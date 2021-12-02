https://tr.sputniknews.com/20211202/abdde-4-kisinin-oldugu-lise-saldirisinda-zanli-cinayet-ve-terorizmden-yargilanacak-1051357083.html

ABD'de 4 kişinin öldüğü lise saldırısında zanlı 'cinayet ve terörizm'den yargılanacak

ABD'de 4 kişinin öldüğü lise saldırısında zanlı 'cinayet ve terörizm'den yargılanacak

ABD'nin Michigan eyaletinde 4 kişinin hayatını kaybettiği lisedeki silahlı saldırının zanlısı 15 yaşındaki Ethan Crumbley'a cinayet ve terörizm suçlamaları... 02.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-02T04:13+0300

2021-12-02T04:13+0300

2021-12-02T04:13+0300

dünya

abd

detroit

silahlı saldırı

michigan

lise

cinayet

terörizm

suçlama

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/02/1051357056_0:82:1200:757_1920x0_80_0_0_286c1247e81ba023eca4a27aec8e53e1.jpg

Oakland Bölge Savcısı Karen McDonald, düzenlediği basın toplantısında, Crumbley'in 4 birinci derece cinayet ile ölüme neden olan terörizm suçlamalarından yetişkin olarak yargılanacağını açıkladı.McDonald, zanlının ayrıca 7 cinayet kastıyla saldırı ve 12 ateşli silah bulundurmak ağır suçlamalarıyla karşı karşıya olduğunu, bu suçlamalara yenilerinin de eklenebileceğini belirtti.Polisin topladığı dijital delillerin saldırının önceden planlandığını gösterdiğini kaydeden McDonald, Crumbley'in saldırıyı niye gerçekleştirdiği konusunda ise her hangi bir bilgi paylaşmadı.ABD'nin Michigan eyaletindeki Detroit kentinin yaklaşık 50 kilometre kuzeyindeki Oxford Lisesi'nde önceki gün öğle saatlerinde yarı otomatik silahla gerçekleştirilen saldırıda 4 kişi hayatını kaybetmiş, 8 kişi de yaralanmıştı.Polis SWAT timi okula havadan helikopterle müdahale ederek 15 yaşındaki erkek zanlıyı canlı olarak ele geçirmiş, okuldaki öğrenciler tahliye edilmişti.Yetkililer, 40 yıla yakın süredir Michigan'da benzer bir saldırı yaşanmadığını kaydetmişti.

https://tr.sputniknews.com/20211201/abdnin-michigan-eyaletinde-okul-saldirisi-3-olu-8-yarali-1051313853.html

detroit

michigan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

abd, detroit, silahlı saldırı, michigan, lise, cinayet, terörizm, suçlama