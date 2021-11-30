https://tr.sputniknews.com/20211130/rtukten-2-aylik-bebege-iskence-iceriklerine-yayin-yasagi-1051303541.html

RTÜK'ten '2 aylık bebeğe işkence' içeriklerine yayın yasağı

RTÜK'ten '2 aylık bebeğe işkence' içeriklerine yayın yasağı

Gaziantep'e bağlı Şahinbey ilçesinde, Yunus Göç isimli cani, 2 aylık bebeği darp etmişti. Darp anları, evdeki gizli kamera tarafından saniye saniye... 30.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-30T19:09+0300

2021-11-30T19:09+0300

2021-11-30T19:09+0300

türkiye

video

gaziantep

rtük

yayın yasağı

radyo ve televizyon üst kurulu (rtük)

bebek

ev

şiddet

geçici yayın yasağı

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RTÜK, 'iki aylık bebeğe işkence' içeriklerine yayın yasağı getirdi.Kararın, Gaziantep 1. Sulh Ceza Hakimliği tarafından alındığı belirtilen açıklamada şu ifadeler yer aldı:"Gaziantep'te babası tarafından şiddete uğrayan bebekle ilgili olarak, eylemin toplumda infial oluşturabilecek nitelikte olması nedeniyle, kamu düzenin korunması ve suç işlenmesinin önlenmesi amacıyla soruşturma tamamlanıncaya kadar, soruşturma dosyası kapsamı hakkında yazılı, görsel, sosyal medya ile internet ortamında faaliyet gösteren medyada her türlü haber, röportaj, eleştiri vb. yayınlanamayacağına dair yayın yasağı getirilmiştir."

https://tr.sputniknews.com/20211130/gaziantepte-3-aylik-bebege-iskence-yapan-baba-gozaltina-alindi-1051281924.html

türkiye

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