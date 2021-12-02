https://tr.sputniknews.com/20211202/rus-disisleri-durumun-gerilemedigi-sinyalini-vermek-icin-putin-biden-temaslarina-ihtiyac-var-1051382809.html

Rus Dışişleri: Durumun gerilemediği sinyalini vermek için Putin-Biden temaslarına ihtiyaç var

Rus Dışişleri: Durumun gerilemediği sinyalini vermek için Putin-Biden temaslarına ihtiyaç var

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Rusya-ABD arasındaki durumun gerilemediği ve istikrar üzerinde çalışıldığı yönünde sinyal vermek için, Rusya... 02.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-02T17:52+0300

2021-12-02T17:52+0300

2021-12-02T17:52+0300

dünya

abd

rusya

vladimir putin

joe biden

sergey ryabkov

açıklama

görüşme

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Ryabkov, Perviy Kanal televizyonuna açıklamasında, “Bu temaslara ihtiyaç var. Durumun gerilemediği, istikrara kavuşmakta olduğu, her iki tarafın, bu yönde çalışmaları için talimat verdiği kurumların ve emirlerin olduğu yönünde siyasi sinyal göndermek için buna ihtiyaç var” ifadesini kullandı.“İki ülke liderleri arasında önümüzdeki günlerde bir görüşmenin gerçekleşmesini temenni ediyorum” diyen Ryabkov, görüşme tarihinin henüz belli olmadığını belirterek, “İki liderin takvimlerinin uyuşturulması konusunda zorlukla var. Ama böyle bir görüşmeye ihtiyaç var. Aramızdaki sorunların sayısı katlanarak çoğalıyor” diye ekledi.

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abd, rusya, vladimir putin, joe biden, sergey ryabkov, açıklama, görüşme