yaralandığı bilgisini paylaştı.
Haberde, Durham Polis Departmanının saldırganı gözaltına aldığı belirtildi.
Yaralıların yakınlardaki hastanelere sevk edildiği açıklandı.
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