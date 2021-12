https://tr.sputniknews.com/20211202/tarim-ve-orman-bakanligindan-2021-yilinda-11-bin-958-gida-isletmesine-ceza-1051367085.html

Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan 2021 yılında 11 bin 958 gıda işletmesine ceza

Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan 2021 yılında 11 bin 958 gıda işletmesine ceza

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 2021 yılında yapılan 1 milyon 300 bin gıda denetiminde 11 bin 958 işletmesine toplam 129 milyon 618 bin 924 TL idari para... 02.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-02T13:00+0300

2021-12-02T13:00+0300

2021-12-02T13:00+0300

türkiye

ceza

gıda

ekonomi

para cezası

uygulama

market

tarım ve orman bakanlığı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/02/1051367060_0:0:800:450_1920x0_80_0_0_e1df3dd726fe7d45e5796bb429faea69.jpg

Bu yıl 30 Kasım itibarıyla gıda işletmelerine toplam 1 milyon 252 bin 69 resmi kontrol gerçekleştirildi. 11 bin 958 işletmeye çeşitli nedenlerle 129 milyon 618 bin 924 TL idari para cezası uygulandı. Bu cezanın 31 milyon 333 bin 607 TL'lik kısmı, 'ALO 174 Gıda Hattı'na yapılan 150 bin ihbar sonucu 3 bin işletmeye yönelik denetimde uygulandı. Tüketicinin gıda denetim mekanizmasına etkin katılımının sağlanması amacıyla 2009 yılında kurulan Tarım ve Orman Bakanlığı, Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü'nün 'ALO 174 Gıda Hattı'na kurulduğu günden bu yana ise 2 milyon 600 bin çağrı geldi. En çok şikayet hijyenik şartlarda üretim yapılmaması, üretim izni almadan faaliyet gösterilmesi, son tüketim tarihi geçmiş ürünlerin satılması ve tağşiş ile ilgili oldu. En çok ihbar gelen şehirlerin başında İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya gelirken, daha çok sırasıyla et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri, yağ, un ve unlu mamuller ile ilgili ihbarlar geldi.'Pandemiye rağmen denetimi artırdık'Gıda ve Kontrol Genel Müdürü Harun Seçkin, denetimlerin 81 il müdürlüğündeki 7 binin üzerinde denetçi ile yapıldığını söyledi. Seçkin, vatandaşın kaliteli, sağlıklı, güvenilir gıda ile beslenmesi için bu denetimleri gerçekleştirdiklerini belirterek, "2019 yılında toplam 1 milyon 215 bin 69 denetim gerçekleştirdik. Pandemi dönemi olmasına rağmen denetim sayımızı arttırdık. 2020 yılında toplam 1 milyon 360 bin denetim gerçekleştirdik. 2021 yılında kasım ayı itibari ile hemen hemen bu rakama ulaştık" diye konuştu.'Tüketiciye 15 gün içinde dönüş yapılıyor'Harun Seçkin, 'ALO 174 Gıda Hattı'nın tüketicinin gıda ile ilgili her türlü ihbarı, şikayeti en hızlı şekilde ulaştırabilmesi için kurulduğuna dikkat çekerek, "En iyi denetçi tüketicinin kendisidir. Tüketicilerimiz bu sürece ne kadar dahil olursa bizim açımızdan da o kadar daha iyi oluyor. Denetimlere tüketicinin katılmış olması bizim görmediğimiz, fark etmediğimiz süreçleri de yakalamamıza sebebiyet veriyor. Örneğin; bir restoranda bir uygunsuzluk ya da hijyen ile bir şey tespit ettiniz, 'ALO 174'ü arayarak bize ihbarda bulunabilirsiniz. İhbar üzerine o ile yazılım üzerinden ihbarı bildiriyoruz. O ildeki denetçi arkadaşlarımız en hızlı şekilde o işletmeye gidiyor veya o ürünü tespit ediyor, denetimini gerçekleştiriyor. Laboratuvar sonucuna göre işlem tesis edilmesi gerekiyorsa idari işlemi uyguluyoruz. İhbarda bulunan kişilerin bilgileri gizli kalıyor. 15 gün içinde ihbarda bulunan kişiye mutlaka geri dönüş yapıyoruz, bilgi veriyoruz" dedi.'Fiyat artışı ihbarları alıyoruz'Gıda ve Kontrol Genel Müdürü Seçkin, en çok et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri, yağlar, un ve unlu mamuller ile ilgili özellikle hijyen ve tağşiş konularında, son dönemde fiyatların arttığı yönünde de ihbarlar aldıklarını kaydetti. Seçkin, "2020 Kasım ayında tağşiş ve taklit ile ilgili Sayın Bakanımızın talimatları ile bir kanun hazırladık. Şu anda taklit ve tağşiş cezalarını arttırdık; cezalar 50 ile 500 bin TL aralığında olup, cirosu oranında bir ceza uygulaması yapılmakta. Aynı suçun tekrarı olması durumunda faaliyetten men cezası da verebiliyoruz. Denetimleri üretimden tüketme kadar tüm aşamalarda gerçekleştiriyoruz. Bir gıda maddesinin üretilmesi, ambalajlanması, depolanması, son satış noktasına gelene kadarki her aşamada denetimlerimizi gerçekleştiriyoruz" diye konuştu.

https://tr.sputniknews.com/20211126/gida-etiketlerinde-degisiklige-gidiliyor-yaniltici-ifade-isim-ve-gorsel-kullanilmayacak-1051169843.html

https://tr.sputniknews.com/20211129/gida-komitesinde-alinan-kararlar-aciklandi-1051269786.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ceza, gıda, ekonomi, para cezası, uygulama, market, tarım ve orman bakanlığı