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Galatasaray Başkanı Elmas: Soyunma odası koridorunda gizli ses kaydı yapan gözlemciler var
Galatasaray Başkanı Elmas: Soyunma odası koridorunda gizli ses kaydı yapan gözlemciler var
Galatasaray Başkanı Elmas, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), kurulları ve maç gözlemcileri hakkında gündem yaratacak açıklamalar yaptı. Elmas, "Soyunma... 01.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-01T14:28+0300
2021-12-01T14:36+0300
burak elmas
spor
galatasaray
ses kaydı
maç
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Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas, basın mensuplarıyla sohbet toplantısında bir araya geldi. Ara transfer döneminde izleyecekleri yol haritası hakkında bilgi veren Elmas, kendi performansını da değerlendirdi.Burak Elmas, ara transfer döneminde izleyecekleri yol haritasına dair bilgi verdi:‘Gedson olmazsa başkası olur’Elmas, Gedson Fernandes'e olan ilgilerinin sürdüğünü açıkladı:Mohamed'in bonservisiBurak Elmas, Mostafa Mohamed'in bonservisini alma konusunu değerlendirdiklerini belirtti:Kerem Aktürkoğlu'nun sözleşmesi yenilenecekElmas, Kerem Aktürkoğlu'nun sözleşmesini yenilemek üzere olduklarını ifade etti:Babel ve Feghouli'nin takımdaki geleceğiGalatasaray Başkanı, Babel ve Feghouli hakkında da konuştu:Burak Elmas, şampiyonluk yarışını da değerlendirdi ve "Genç bir takım kurduk ve alışma sürecinde dalgalanmalar olacağını tahmin ediyorduk. Hiçbir şey bitmedi. Ligde herkes her an puan kaybedebiliyor. 14 puan fazla görünse de bu farkın pozitif anlamda böyle kalmayacağına eminim. Galatasaray'ın geleceği için bir dönem istediğimiz sonuçları alamayabiliriz belki ama bundan korkmuyoruz" dedi.Elmas, yönetim planları hakkında şunları söyledi:Başkanlık performansı:10 üzerinden 5 veriyorumElmas, başkanlık performansını değerlendirdi. Elmas, "Ben kendime şu an için 10 üzerinden 5 veriyorum çünkü Galatasaray ile kurduğum hayallere ulaştığımız zaman 7-8’lere çıkabilirim" ifadelerini kullandı.‘Federasyonun raporlarını sızdıran kişiler de var’Galatasaray Başkanı, hakemler hakkında da görüşlerini dile getirdi.‘Türk futbolu şu anda dipte’Burak Elmas, yabancı oyuncu sınırına da değindi:
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burak elmas, galatasaray, ses kaydı, maç

Galatasaray Başkanı Elmas: Soyunma odası koridorunda gizli ses kaydı yapan gözlemciler var

14:28 01.12.2021 (güncellendi: 14:36 01.12.2021)
© İHABurak Elmas
Burak Elmas - Sputnik Türkiye, 1920, 01.12.2021
© İHA
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Galatasaray Başkanı Elmas, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), kurulları ve maç gözlemcileri hakkında gündem yaratacak açıklamalar yaptı. Elmas, "Soyunma odamızda gizli ses kaydı yapan gözlemciler var. Federasyonun raporlarını sızdıran kişiler de var" ifadelerini kullandı.
Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas, basın mensuplarıyla sohbet toplantısında bir araya geldi. Ara transfer döneminde izleyecekleri yol haritası hakkında bilgi veren Elmas, kendi performansını da değerlendirdi.
Burak Elmas, ara transfer döneminde izleyecekleri yol haritasına dair bilgi verdi:
"Önceliğimiz Galatasaray'ın finansal yönünü güçlendirmek. Biz bir dönemi kurtarmak için transfer yapmayacağız. Galatasaray'ın geleceğini düşünerek hareket edeceğiz. Gelen giden oyuncuların maliyetlerine göre takviyeler yapacağız."

‘Gedson olmazsa başkası olur’

Elmas, Gedson Fernandes'e olan ilgilerinin sürdüğünü açıkladı:
"Gedson’un da bize olan ilgisi ortada. Listemizde yer alan başka oyuncular da var. Ocak ayında gerekli hamleleri yapacağız. Gedson olmazsa başkası olur."

Mohamed'in bonservisi

Burak Elmas, Mostafa Mohamed'in bonservisini alma konusunu değerlendirdiklerini belirtti:
"Aralık sonuna kadar opsiyonumuz var. Kendisi Galatasaray'da kalmak için istekli. Bu kulüpte kim oynamak istemez?"

Kerem Aktürkoğlu'nun sözleşmesi yenilenecek

Elmas, Kerem Aktürkoğlu'nun sözleşmesini yenilemek üzere olduklarını ifade etti:
"Kerem'in çıkış maddesi bulunmuyor. Hocamız Bartuğ’nun da kalmasını istiyor. Menajeri ile görüşüyoruz."

Babel ve Feghouli'nin takımdaki geleceği

Galatasaray Başkanı, Babel ve Feghouli hakkında da konuştu:
"Onlar da kendilerini düşünmek zorundalar ve bu yüzden ücretlerinde indirime gitmek istemeyebilirler. Profesyonellik örneği göstererek hala bize ciddi katkılar veriyorlar."
Burak Elmas, şampiyonluk yarışını da değerlendirdi ve "Genç bir takım kurduk ve alışma sürecinde dalgalanmalar olacağını tahmin ediyorduk. Hiçbir şey bitmedi. Ligde herkes her an puan kaybedebiliyor. 14 puan fazla görünse de bu farkın pozitif anlamda böyle kalmayacağına eminim. Galatasaray'ın geleceği için bir dönem istediğimiz sonuçları alamayabiliriz belki ama bundan korkmuyoruz" dedi.
Elmas, yönetim planları hakkında şunları söyledi:
"Hedefimiz Galatasaray borcunu ciddi anlamda düşürmek. Gelir ve gider yönetimi konusunda UEFA kurallarına uyabilecek bir sisteme geçmeyi hedefliyoruz. Şu ana kadar başarılı gittiğimizi söyleyebilir."

Başkanlık performansı:10 üzerinden 5 veriyorum

Elmas, başkanlık performansını değerlendirdi. Elmas, "Ben kendime şu an için 10 üzerinden 5 veriyorum çünkü Galatasaray ile kurduğum hayallere ulaştığımız zaman 7-8’lere çıkabilirim" ifadelerini kullandı.

‘Federasyonun raporlarını sızdıran kişiler de var’

Galatasaray Başkanı, hakemler hakkında da görüşlerini dile getirdi.
"Kalite sorunu ortada. Maçları yönetemeyecek hakemler mevcut. Daha şeffaf olmak adına adımlar atılmasını istiyoruz. Hakemlerle ilgili Avrupa ile aramızda siyah ve beyaz kadar fark var. Soyunma odamızda gizli ses kaydı yapan gözlemciler var. Federasyonun raporlarını sızdıran kişiler de var. Disiplin kurulunda da kasıtlı sevkler bulunuyor."

‘Türk futbolu şu anda dipte’

Burak Elmas, yabancı oyuncu sınırına da değindi:
"Bu konuda ciddi bir dayanak yok. Milli marş okuyabilen futbolcu yok gibi söylemler sonrası bu durum ortaya çıktı. Ayrıca menajerler de Türk futbolcuların değerinin artması adına adımlar attı. Türk futbolu şu anda dipte. Pastanın büyütülmesi gerekiyor. Türk futboluna dışarıdan etki ediliyor."
Burak Elmas - Sputnik Türkiye, 1920, 23.11.2021
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