https://tr.sputniknews.com/20211129/trump-afganistandan-cekilme-planim-cin-sebebiyle-bagram-ussunu-abdnin-kontrolunde-tutmakti-1051251805.html

Trump: Afganistan'dan çekilme planım, Çin sebebiyle Bagram üssünü ABD'nin kontrolünde tutmaktı

Trump: Afganistan'dan çekilme planım, Çin sebebiyle Bagram üssünü ABD'nin kontrolünde tutmaktı

Fox News'a verdiği röportajda 'Afganistan'dan çekilmeyi planlarken, Bagram askeri üssünü Çin'in nükleer tesislerine yakınlığı nedeniyle ABD'nin kontrolü... 29.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-29T14:28+0300

2021-11-29T14:28+0300

2021-11-29T14:28+0300

dünya

abd

çin

afganistan

nükleer silah

fox news

donald trump

bagram hava üssü

nükleer tesis

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103530/12/1035301238_0:0:4610:2594_1920x0_80_0_0_16df8b9f588816e733c07214dcdcc161.jpg

Önceki ABD Başkanı Donald Trump'ın Taliban'la yaptığı anlaşma uyarınca görevdeki ABD Başkanı Joe Biden'ın Afganistan'dan çekilmesi, ülkenin Taliban'ın kontrolüne geçmesiyle sonuçlanırken, ABD'nin terk ettiği Bagram askeri üssü de gündemden düşmüyor. Biden'a yönelik Afganistan eleştirilerinde 'Bagram'dan çıkmanın hata olduğu' savı ve 'Taliban'ın Bagram'ı Çin'e devredeceği' iddiasına yer veren Trump, son açıklamasında, 'Afganistan'dan askeri çekilmeyi planlarken, Bagram üssünü Çin'in nükleer tesislerine yakınlığı nedeniyle ABD kontrolü altında tutmayı amaçladığından' söz etti. 45. Başkan, Fox News'a şöyle konuştu: "21 yıl yetmişti, Afganistan'dan çıkma kararı almıştım, ama 2500 asker bırakıp Bagram'ı tutacaktım, fakat Afganistan yüzünden değil, Çin yüzünden. Çünkü Bagram Çin'in nükleer musibetine araçla bir saat uzaklıkta, çünkü orası tam da Çin'in nükleer silahlarını yaptığı yer."Çin'in Bagram'ı kontrolüne almak istediği iddiasına geri dönen Trump, 'ABD'nin Afganistan'dan çekilmesinden sonra kullanılamaz hale gelmeleri için geri kalan tüm üsleri bombalamanın' planları arasında yer aldığını da belirtti. Halefi Joe Biden'ın ABD güçlerinin Afganistan'dan çekilmesini tamamlama şeklinin "ABD tarihindeki en utanç verici an" olduğu görüşünü tekrarlayan Trump, ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley'i de 'çekilirken askeri teçhizatı geride bırakmanın beraberinde götürmekten çok daha ucuza mal olacağını' savunduğu için eleştirdi.Milley'nin tavrını "Korkunç bir açıklama olduğunu bildiğim bir açıklama yaptı. 'Efendim, ekipmanı bırakmak onu almaktan daha ucuz... 98 milyon dolara mal olan bir uçağımız var' dedi" sözleriyle aktaran Trump, Afganistan'dan kaçarken uçağın taşıyabileceğinden daha fazla parayı ülke dışına kaçırmaya çalıştığı iddia edilen eski Devlet Başkanı Eşref Gani'yi 'dolandırıcı' diye niteledi.

https://tr.sputniknews.com/20211108/trump-bagrami-cin-devralacak-1050592044.html

abd

çin

afganistan

bagram hava üssü

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

abd, çin, afganistan, nükleer silah, fox news, donald trump, bagram hava üssü, nükleer tesis