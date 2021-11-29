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Trump: Afganistan'dan çekilme planım, Çin sebebiyle Bagram üssünü ABD'nin kontrolünde tutmaktı
© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisIn this Aug. 31, 2018 photo, President Donald Trump gestures while speaking at the Harris Conference Center in Charlotte, N.C. President Donald Trump is escalating his attacks on Attorney General Jeff Sessions, suggesting the embattled official should have intervened in investigations of two GOP congressmen to help Republicans in the midterms. Trump tweeted Monday that “investigations of two very popular Republican Congressmen were brought to a well publicized charge, just ahead of the Mid-Terms, by the Jeff Sessions Justice Department.”
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Fox News'a verdiği röportajda 'Afganistan'dan çekilmeyi planlarken, Bagram askeri üssünü Çin'in nükleer tesislerine yakınlığı nedeniyle ABD'nin kontrolü altında tutmayı amaçladığını' söyleyen Trump, kullanılamaz hale gelmeleri için geri kalan tüm üsleri bombalamayı planladığını belirtti.
Önceki ABD Başkanı Donald Trump'ın Taliban'la yaptığı anlaşma uyarınca görevdeki ABD Başkanı Joe Biden'ın Afganistan'dan çekilmesi, ülkenin Taliban'ın kontrolüne geçmesiyle sonuçlanırken, ABD'nin terk ettiği Bagram askeri üssü de gündemden düşmüyor.
Biden'a yönelik Afganistan eleştirilerinde 'Bagram'dan çıkmanın hata olduğu' savı ve 'Taliban'ın Bagram'ı Çin'e devredeceği' iddiasına yer veren Trump, son açıklamasında, 'Afganistan'dan askeri çekilmeyi planlarken, Bagram üssünü Çin'in nükleer tesislerine yakınlığı nedeniyle ABD kontrolü altında tutmayı amaçladığından' söz etti.
November 29, 2021
45. Başkan, Fox News'a şöyle konuştu:
"21 yıl yetmişti, Afganistan'dan çıkma kararı almıştım, ama 2500 asker bırakıp Bagram'ı tutacaktım, fakat Afganistan yüzünden değil, Çin yüzünden. Çünkü Bagram Çin'in nükleer musibetine araçla bir saat uzaklıkta, çünkü orası tam da Çin'in nükleer silahlarını yaptığı yer."
Trump: The most embarrassing moment in our country's history is the withdrawal from Afghanistan— Alphoenix (@Alphoenix0) November 22, 2021
I would have kept Bagram Air Base in Afghanistan because it is less than an hour away from China's nuclear plants
now China controls Bagram base pic.twitter.com/5Fa1jn3ZSZ
Çin'in Bagram'ı kontrolüne almak istediği iddiasına geri dönen Trump, 'ABD'nin Afganistan'dan çekilmesinden sonra kullanılamaz hale gelmeleri için geri kalan tüm üsleri bombalamanın' planları arasında yer aldığını da belirtti.
8 Kasım, 16:36
Halefi Joe Biden'ın ABD güçlerinin Afganistan'dan çekilmesini tamamlama şeklinin "ABD tarihindeki en utanç verici an" olduğu görüşünü tekrarlayan Trump, ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley'i de 'çekilirken askeri teçhizatı geride bırakmanın beraberinde götürmekten çok daha ucuza mal olacağını' savunduğu için eleştirdi.
Milley'nin tavrını "Korkunç bir açıklama olduğunu bildiğim bir açıklama yaptı. 'Efendim, ekipmanı bırakmak onu almaktan daha ucuz... 98 milyon dolara mal olan bir uçağımız var' dedi" sözleriyle aktaran Trump, Afganistan'dan kaçarken uçağın taşıyabileceğinden daha fazla parayı ülke dışına kaçırmaya çalıştığı iddia edilen eski Devlet Başkanı Eşref Gani'yi 'dolandırıcı' diye niteledi.