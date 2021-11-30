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RTÜK'ten '2 aylık bebeğe işkence' içeriklerine yayın yasağı
RTÜK'ten '2 aylık bebeğe işkence' içeriklerine yayın yasağı
Gaziantep'e bağlı Şahinbey ilçesinde, Yunus Göç isimli cani, 2 aylık bebeği darp etmişti. Darp anları, evdeki gizli kamera tarafından saniye saniye... 30.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-30T19:09+0300
2021-11-30T19:09+0300
türkiye
video
gaziantep
rtük
yayın yasağı
radyo ve televizyon üst kurulu (rtük)
bebek
ev
şiddet
geçici yayın yasağı
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RTÜK, 'iki aylık bebeğe işkence' içeriklerine yayın yasağı getirdi.Kararın, Gaziantep 1. Sulh Ceza Hakimliği tarafından alındığı belirtilen açıklamada şu ifadeler yer aldı:"Gaziantep'te babası tarafından şiddete uğrayan bebekle ilgili olarak, eylemin toplumda infial oluşturabilecek nitelikte olması nedeniyle, kamu düzenin korunması ve suç işlenmesinin önlenmesi amacıyla soruşturma tamamlanıncaya kadar, soruşturma dosyası kapsamı hakkında yazılı, görsel, sosyal medya ile internet ortamında faaliyet gösteren medyada her türlü haber, röportaj, eleştiri vb. yayınlanamayacağına dair yayın yasağı getirilmiştir."
https://tr.sputniknews.com/20211130/gaziantepte-3-aylik-bebege-iskence-yapan-baba-gozaltina-alindi-1051281924.html
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video, gaziantep, rtük, yayın yasağı, radyo ve televizyon üst kurulu (rtük), bebek, ev, şiddet, geçici yayın yasağı

RTÜK'ten '2 aylık bebeğe işkence' içeriklerine yayın yasağı

19:09 30.11.2021
© AARTÜK
RTÜK - Sputnik Türkiye, 1920, 30.11.2021
© AA
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Gaziantep'e bağlı Şahinbey ilçesinde, Yunus Göç isimli cani, 2 aylık bebeği darp etmişti. Darp anları, evdeki gizli kamera tarafından saniye saniye kaydedilmişti.Söz konusu görüntülerin infiale neden olması sonrası RTÜK, yayın yasağı kararı alındığını duyurdu.
RTÜK, 'iki aylık bebeğe işkence' içeriklerine yayın yasağı getirdi.
Kararın, Gaziantep 1. Sulh Ceza Hakimliği tarafından alındığı belirtilen açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Gaziantep'te babası tarafından şiddete uğrayan bebekle ilgili olarak, eylemin toplumda infial oluşturabilecek nitelikte olması nedeniyle, kamu düzenin korunması ve suç işlenmesinin önlenmesi amacıyla soruşturma tamamlanıncaya kadar, soruşturma dosyası kapsamı hakkında yazılı, görsel, sosyal medya ile internet ortamında faaliyet gösteren medyada her türlü haber, röportaj, eleştiri vb. yayınlanamayacağına dair yayın yasağı getirilmiştir."

Gaziantep'te 3 aylık bebeğe işkence yapan baba gözaltına alındı - Sputnik Türkiye, 1920, 30.11.2021
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