Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Dünyanın en etkili savaş uçağı olarak kabul edilen Rus yapımı Su-34 - Sputnik Türkiye, 1920
SAVUNMA
Savunma sanayii, askeri teknoloji yatırımları ve güvenlik politikalarına dair her şey.
https://tr.sputniknews.com/20211130/abdnin-gudumlu-fuze-destroyeri-uss-arleigh-burke-karadenizde-operasyonlara-yeniden-basladi-1051293664.html
ABD'nin güdümlü füze destroyeri 'USS Arleigh Burke', Karadeniz'de operasyonlara yeniden başladı
ABD'nin güdümlü füze destroyeri 'USS Arleigh Burke', Karadeniz'de operasyonlara yeniden başladı
ABD 6. Filosu, Amerikan Donanması’na ait 'USS Arleigh Burke' güdümlü füze destroyerinin Bulgaristan'ın Varna Limanı'ndan ayrıldığını ve Karadeniz'deki... 30.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-30T15:26+0300
2021-11-30T15:27+0300
abd
filo
savunma
karadeniz
füze
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/19/1051157783_0:49:1200:724_1920x0_80_0_0_4061792370046cd0dc63693ef6f3e477.jpg
6. Filo'dan yapılan açıklamada "Güdümlü füze destroyeri 'USS Arleigh Burke', Karadeniz'deki operasyonlara yeniden başlamak için Bulgaristan'daki Varna Limanı'ndan 28 Kasım'da ayrıldı. Limana giriş, ABD Donanması'nın NATO'ya ve Bulgaristan gibi önemli müttefiklerine bağlılığını bir kez daha doğrulayarak 'USS Arleigh Burke'nin bölgesel istikrarın desteklenmesi için ABD 6. Filosu'nun sorumluluk alanında konuşlanma becerisini ortaya koydu" dendi.25 Kasım'da ABD 6. Filosu, 'USS Arleigh Burke' güdümlü füze destroyerinin NATO'daki partner ülkelerle operasyonlara katılmak üzere Karadeniz'e giriş yaptığını duyurmuştu. Rusya Savunma Bakanlığı da, Amerikan gemisinin takibe alındığını vurgulamıştı.
https://tr.sputniknews.com/20211125/abdnin-6-filosu-gudumlu-fuze-destroyeri-uss-arleigh-burke-karadenize-girdi-1051157833.html
karadeniz
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/19/1051157783_104:0:1088:738_1920x0_80_0_0_dbe74f78fe2045f5c2f4c859040fc40b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
abd, filo, karadeniz, füze

ABD'nin güdümlü füze destroyeri 'USS Arleigh Burke', Karadeniz'de operasyonlara yeniden başladı

15:26 30.11.2021 (güncellendi: 15:27 30.11.2021)
© Wikipedia / MC1(AW/SW) RJ StratchkoUSS Arleigh Burke
USS Arleigh Burke - Sputnik Türkiye, 1920, 30.11.2021
© Wikipedia / MC1(AW/SW) RJ Stratchko
Abone ol
ABD 6. Filosu, Amerikan Donanması’na ait 'USS Arleigh Burke' güdümlü füze destroyerinin Bulgaristan'ın Varna Limanı'ndan ayrıldığını ve Karadeniz'deki operasyonlarına yeniden başladığını duyurdu.
6. Filo'dan yapılan açıklamada "Güdümlü füze destroyeri 'USS Arleigh Burke', Karadeniz'deki operasyonlara yeniden başlamak için Bulgaristan'daki Varna Limanı'ndan 28 Kasım'da ayrıldı. Limana giriş, ABD Donanması'nın NATO'ya ve Bulgaristan gibi önemli müttefiklerine bağlılığını bir kez daha doğrulayarak 'USS Arleigh Burke'nin bölgesel istikrarın desteklenmesi için ABD 6. Filosu'nun sorumluluk alanında konuşlanma becerisini ortaya koydu" dendi.
25 Kasım'da ABD 6. Filosu, 'USS Arleigh Burke' güdümlü füze destroyerinin NATO'daki partner ülkelerle operasyonlara katılmak üzere Karadeniz'e giriş yaptığını duyurmuştu. Rusya Savunma Bakanlığı da, Amerikan gemisinin takibe alındığını vurgulamıştı.
USS Arleigh Burke - Sputnik Türkiye, 1920, 25.11.2021
SAVUNMA
ABD'nin 6. Filosu: Güdümlü füze destroyeri 'USS Arleigh Burke' Karadeniz’e girdi
25 Kasım, 21:50
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
16:44Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'a gidecek
16:43Tekirdağ'da şiddetli fırtına enerji nakil hatlarını ve elektrik direklerini yıktı
16:38Manchester City'li yıldız İlkay Gündoğan, İzmir'de otizmli çocuklara sınıf açtı
16:38Ronaldo'dan Ballon d'Or şefi Pascal Ferre'ye: Yalancı, adımı kullanıyor
16:2718 gündür kayıp olan Kübra Ekin için özel ekip kuruldu
16:22Tuzlaspor-Erzurumspor maçı bir kez daha ertelendi
16:22Motorine 44 kuruş indirim
16:11Asgari ücret ne kadar olmalı?
16:10Putin'den hükümete 'Omicron' talimatı: Bir hafta içinde yeni eylem planı sunulacak
16:07Ankara’da simit 3 TL oldu: ‘Para kazanmak için değil ayakta kalmak için zam yapıyoruz’
16:07Rusya ve Belarus’tan sınırda ortak devriye
16:01Konya, Niğde ve Aksaray'da kum fırtınası: 8 araç birbirine girdi
15:59Binali Yıldırım: İstanbul seçimlerinde yalanın siyaseti başroldeydi
15:58Babası tarafından işkence edilen bebeğin annesi konuştu: En ağır cezayı alsın
15:54Kartal’da lodos nedeniyle bir gemi battı, bir diğeri ise batan gemiye yaslandı
15:5240 kız çocuğunu evlilikten kurtaran Muhtar: Kimi aileyi ikna ettik, kimi düğünleri bastık
15:44Rus Dışişleri'nden NATO'ya 'Ukrayna' yanıtı: Eylemlerimiz tamamen savunma amaçlı
15:43‘Yunanistan, Türkiye ile işbirliği yerine ülkenin anahtarlarını ABD'ye teslim etmeyi tercih etti'
15:41Kuvvetli rüzgar kaldırımda duran fırını sürükledi
15:38Lodos uyarısına rağmen denize girip boğulmaktan kurtarılan adam: Tehlikeliymiş, girmemek lazım