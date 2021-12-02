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Putin’den madenciler için hayatlarını riske atmayacak koşullar yaratma talebi
Putin’den madenciler için hayatlarını riske atmayacak koşullar yaratma talebi
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, madenciler için, hayatlarını riske atmaya zorlanmayacak şekilde ücretlendirme koşullarının oluşturulması gerektiğini... 02.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-02T18:49+0300
2021-12-02T18:50+0300
dünya
rusya
vladimir putin
maden
madenci
maden ocağı
şart
teklif
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Putin, Rusya’nın kömür endüstrisindeki durumla ilgili toplantıda, “Risk etmelerine gerek kalmayacak koşullar oluşturmamız gerekiyor” ifadesini kullandı.Maden işçilerinin, kömür endüstrisine ilişkin federal anlaşmanın kusurlu olması nedeniyle güvenlik kurallarını ihmal etmek ve hayatlarını riske atmak zorunda kaldığını söyleyen Putin, 2019-2021 anlaşmasındaki hükümlerin, madencilerin ücretlerini, çıkarılan hammadde miktarına bağladığına dikkat çekerek kazanın, bu uygulamanın sonucu olduğunu vurguladı.Anlaşma hükümlerinin, madencilerin güvenlik kurallarını ihmal etmeleri yönünde ekonomik teşvikler oluşturduğunu söyleyen Rus lider, “Onları suçlayamayız. İnsanların ailelerine ekmek götürmesi gerekiyor. Onlar da riske giriyor” diye kaydetti.Anlaşma hükümlerinin düzeltilmesi gerektiğini dile getiren Putin, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu noktada, ihracat dahil işletme sahiplerinin gelirlerini düşünmek olmaz. İnsanların güvenliğini düşünmek lazım. Aldığımız kararların baş ucuna koymamız gereken şey bu.”Tehlikeli madenlerin kapatılması için bir fonun kurulmasını talep eden ülke lideri, söz konusu istihdam olunca bu işe dikkatli yaklaşılması gerektiğini belirterek, “Elbette hayati tehlike olduğu yerler kapatılmalı, çünkü hayat daha önemli. Kanunlarımızda, büyük tehlike arz eden işletmeler için tasfiye fonlarının kurulması öngörülüyor. Bu bağlamda, madenleri de bu kanun kapsamı altına almamız lazım. Bu konuyu düşünmenizi ve ilgili teklifler sunmanızı istiyorum” dedi.Güvenlik kurallarının ihlaliyle ilgili cezaların ağırlaştırılması gerektiğini dile getiren Putin, bu alanda sendikaların rolünü artırmak gerektiğini kaydetti.Rusya'nın Kemerovo bölgesindeki Listvyajnaya kömür madeninde, 25 Kasım’da meydana gelen patlamada 5’i kurtarma görevlisi olmak üzere 51 kişi hayatını kaybetmişti. Hadisenin bir kıvılcım nedeniyle metan gazının patlaması sonucu gerçekleştiği belirtilmişti.‘Kontrol ediyor muydunuz, yoksa sadece paraları mı sayıyordunuz?’Rusya Devlet Başkanı Putin, toplantıda bulunan Listvyajnaya kömür madeninin sahibi SDS Ugol şirketinin Yönetim Kurulu Başkanı Mihail Fedyayev’den, madendeki güvenlik eksikliğine açıklık getirmesini talep etti. Putin, “Kontrol ediyor muydunuz, yoksa sadece paraları mı sayıyordunuz?” ifadesini kullandı.Aynı zamanda, toplantıda kimselere asılsız suçlamalarda ve saldırılarda bulunmayacaklarını kaydeden ülke lideri, ancak ihmalin faciayla sonuçlandığını belirterek, “Şimdi de hepimiz oturup başımızı önümüze eğmişiz” diye kaydetti.
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rusya, vladimir putin, maden, madenci, maden ocağı, şart, teklif

Putin’den madenciler için hayatlarını riske atmayacak koşullar yaratma talebi

18:49 02.12.2021 (güncellendi: 18:50 02.12.2021)
© Sputnik / SPUTNIKRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 02.12.2021
© Sputnik / SPUTNIK
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, madenciler için, hayatlarını riske atmaya zorlanmayacak şekilde ücretlendirme koşullarının oluşturulması gerektiğini belirtti. Putin'in bu açıklaması, Listvyajnaya madeninde 51 işçinin yaşamını yitirmesine sebep olan bir patlama meydana gelmesini izledi.
Putin, Rusya’nın kömür endüstrisindeki durumla ilgili toplantıda, “Risk etmelerine gerek kalmayacak koşullar oluşturmamız gerekiyor” ifadesini kullandı.
Maden işçilerinin, kömür endüstrisine ilişkin federal anlaşmanın kusurlu olması nedeniyle güvenlik kurallarını ihmal etmek ve hayatlarını riske atmak zorunda kaldığını söyleyen Putin, 2019-2021 anlaşmasındaki hükümlerin, madencilerin ücretlerini, çıkarılan hammadde miktarına bağladığına dikkat çekerek kazanın, bu uygulamanın sonucu olduğunu vurguladı.
Anlaşma hükümlerinin, madencilerin güvenlik kurallarını ihmal etmeleri yönünde ekonomik teşvikler oluşturduğunu söyleyen Rus lider, “Onları suçlayamayız. İnsanların ailelerine ekmek götürmesi gerekiyor. Onlar da riske giriyor” diye kaydetti.
Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 01.12.2021
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Anlaşma hükümlerinin düzeltilmesi gerektiğini dile getiren Putin, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Bu noktada, ihracat dahil işletme sahiplerinin gelirlerini düşünmek olmaz. İnsanların güvenliğini düşünmek lazım. Aldığımız kararların baş ucuna koymamız gereken şey bu.”
Tehlikeli madenlerin kapatılması için bir fonun kurulmasını talep eden ülke lideri, söz konusu istihdam olunca bu işe dikkatli yaklaşılması gerektiğini belirterek, “Elbette hayati tehlike olduğu yerler kapatılmalı, çünkü hayat daha önemli. Kanunlarımızda, büyük tehlike arz eden işletmeler için tasfiye fonlarının kurulması öngörülüyor. Bu bağlamda, madenleri de bu kanun kapsamı altına almamız lazım. Bu konuyu düşünmenizi ve ilgili teklifler sunmanızı istiyorum” dedi.
Güvenlik kurallarının ihlaliyle ilgili cezaların ağırlaştırılması gerektiğini dile getiren Putin, bu alanda sendikaların rolünü artırmak gerektiğini kaydetti.
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Rusya'nın Kemerovo bölgesindeki Listvyajnaya kömür madeninde, 25 Kasım’da meydana gelen patlamada 5’i kurtarma görevlisi olmak üzere 51 kişi hayatını kaybetmişti. Hadisenin bir kıvılcım nedeniyle metan gazının patlaması sonucu gerçekleştiği belirtilmişti.

‘Kontrol ediyor muydunuz, yoksa sadece paraları mı sayıyordunuz?’

Rusya Devlet Başkanı Putin, toplantıda bulunan Listvyajnaya kömür madeninin sahibi SDS Ugol şirketinin Yönetim Kurulu Başkanı Mihail Fedyayev’den, madendeki güvenlik eksikliğine açıklık getirmesini talep etti. Putin, “Kontrol ediyor muydunuz, yoksa sadece paraları mı sayıyordunuz?” ifadesini kullandı.
Aynı zamanda, toplantıda kimselere asılsız suçlamalarda ve saldırılarda bulunmayacaklarını kaydeden ülke lideri, ancak ihmalin faciayla sonuçlandığını belirterek, “Şimdi de hepimiz oturup başımızı önümüze eğmişiz” diye kaydetti.
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