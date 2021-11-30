https://tr.sputniknews.com/20211130/rtukten-2-aylik-bebege-iskence-iceriklerine-yayin-yasagi-1051303541.html
RTÜK'ten '2 aylık bebeğe işkence' içeriklerine yayın yasağı
RTÜK'ten '2 aylık bebeğe işkence' içeriklerine yayın yasağı
Gaziantep'e bağlı Şahinbey ilçesinde, Yunus Göç isimli cani, 2 aylık bebeği darp etmişti. Darp anları, evdeki gizli kamera tarafından saniye saniye... 30.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-30T19:09+0300
2021-11-30T19:09+0300
2021-11-30T19:09+0300
türkiye
video
gaziantep
rtük
yayın yasağı
radyo ve televizyon üst kurulu (rtük)
bebek
ev
şiddet
geçici yayın yasağı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103881/39/1038813994_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_869a35598a1ca7808d3cff633d73d2ba.jpg
RTÜK, 'iki aylık bebeğe işkence' içeriklerine yayın yasağı getirdi.Kararın, Gaziantep 1. Sulh Ceza Hakimliği tarafından alındığı belirtilen açıklamada şu ifadeler yer aldı:"Gaziantep'te babası tarafından şiddete uğrayan bebekle ilgili olarak, eylemin toplumda infial oluşturabilecek nitelikte olması nedeniyle, kamu düzenin korunması ve suç işlenmesinin önlenmesi amacıyla soruşturma tamamlanıncaya kadar, soruşturma dosyası kapsamı hakkında yazılı, görsel, sosyal medya ile internet ortamında faaliyet gösteren medyada her türlü haber, röportaj, eleştiri vb. yayınlanamayacağına dair yayın yasağı getirilmiştir."
https://tr.sputniknews.com/20211130/gaziantepte-3-aylik-bebege-iskence-yapan-baba-gozaltina-alindi-1051281924.html
türkiye
gaziantep
bebek
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103881/39/1038813994_128:0:896:576_1920x0_80_0_0_5d89dca60baabd42b1d4375c0b8259bb.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
video, gaziantep, rtük, yayın yasağı, radyo ve televizyon üst kurulu (rtük), bebek, ev, şiddet, geçici yayın yasağı
RTÜK'ten '2 aylık bebeğe işkence' içeriklerine yayın yasağı
Gaziantep'e bağlı Şahinbey ilçesinde, Yunus Göç isimli cani, 2 aylık bebeği darp etmişti. Darp anları, evdeki gizli kamera tarafından saniye saniye kaydedilmişti.Söz konusu görüntülerin infiale neden olması sonrası RTÜK, yayın yasağı kararı alındığını duyurdu.
RTÜK, 'iki aylık bebeğe işkence' içeriklerine yayın yasağı getirdi.
Kararın, Gaziantep 1. Sulh Ceza Hakimliği tarafından alındığı belirtilen açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Gaziantep'te babası tarafından şiddete uğrayan bebekle ilgili olarak, eylemin toplumda infial oluşturabilecek nitelikte olması nedeniyle, kamu düzenin korunması ve suç işlenmesinin önlenmesi amacıyla soruşturma tamamlanıncaya kadar, soruşturma dosyası kapsamı hakkında yazılı, görsel, sosyal medya ile internet ortamında faaliyet gösteren medyada her türlü haber, röportaj, eleştiri vb. yayınlanamayacağına dair yayın yasağı getirilmiştir."