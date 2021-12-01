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Мигранты собираются на белорусско-польской границе в попытке пересечь ее на пограничном переходе Брузги-Кузница-Белостоцкая - Sputnik Türkiye, 1920, 15.11.2021
Polonya-Belarus sınırında göçmen krizi
Ortadoğu ve Afrika'dan AB'ye gitmek isteyen göçmenlerin bekleyişi sürüyor. Varşova Minsk'i istikrarı bozmakla; Minsk ise AB'yi krizin asıl sorumlusu olmakla suçluyor.
https://tr.sputniknews.com/20211201/polonyada-ohal-kalkti-sinirdaki-bolgelere-giris-yasagi-getirildi-1051347164.html
Polonya'da OHAL kalktı, sınırdaki bölgelere giriş yasağı getirildi
Polonya'da OHAL kalktı, sınırdaki bölgelere giriş yasağı getirildi
Polonya'da Belarus sınırındaki 183 yerleşim yerine girişi yasaklayan OHAL uygulaması sona erdi. Polonya İçişleri Bakanlığı yayınladığı kararnameyle söz konusu... 01.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-01T20:07+0300
2021-12-01T20:07+0300
polonya-belarus sınırında göçmen krizi
polonya
belarus
göçmen krizi
ohal
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Polonya'nın doğusunda Belarus sınırındaki göçmen krizi nedeniyle 2 Eylül'de ilan edilen olağanüstü hal (OHAL) bugün sona erdi. OHAL uygulamasının sona ermesi nedeniyle parlamentoda düzenlenen oturumla Ülke Sınırlarının Korunmasına İlişkin Kanun'da değişiklik yapıldı. Değişiklikle Polonya İçişleri Bakanlığı'na düzensiz göçmen sorunuyla mücadelede daha geniş yetkiler verilirken, İçişleri Bakanı Mariusz Kaminski yasal değişikliğin hemen ardından yayınladığı kararnameyle ülkenin doğusundaki Lubusz ve Podlaski bölgelerindeki 183 yerleşim yerine burada ikamet eden ve çalışan kişiler dışındakilere giriş yasağı getirdi. 1 Aralık 2021-1 Mart 2022 tarihleri arasında geçerli olacak yasağın, OHAL uygulaması ile aynı bölgeleri kapsadığı belirtildi. Gazeteciler dahil söz konusu bölgelere giriş yapmak isteyen kişilere bulundukları bölgenin Sınır Koruma Müdürü'nden izin alma şartı getirildi. İçişleri Bakanı Mariusz Kaminski yayınladığı diğer iki kararname ile söz konusu bölgelerde vatandaşlara ateşli silah taşıma yasağı getirirken, Sınır Koruma görevlilerine ise ihtiyaç durumunda hedefi etkisiz hale getirmek için kimyasal araçlar kullanma yetkisi verdi.Üç ay süren OHAL ile Lubusz ve Podlaski bölgelerindeki 183 yerleşim yerinde her türlü toplantı, yürüyüş, kitlesel etkinlik düzenlenmesi, belirli mekan ve bölgelerde belirli saatlerde bulunmak yasaklanmış, söz konusu yerleşim yerlerine yalnızda burada yaşayan ve çalışanların girişine izin verilmiş, vatandaşların ateşli silah ve mühimmat taşımasına da sınırlama getirilmişti. OHAL uygulamasıyla çetin kış koşulları dolayısıyla zor durumda bulunan düzensiz göçmenlere yardım etmek için sınırdaki bölgelere giden insani yardım kuruluşu çalışanları, gönüllüler, doktorlar ve hukukçuların bölgeye girişine yasak getirilmiş, gazetecilerin de bölgeden haber yapmaları yasaklanmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20210902/polonya-belarus-sinirinda-30-gun-sureyle-ohal-ilan-etti-1048557146.html
https://tr.sputniknews.com/20211115/polonya-polisi-belarus-sinirinda-rt-francedan-iki-gazeteciyi-gozaltina-aldi-1050811629.html
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polonya, belarus, göçmen krizi, ohal

Polonya'da OHAL kalktı, sınırdaki bölgelere giriş yasağı getirildi

20:07 01.12.2021
© REUTERS / Oksana Manchuk / BelTABelarus-Polonya sınırındaki durum
Belarus-Polonya sınırındaki durum - Sputnik Türkiye, 1920, 01.12.2021
© REUTERS / Oksana Manchuk / BelTA
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Polonya'da Belarus sınırındaki 183 yerleşim yerine girişi yasaklayan OHAL uygulaması sona erdi. Polonya İçişleri Bakanlığı yayınladığı kararnameyle söz konusu bölgelere giriş yasağı getirdi. Kararname bölgede haber yapmak isteyen gazetecilere, göçmenlere yardım etmek isteyen gönüllülere ve doktorlara izin alma şartı getiriyor.
Polonya'nın doğusunda Belarus sınırındaki göçmen krizi nedeniyle 2 Eylül'de ilan edilen olağanüstü hal (OHAL) bugün sona erdi. OHAL uygulamasının sona ermesi nedeniyle parlamentoda düzenlenen oturumla Ülke Sınırlarının Korunmasına İlişkin Kanun'da değişiklik yapıldı.

Değişiklikle Polonya İçişleri Bakanlığı'na düzensiz göçmen sorunuyla mücadelede daha geniş yetkiler verilirken, İçişleri Bakanı Mariusz Kaminski yasal değişikliğin hemen ardından yayınladığı kararnameyle ülkenin doğusundaki Lubusz ve Podlaski bölgelerindeki 183 yerleşim yerine burada ikamet eden ve çalışan kişiler dışındakilere giriş yasağı getirdi.

1 Aralık 2021-1 Mart 2022 tarihleri arasında geçerli olacak yasağın, OHAL uygulaması ile aynı bölgeleri kapsadığı belirtildi.

Gazeteciler dahil söz konusu bölgelere giriş yapmak isteyen kişilere bulundukları bölgenin Sınır Koruma Müdürü'nden izin alma şartı getirildi. İçişleri Bakanı Mariusz Kaminski yayınladığı diğer iki kararname ile söz konusu bölgelerde vatandaşlara ateşli silah taşıma yasağı getirirken, Sınır Koruma görevlilerine ise ihtiyaç durumunda hedefi etkisiz hale getirmek için kimyasal araçlar kullanma yetkisi verdi.
Polonya Cumhurbaşkanı Andrej Duda - Sputnik Türkiye, 1920, 02.09.2021
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Üç ay süren OHAL ile Lubusz ve Podlaski bölgelerindeki 183 yerleşim yerinde her türlü toplantı, yürüyüş, kitlesel etkinlik düzenlenmesi, belirli mekan ve bölgelerde belirli saatlerde bulunmak yasaklanmış, söz konusu yerleşim yerlerine yalnızda burada yaşayan ve çalışanların girişine izin verilmiş, vatandaşların ateşli silah ve mühimmat taşımasına da sınırlama getirilmişti.


OHAL uygulamasıyla çetin kış koşulları dolayısıyla zor durumda bulunan düzensiz göçmenlere yardım etmek için sınırdaki bölgelere giden insani yardım kuruluşu çalışanları, gönüllüler, doktorlar ve hukukçuların bölgeye girişine yasak getirilmiş, gazetecilerin de bölgeden haber yapmaları yasaklanmıştı.
Polonya - polis - Sputnik Türkiye, 1920, 15.11.2021
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