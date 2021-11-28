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İngiltere'den Avrupa'ya uyarı: Manş Denizi'nde daha kötü hadiseler görebiliriz
İngiltere'den Avrupa'ya uyarı: Manş Denizi'nde daha kötü hadiseler görebiliriz
İngiltere İçişleri Bakanı Priti Patel, Avrupa'yla sığınmacı krizi meselesinde iş birliğinin geliştirilememesi durumunda, Fransa'dan İngiltere'ye geçmeye... 28.11.2021, Sputnik Türkiye
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dünya
avrupa
ingiltere
manş denizi
sığınmacı krizi
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Sky News'te yer alan habere göre, Patel, sığınmacı krizine ilişkin Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin'le 25 Kasım'da yaptıkları telefon görüşmesinin "yapıcı" olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:Manş Denizi'ndeki facia, Fransa-İngiltere ilişkilerini gerdiFransa'dan Manş Denizi üzerinden İngiltere'ye geçmeye çalışan sığınmacıları taşıyan teknenin 24 Kasım'da batması sonucu, aralarında 5 kadın ve 1 kız çocuğunun bulunduğu en az 27 düzensiz göçmen hayatını kaybetmişti.Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alınmış, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, AB'yi 'göç sorununa' ilişkin acil toplantıya çağırmıştı.AB Sınır Güvenliği Ajansı Frontex'in imkanlarının derhal güçlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Macron, "Fransa, Manş Denizi'nin mezarlığa dönüşmesine izin vermeyecek" ifadesini kullanmıştı.İngiltere Başbakanı Boris Johnson ise Manş Denizi'nde 27 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından sığınmacı kriziyle başa çıkmak için Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a beş maddelik planın yer aldığı bir mektup göndermiş ve bu mektubu, Twitter hesabından paylaşmıştı.Fransa, mektubun Twitter'dan paylaşılmasına tepki olarak İngiltere İçişleri Bakanı Patel'e yaptığı daveti iptal etmişti.
https://tr.sputniknews.com/20211126/siginmaci-gerilimi-tirmaniyor-fransiz-bakan-ingiliz-mevkidasiyla-gorusmesini-iptal-etti-1051169047.html
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avrupa, ingiltere, manş denizi, sığınmacı krizi

İngiltere'den Avrupa'ya uyarı: Manş Denizi'nde daha kötü hadiseler görebiliriz

20:11 28.11.2021 (güncellendi: 20:12 28.11.2021)
© REUTERS / Jeff Overs / BBCİngiltere İçişleri Bakanı Priti Patel
İngiltere İçişleri Bakanı Priti Patel - Sputnik Türkiye, 1920, 28.11.2021
© REUTERS / Jeff Overs / BBC
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İngiltere İçişleri Bakanı Priti Patel, Avrupa'yla sığınmacı krizi meselesinde iş birliğinin geliştirilememesi durumunda, Fransa'dan İngiltere'ye geçmeye çalışan göçmenlerin hayatını kaybettiği Manş Denizi'nde "daha kötü hadiselerin olabileceği" konusunda uyarıda bulundu.
Sky News'te yer alan habere göre, Patel, sığınmacı krizine ilişkin Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin'le 25 Kasım'da yaptıkları telefon görüşmesinin "yapıcı" olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:
"Defalarca söylediğim gibi hızlı bir çözüm yok, sihirli bir değnek yok. İngiltere bu sorunu tek başına çözemez ve Avrupa genelinde hepimizin adım atması, sorumluluk alması ve kriz zamanında birlikte çalışması gerekiyor. Karşılaştığımız zorluktan geri durmayacağız ve önümüzdeki hafta Avrupalı ortaklarla daha fazla iş birliği için baskı yapmaya devam edeceğim çünkü bunu yapmamak önümüzdeki kış aylarında dondurucu suda daha kötü hadiselere yol açabilir."

Manş Denizi'ndeki facia, Fransa-İngiltere ilişkilerini gerdi

Fransa'dan Manş Denizi üzerinden İngiltere'ye geçmeye çalışan sığınmacıları taşıyan teknenin 24 Kasım'da batması sonucu, aralarında 5 kadın ve 1 kız çocuğunun bulunduğu en az 27 düzensiz göçmen hayatını kaybetmişti.
Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alınmış, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, AB'yi 'göç sorununa' ilişkin acil toplantıya çağırmıştı.
AB Sınır Güvenliği Ajansı Frontex'in imkanlarının derhal güçlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Macron, "Fransa, Manş Denizi'nin mezarlığa dönüşmesine izin vermeyecek" ifadesini kullanmıştı.
İngiltere Başbakanı Boris Johnson ise Manş Denizi'nde 27 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından sığınmacı kriziyle başa çıkmak için Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a beş maddelik planın yer aldığı bir mektup göndermiş ve bu mektubu, Twitter hesabından paylaşmıştı.
Fransa, mektubun Twitter'dan paylaşılmasına tepki olarak İngiltere İçişleri Bakanı Patel'e yaptığı daveti iptal etmişti.
Manş Denizi'nde yaşanan sığınmacı faciasının ardından Fransa kıyısında bir sığınmacı botu - Sputnik Türkiye, 1920, 26.11.2021
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