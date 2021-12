Galatasaray Başkanı Elmas: Soyunma odası koridorunda gizli ses kaydı yapan gözlemciler var

https://tr.sputniknews.com/20211201/galatasaray-baskani-elmas-soyunma-odasi-koridorunda-gizli-ses-kaydi-yapan-gozlemciler-var-1051329949.html

Galatasaray Başkanı Elmas, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), kurulları ve maç gözlemcileri hakkında gündem yaratacak açıklamalar yaptı. 01.12.2021

Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas, basın mensuplarıyla sohbet toplantısında bir araya geldi. Ara transfer döneminde izleyecekleri yol haritası hakkında bilgi veren Elmas, kendi performansını da değerlendirdi.Burak Elmas, ara transfer döneminde izleyecekleri yol haritasına dair bilgi verdi:‘Gedson olmazsa başkası olur’Elmas, Gedson Fernandes'e olan ilgilerinin sürdüğünü açıkladı:Mohamed'in bonservisiBurak Elmas, Mostafa Mohamed'in bonservisini alma konusunu değerlendirdiklerini belirtti:Kerem Aktürkoğlu'nun sözleşmesi yenilenecekElmas, Kerem Aktürkoğlu'nun sözleşmesini yenilemek üzere olduklarını ifade etti:Babel ve Feghouli'nin takımdaki geleceğiGalatasaray Başkanı, Babel ve Feghouli hakkında da konuştu:Burak Elmas, şampiyonluk yarışını da değerlendirdi ve "Genç bir takım kurduk ve alışma sürecinde dalgalanmalar olacağını tahmin ediyorduk. Hiçbir şey bitmedi. Ligde herkes her an puan kaybedebiliyor. 14 puan fazla görünse de bu farkın pozitif anlamda böyle kalmayacağına eminim. Galatasaray'ın geleceği için bir dönem istediğimiz sonuçları alamayabiliriz belki ama bundan korkmuyoruz" dedi.Elmas, yönetim planları hakkında şunları söyledi:Başkanlık performansı:10 üzerinden 5 veriyorumElmas, başkanlık performansını değerlendirdi. Elmas, "Ben kendime şu an için 10 üzerinden 5 veriyorum çünkü Galatasaray ile kurduğum hayallere ulaştığımız zaman 7-8’lere çıkabilirim" ifadelerini kullandı.‘Federasyonun raporlarını sızdıran kişiler de var’Galatasaray Başkanı, hakemler hakkında da görüşlerini dile getirdi.‘Türk futbolu şu anda dipte’Burak Elmas, yabancı oyuncu sınırına da değindi:

