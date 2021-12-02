https://tr.sputniknews.com/20211202/lavrov-batinin-silah-sevkiyatlari-ukraynaya-krizi-guc-kullanarak-cozebilecegini-dusunduruyor-1051369145.html
Lavrov: Batı'nın silah sevkiyatları, Ukrayna’ya krizi güç kullanarak çözebileceğini düşündürüyor
Lavrov: Batı'nın silah sevkiyatları, Ukrayna’ya krizi güç kullanarak çözebileceğini düşündürüyor
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Batı ülkelerinin Ukrayna’ya silah göndermesini eleştirdi ve bu sevkiyatların Ukrayna hükümetine, ülkenin doğusundaki çatışmaları... 02.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-02T13:31+0300
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı’nın bakanlar toplantısında yaptığı konuşmada, Batılı ülkelerinin silah gönderimlerinin, ‘Kiev’in Minsk anlaşmalarını sabote etme isteğini körüklediğini’ ve ‘Ukrayna hükümetini doğudaki krizi güç kullanarak çözebileceğine inandırdığını’ belirtti. Ukrayna ordusunun yarısı doğudaki cephe hattına gönderildi Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova daha önceki bir açıklamasında, Ukrayna hükümetinin ülkenin doğusundaki Donbass’a gönderdiği askerlerin sayısının 125 bini bulduğunu söylemiş, bu sayısının da Ukrayna’nın düzenli ordusunda yer alan tüm askerlerin sayısının yarısına denk geldiğini kaydetmişti.‘NATO’nun doğuya genişlemesini durduracak yeni Avrupa güvenlik anlaşmasına dair tekliflerimizi yakında sunacağız’ Lavrov, İsveç’in başkenti Stockholm’daki konuşmasında, Rusya’nın yakında, NATO’nun doğuya doğru genişlemesini durduracağını umdukları yeni bir Avrupa güvenlik anlaşmasına ilişkin tekliflerini duyuracağını belirtti. Avrupa’nın yeni bir güvenlik anlaşmasına gereksinimi olduğunu, zira ‘askeri çatışma kabusuna geri dönme belirtileri gösterdiğini’ kaydeden Lavrov, “Verilmiş sözleri hukuki olarak bağlayıcı olacak uzun vadeli garantilere dönüştürmenin zamanı geldi. Zira çatışma senaryosuna sürüklenilmesini önlemenin mecburi şartı budur” dedi. Rusya Dışişleri Bakanı, söz konusu güvenlik anlaşması için sunacakları tekliflerin dikkate alınıp iyi bir şekilde değerlendirileceğini umduklarını da ekledi.
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Lavrov: Batı'nın silah sevkiyatları, Ukrayna’ya krizi güç kullanarak çözebileceğini düşündürüyor
13:31 02.12.2021 (güncellendi: 14:21 02.12.2021)
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Batı ülkelerinin Ukrayna’ya silah göndermesini eleştirdi ve bu sevkiyatların Ukrayna hükümetine, ülkenin doğusundaki çatışmaları güç kullanarak sona erdirebileceğini düşündürdüğünü söyledi.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı’nın bakanlar toplantısında yaptığı konuşmada, Batılı ülkelerinin silah gönderimlerinin, ‘Kiev’in Minsk anlaşmalarını sabote etme isteğini körüklediğini’ ve ‘Ukrayna hükümetini doğudaki krizi güç kullanarak çözebileceğine inandırdığını’ belirtti.
Ukrayna ordusunun yarısı doğudaki cephe hattına gönderildi
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova daha önceki bir açıklamasında, Ukrayna hükümetinin ülkenin doğusundaki Donbass’a gönderdiği askerlerin sayısının 125 bini bulduğunu söylemiş, bu sayısının da Ukrayna’nın düzenli ordusunda yer alan tüm askerlerin sayısının yarısına denk geldiğini kaydetmişti.
‘NATO’nun doğuya genişlemesini durduracak yeni Avrupa güvenlik anlaşmasına dair tekliflerimizi yakında sunacağız’
Lavrov, İsveç’in başkenti Stockholm’daki konuşmasında, Rusya’nın yakında, NATO’nun doğuya doğru genişlemesini durduracağını umdukları yeni bir Avrupa güvenlik anlaşmasına ilişkin tekliflerini duyuracağını belirtti.
Avrupa’nın yeni bir güvenlik anlaşmasına gereksinimi olduğunu, zira ‘askeri çatışma kabusuna geri dönme belirtileri gösterdiğini’ kaydeden Lavrov, “Verilmiş sözleri hukuki olarak bağlayıcı olacak uzun vadeli garantilere dönüştürmenin zamanı geldi. Zira çatışma senaryosuna sürüklenilmesini önlemenin mecburi şartı budur” dedi.
Rusya Dışişleri Bakanı, söz konusu güvenlik anlaşması için sunacakları tekliflerin dikkate alınıp iyi bir şekilde değerlendirileceğini umduklarını da ekledi.