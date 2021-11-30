https://tr.sputniknews.com/20211130/cinden-afrikaya-1-milyar-koronavirus-asi-dozu-sozu-1051290861.html

Çin'den Afrika'ya 1 milyar koronavirüs aşı dozu sözü

Çin'den Afrika'ya 1 milyar koronavirüs aşı dozu sözü

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, dün yaptığı açıklamada, Afrika'ya 1 milyar doz daha koronavirüs aşısı teslim edeceklerini ve Çinli şirketleri önümüzdeki üç yıl... 30.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-30T14:31+0300

2021-11-30T14:31+0300

2021-11-30T14:41+0300

koronavirüs

çin

şi cinping

güney afrika cumhuriyeti

koronavirüs

koronavirüs aşısı

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İlk olarak Güney Afrika'da tespit edilen yeni koronavirüs varyantı Omicron'un dünyaya yayılmasıyla ilgili endişeler sürerken, aşılama oranlarının geride kaldığı Afrika'ya şimdiye dek yaklaşık 200 milyon doz tedarik eden Çin'den yeni bir aşı sözü daha geldi.Çin-Afrika İşbirliği Forumu'nun açılışında videokonferans yoluyla yaptığı konuşmada Çin Devlet Başkanı Şi Cinping Afrika'ya 1 milyar doz daha koronavirüs aşısı göndereceklerini duyururken, 600 milyon dozun bağış olarak teslim edileceğini, kalan 400 milyon dozun ise Çinli şirketler ve ilgili Afrika ülkeleri tarafından ortak üretim gibi çeşitli diğer yollarla sağlanacağını belirtti. Şi ayrıca, ülkesinin Afrika'da 10 sağlık projesi inşa edeceğini ve bu kapsamda 1500 sağlık uzmanının da Afrika'ya gönderileceğini kaydetti.Çin devlet başkanı, Afrika finans kurumlarına 10 milyar dolarlık bir kredi limiti sağlamak için bir Çin-Afrika sınır ötesi yuan merkezi kurulacağını söyledi.Buna göre Afrika ihracatını desteklemek, ticari ve ekonomik işbirliği için bir alan oluşturmak ve Çin-Afrika sanayi sitesi inşa etme amacıyla Çin, Afrika'ya 10 milyar dolarlık bir ticaret finansmanı sağlayacak.Şi, Çin'in ham petrol ve minerallerin ana kaynaklarından biri olan Afrika'dan ithalatının gelecek üç yıl içinde 300 milyar dolara ulaşacağını belirterek, her iki tarafın da sağlık, dijital inovasyon, ticaretin teşviki ve yeşil kalkınma gibi alanlarda işbirliği yapacağını da sözlerine ekledi.Toplantıda konuşan Güney Afrika Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa ise, verdiği destek için Çin'e teşekkür ederek, Afrika ülkelerinin koronavirüs aşısı üretebiliyor olması gerektiğini vurguladı. Ramaphosa aynı zamanda, Güney Afrika'ya uygulanmaya başlanan seyahat kısıtlamalarını da eleştirdi.

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çin, şi cinping, güney afrika cumhuriyeti, koronavirüs, koronavirüs aşısı