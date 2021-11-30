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https://tr.sputniknews.com/20211130/ryabkov-rusya-abdnin-rus-diplomatlari-sinir-disi-etmesine-mutlaka-karsilik-verecek-1051274538.html
Ryabkov: Rusya, ABD'nin Rus diplomatları sınır dışı etmesine mutlaka karşılık verecek
Ryabkov: Rusya, ABD'nin Rus diplomatları sınır dışı etmesine mutlaka karşılık verecek
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, ABD'nin Rus diplomatları sınır dışı etmesine mutlaka karşılık vereceğini söyledi. 30.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-30T04:46+0300
2021-11-30T04:46+0300
dünya
abd
rusya
vladimir putin
joe biden
sergey ryabkov
anatoliy antonov
diplomat
sınır dışı
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Rusya'nın Washington Büyükelçisi Anatoliy Antonov, 30 Ocak 2022'de 27 Rus diplomatın aileleriyle birlikte ABD'den ayrılacağını duyurmuştu.Sputnik'e demeç veren Ryabkov, Antonov'un sözlerinin anımsatılması üzerine Rusya'nın ABD'nin bu adımını karşılıksız bırakmayacağını vurguladı.Ryabkov, konuyla ilgili soruya "ABD'lileri buradaki personelimizin sayısını daha fazla azaltmaktan kaçınma konusunda uyardık. Bunu istemiyoruz ancak buna aynı dille cevap vermememiz imkansız. Personel sayısının daha fazla azalmaması için onları durmaları gerektiği konusunda uyardık" yanıtını verdi.'Putin ile Biden arasında yüz yüze görüşme planlanmıyor'Ryabkov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Joe Biden arasındaki zirvenin hazırlık çalışmalarının ileri aşamada olduğunu belirtti.Washington'la yapılan istişarelerin liderlerin yüz yüze formatta görüşmesine yönelik olmadığının altını çizen Ryabkov, "Ancak bu, görüşmenin önemini hiçbir şekilde azaltmaz. Bu söz konusu dahi değil, aksine mevcut durum ve ikili ilişkilerdeki ve uluslararası arenadaki sorunlar dikkate alınınca, bence tarafların görüşmesi çok büyük bir kilometre taşı olacak" dedi.Ryabkov, şu anda görüşmenin tarihi ve formatı hakkında nihai kararın alınmadığını ekledi.'ABD, Rusya'yı istikrarsızlaştırmak için önemli miktarda kaynak harcıyor'Ryabkov, ABD'nin Rusya'yı istikrarsızlaştırmak için önemli miktarda kaynak harcadığını da vurguladı.Rus yetkili, "Bugün kötü niyetliler, anavatanımızın gelişmesini dizginleme, iç ve dış politikamızı yaptırımlar, şantaj, enformasyon savaşları yoluyla etkileme girişimlerini bırakmıyor. Washington, Rusya'yı istikrarsızlaştırmak için uluslararası sivil toplum kuruluşları üzerinden önemli miktarda kaynak harcıyor" diye konuştu.29 Ekim'de Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD'nin 55 Rus diplomatı daha sınır dışı etme kararı aldığını, diplomatların 2022'de ABD'den ayrılacaklarını açıklamıştı.Antonov da, 27 Rus diplomatın 30 Ocak 2022'de, bir o kadarının da 30 Haziran 2022'de ülkelerine döneceğini ifade etmişti.
https://tr.sputniknews.com/20211129/abd-disisleri-rus-diplomatlari-sinir-disi-etmiyoruz-cezalandirma-soz-konusu-degil-1051269203.html
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abd, rusya, vladimir putin, joe biden, sergey ryabkov, anatoliy antonov, diplomat, sınır dışı

Ryabkov: Rusya, ABD'nin Rus diplomatları sınır dışı etmesine mutlaka karşılık verecek

04:46 30.11.2021
© REUTERS / Brian SnyderRusya bayrağı
Rusya bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 30.11.2021
© REUTERS / Brian Snyder
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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, ABD'nin Rus diplomatları sınır dışı etmesine mutlaka karşılık vereceğini söyledi.
Rusya'nın Washington Büyükelçisi Anatoliy Antonov, 30 Ocak 2022'de 27 Rus diplomatın aileleriyle birlikte ABD'den ayrılacağını duyurmuştu.
Sputnik'e demeç veren Ryabkov, Antonov'un sözlerinin anımsatılması üzerine Rusya'nın ABD'nin bu adımını karşılıksız bırakmayacağını vurguladı.
Ryabkov, konuyla ilgili soruya "ABD'lileri buradaki personelimizin sayısını daha fazla azaltmaktan kaçınma konusunda uyardık. Bunu istemiyoruz ancak buna aynı dille cevap vermememiz imkansız. Personel sayısının daha fazla azalmaması için onları durmaları gerektiği konusunda uyardık" yanıtını verdi.

'Putin ile Biden arasında yüz yüze görüşme planlanmıyor'

Ryabkov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Joe Biden arasındaki zirvenin hazırlık çalışmalarının ileri aşamada olduğunu belirtti.
Washington'la yapılan istişarelerin liderlerin yüz yüze formatta görüşmesine yönelik olmadığının altını çizen Ryabkov, "Ancak bu, görüşmenin önemini hiçbir şekilde azaltmaz. Bu söz konusu dahi değil, aksine mevcut durum ve ikili ilişkilerdeki ve uluslararası arenadaki sorunlar dikkate alınınca, bence tarafların görüşmesi çok büyük bir kilometre taşı olacak" dedi.
Ryabkov, şu anda görüşmenin tarihi ve formatı hakkında nihai kararın alınmadığını ekledi.

'ABD, Rusya'yı istikrarsızlaştırmak için önemli miktarda kaynak harcıyor'

Ryabkov, ABD'nin Rusya'yı istikrarsızlaştırmak için önemli miktarda kaynak harcadığını da vurguladı.
Rus yetkili, "Bugün kötü niyetliler, anavatanımızın gelişmesini dizginleme, iç ve dış politikamızı yaptırımlar, şantaj, enformasyon savaşları yoluyla etkileme girişimlerini bırakmıyor. Washington, Rusya'yı istikrarsızlaştırmak için uluslararası sivil toplum kuruluşları üzerinden önemli miktarda kaynak harcıyor" diye konuştu.
29 Ekim'de Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD'nin 55 Rus diplomatı daha sınır dışı etme kararı aldığını, diplomatların 2022'de ABD'den ayrılacaklarını açıklamıştı.
Antonov da, 27 Rus diplomatın 30 Ocak 2022'de, bir o kadarının da 30 Haziran 2022'de ülkelerine döneceğini ifade etmişti.
ABD ve Rusya bayraklarıyla süslenmiş Mont-Blanc köprüsü - İsviçre'nin Cenevre kenti - Sputnik Türkiye, 1920, 29.11.2021
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