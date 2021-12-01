https://tr.sputniknews.com/20211201/moskova-koronavirusle-mucadeleye-yardimci-olan-inovasyonlarda-avrupa-birincisi-1051310041.html
Moskova, koronavirüsle mücadeleye yardımcı olan inovasyonlarda Avrupa birincisi
Moskova, koronavirüsle mücadeleye yardımcı olan inovasyonlarda Avrupa birincisi
Rusya’nın başkenti Moskova, Kovid-19’a karşı direnç oluşturmaya yardımcı olan inovasyonlar sırasında, Londra ve Barcelona gibi kentleri geride bırakarak Avrupa... 01.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-01T00:15+0300
2021-12-01T00:15+0300
2021-12-01T00:15+0300
koronavirüs
rusya
moskova
inovasyon
koronavirüs
kovid-19
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Rusya’nın başkenti Moskova, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede kullanılan inovasyonlarda, Londra ve Barcelona gibi kentleri geride bırakarak Avrupa'da birinci sıraya oturdu.Moskova, aynı zamanda dünya sıralamasında ABD'nin San Francisco ve New York kentlerinin ardından üçüncü oldu. İlk beşte ayrıca Boston ve Londra yer alıyor.Sıralama, StartupBlink uluslararası araştırma ajansı tarafından hazırlandı.Moskova’nın yüksek performans elde etmesine, Kovid-19’un yayılmasıyla mücadelede kullanılan yaklaşık 50 gelişmiş çözüm yardımcı oldu. Aralarında, yapay zeka tabanlı bilgisayarlı görü algoritmaları bulunuyor. Bu yöntem, radyologlara 3 milyondan fazla çalışmayı analiz etme fırsatı sağladı.Bir başka yenilikçi çözüm; hastaları, doktorları, sağlık kuruluşlarını, sigorta şirketlerini, ilaç endüstrilerini ve web sitelerini birbirine bağlayan bir bulut platformu.Pandemi sırasında, vatandaşlara yaşamlarını yeni koşullara adapte etmeye yardımcı olan teknolojiler de yüksek sonuçlar elde etmeye yardımcı oldu. Bunlar akıllı turizm, e-ticaret, lojistik, telekomünikasyon ve çevrimiçi eğitim alanındaki projeler.StartupBlink uzmanları, Moskova’da alınan önlemleri, epidemiyolojik göstergeler ve ekonomi üzerindeki etkisi açısından değerlendirdi.Sıralama, 40 ülkeden yaklaşık 100 şehrin değerlendirildiği küresel Kovid-19’a karşı yenilikçi mücadele çözümleri haritası temelinde hazırlandı. 2020'nin mart ayında başlatılan küresel haritaya, bir yıl içinde binden fazla çözüm eklendi.Sıralama algoritması, Kovid-19’la mücadelede kullanılan inovasyonların sayısını ve türünü dikkate alıyor. İncelemeye alınan projelerin yenilikçilik, anlamlılık (çözüm doğrudan Kovid-19 sorunlarına yanıt vermeli) ve güvenilirlik olmak üzere üç temel kriteri karşılaması gerekiyordu. Bazı üstün girişimler için ek puanlar verildi. Tüm çözümler, ön kontrolden geçiriliyor ve uzmanlar tarafından kalite ve bilgi güvenilirliği kriterlerine göre seçiliyor.
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rusya, moskova, inovasyon, koronavirüs, kovid-19
Moskova, koronavirüsle mücadeleye yardımcı olan inovasyonlarda Avrupa birincisi
Rusya’nın başkenti Moskova, Kovid-19’a karşı direnç oluşturmaya yardımcı olan inovasyonlar sırasında, Londra ve Barcelona gibi kentleri geride bırakarak Avrupa sıralamasında birinci oldu.
Rusya’nın başkenti Moskova, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede kullanılan inovasyonlarda, Londra ve Barcelona gibi kentleri geride bırakarak Avrupa'da birinci sıraya oturdu.
Moskova, aynı zamanda dünya sıralamasında ABD'nin San Francisco ve New York kentlerinin ardından üçüncü oldu. İlk beşte ayrıca Boston ve Londra yer alıyor.
Sıralama, StartupBlink uluslararası araştırma ajansı tarafından hazırlandı.
Moskova’nın yüksek performans elde etmesine, Kovid-19’un yayılmasıyla mücadelede kullanılan yaklaşık 50 gelişmiş çözüm yardımcı oldu. Aralarında, yapay zeka tabanlı bilgisayarlı görü algoritmaları bulunuyor. Bu yöntem, radyologlara 3 milyondan fazla çalışmayı analiz etme fırsatı sağladı.
Bir başka yenilikçi çözüm; hastaları, doktorları, sağlık kuruluşlarını, sigorta şirketlerini, ilaç endüstrilerini ve web sitelerini birbirine bağlayan bir bulut platformu.
Pandemi sırasında, vatandaşlara yaşamlarını yeni koşullara adapte etmeye yardımcı olan teknolojiler de yüksek sonuçlar elde etmeye yardımcı oldu. Bunlar akıllı turizm, e-ticaret, lojistik, telekomünikasyon ve çevrimiçi eğitim alanındaki projeler.
StartupBlink uzmanları, Moskova’da alınan önlemleri, epidemiyolojik göstergeler ve ekonomi üzerindeki etkisi açısından değerlendirdi.
Sıralama, 40 ülkeden yaklaşık 100 şehrin değerlendirildiği küresel Kovid-19’a karşı yenilikçi mücadele çözümleri haritası temelinde hazırlandı. 2020'nin mart ayında başlatılan küresel haritaya, bir yıl içinde binden fazla çözüm eklendi.
Sıralama algoritması, Kovid-19’la mücadelede kullanılan inovasyonların sayısını ve türünü dikkate alıyor. İncelemeye alınan projelerin yenilikçilik, anlamlılık (çözüm doğrudan Kovid-19 sorunlarına yanıt vermeli) ve güvenilirlik olmak üzere üç temel kriteri karşılaması gerekiyordu. Bazı üstün girişimler için ek puanlar verildi. Tüm çözümler, ön kontrolden geçiriliyor ve uzmanlar tarafından kalite ve bilgi güvenilirliği kriterlerine göre seçiliyor.