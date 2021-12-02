https://tr.sputniknews.com/20211202/rus-disisleri-durumun-gerilemedigi-sinyalini-vermek-icin-putin-biden-temaslarina-ihtiyac-var-1051382809.html
Rus Dışişleri: Durumun gerilemediği sinyalini vermek için Putin-Biden temaslarına ihtiyaç var
Rus Dışişleri: Durumun gerilemediği sinyalini vermek için Putin-Biden temaslarına ihtiyaç var
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Rusya-ABD arasındaki durumun gerilemediği ve istikrar üzerinde çalışıldığı yönünde sinyal vermek için, Rusya... 02.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-02T17:52+0300
2021-12-02T17:52+0300
2021-12-02T17:52+0300
dünya
abd
rusya
vladimir putin
joe biden
sergey ryabkov
açıklama
görüşme
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Ryabkov, Perviy Kanal televizyonuna açıklamasında, “Bu temaslara ihtiyaç var. Durumun gerilemediği, istikrara kavuşmakta olduğu, her iki tarafın, bu yönde çalışmaları için talimat verdiği kurumların ve emirlerin olduğu yönünde siyasi sinyal göndermek için buna ihtiyaç var” ifadesini kullandı.“İki ülke liderleri arasında önümüzdeki günlerde bir görüşmenin gerçekleşmesini temenni ediyorum” diyen Ryabkov, görüşme tarihinin henüz belli olmadığını belirterek, “İki liderin takvimlerinin uyuşturulması konusunda zorlukla var. Ama böyle bir görüşmeye ihtiyaç var. Aramızdaki sorunların sayısı katlanarak çoğalıyor” diye ekledi.
https://tr.sputniknews.com/20211202/ab-ukraynaya-31-milyon-euro-guvenlik-yardimi-yapilmasini-onayladi-1051382314.html
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abd, rusya, vladimir putin, joe biden, sergey ryabkov, açıklama, görüşme
Rus Dışişleri: Durumun gerilemediği sinyalini vermek için Putin-Biden temaslarına ihtiyaç var
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Rusya-ABD arasındaki durumun gerilemediği ve istikrar üzerinde çalışıldığı yönünde sinyal vermek için, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Joe Biden arasındaki temaslara ihtiyaç olduğunu belirtti.
Ryabkov, Perviy Kanal televizyonuna açıklamasında, “Bu temaslara ihtiyaç var. Durumun gerilemediği, istikrara kavuşmakta olduğu, her iki tarafın, bu yönde çalışmaları için talimat verdiği kurumların ve emirlerin olduğu yönünde siyasi sinyal göndermek için buna ihtiyaç var” ifadesini kullandı.
“İki ülke liderleri arasında önümüzdeki günlerde bir görüşmenin gerçekleşmesini temenni ediyorum” diyen Ryabkov, görüşme tarihinin henüz belli olmadığını belirterek, “İki liderin takvimlerinin uyuşturulması konusunda zorlukla var. Ama böyle bir görüşmeye ihtiyaç var. Aramızdaki sorunların sayısı katlanarak çoğalıyor” diye ekledi.