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ABD'de 4 kişinin öldüğü lise saldırısında zanlı 'cinayet ve terörizm'den yargılanacak
ABD'de 4 kişinin öldüğü lise saldırısında zanlı 'cinayet ve terörizm'den yargılanacak
ABD'nin Michigan eyaletinde 4 kişinin hayatını kaybettiği lisedeki silahlı saldırının zanlısı 15 yaşındaki Ethan Crumbley'a cinayet ve terörizm suçlamaları... 02.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-02T04:13+0300
2021-12-02T04:13+0300
dünya
abd
detroit
silahlı saldırı
michigan
lise
cinayet
terörizm
suçlama
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Oakland Bölge Savcısı Karen McDonald, düzenlediği basın toplantısında, Crumbley'in 4 birinci derece cinayet ile ölüme neden olan terörizm suçlamalarından yetişkin olarak yargılanacağını açıkladı.McDonald, zanlının ayrıca 7 cinayet kastıyla saldırı ve 12 ateşli silah bulundurmak ağır suçlamalarıyla karşı karşıya olduğunu, bu suçlamalara yenilerinin de eklenebileceğini belirtti.Polisin topladığı dijital delillerin saldırının önceden planlandığını gösterdiğini kaydeden McDonald, Crumbley'in saldırıyı niye gerçekleştirdiği konusunda ise her hangi bir bilgi paylaşmadı.ABD'nin Michigan eyaletindeki Detroit kentinin yaklaşık 50 kilometre kuzeyindeki Oxford Lisesi'nde önceki gün öğle saatlerinde yarı otomatik silahla gerçekleştirilen saldırıda 4 kişi hayatını kaybetmiş, 8 kişi de yaralanmıştı.Polis SWAT timi okula havadan helikopterle müdahale ederek 15 yaşındaki erkek zanlıyı canlı olarak ele geçirmiş, okuldaki öğrenciler tahliye edilmişti.Yetkililer, 40 yıla yakın süredir Michigan'da benzer bir saldırı yaşanmadığını kaydetmişti.
https://tr.sputniknews.com/20211201/abdnin-michigan-eyaletinde-okul-saldirisi-3-olu-8-yarali-1051313853.html
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abd, detroit, silahlı saldırı, michigan, lise, cinayet, terörizm, suçlama

ABD'de 4 kişinin öldüğü lise saldırısında zanlı 'cinayet ve terörizm'den yargılanacak

04:13 02.12.2021
© REUTERS / Seth HeraldABD'nin Michigan eyaletinde 4 kişinin hayatını kaybettiği lisedeki silahlı saldırısı
ABD'nin Michigan eyaletinde 4 kişinin hayatını kaybettiği lisedeki silahlı saldırısı - Sputnik Türkiye, 1920, 02.12.2021
© REUTERS / Seth Herald
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ABD'nin Michigan eyaletinde 4 kişinin hayatını kaybettiği lisedeki silahlı saldırının zanlısı 15 yaşındaki Ethan Crumbley'a cinayet ve terörizm suçlamaları yöneltildi.
Oakland Bölge Savcısı Karen McDonald, düzenlediği basın toplantısında, Crumbley'in 4 birinci derece cinayet ile ölüme neden olan terörizm suçlamalarından yetişkin olarak yargılanacağını açıkladı.
McDonald, zanlının ayrıca 7 cinayet kastıyla saldırı ve 12 ateşli silah bulundurmak ağır suçlamalarıyla karşı karşıya olduğunu, bu suçlamalara yenilerinin de eklenebileceğini belirtti.
Polisin topladığı dijital delillerin saldırının önceden planlandığını gösterdiğini kaydeden McDonald, Crumbley'in saldırıyı niye gerçekleştirdiği konusunda ise her hangi bir bilgi paylaşmadı.
ABD'nin Michigan eyaletindeki Detroit kentinin yaklaşık 50 kilometre kuzeyindeki Oxford Lisesi'nde önceki gün öğle saatlerinde yarı otomatik silahla gerçekleştirilen saldırıda 4 kişi hayatını kaybetmiş, 8 kişi de yaralanmıştı.
Polis SWAT timi okula havadan helikopterle müdahale ederek 15 yaşındaki erkek zanlıyı canlı olarak ele geçirmiş, okuldaki öğrenciler tahliye edilmişti.
Yetkililer, 40 yıla yakın süredir Michigan'da benzer bir saldırı yaşanmadığını kaydetmişti.
ABD - polis - olay yeri - Sputnik Türkiye, 1920, 01.12.2021
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ABD'nin Michigan eyaletinde okul saldırısı: 3 ölü, 8 yaralı
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