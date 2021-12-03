https://tr.sputniknews.com/20211203/abd-yonetiminden-cip-ureticisi-nvidianin-armyi-satin-almasini-engellemek-icin-dava-1051399365.html

ABD yönetiminden çip üreticisi Nvidia'nın Arm'ı satın almasını engellemek için dava

ABD yönetiminden çip üreticisi Nvidia'nın Arm'ı satın almasını engellemek için dava

ABD Federal Ticaret Komisyonu, çip tedarikçisi Nvidia'nın, İngiliz çip tasarımcısı Arm'ı 40 milyar dolara satın almasını engellemek için dava açtı. 03.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-03T03:55+0300

2021-12-03T03:55+0300

2021-12-03T04:28+0300

ekonomi

abd

çip

arm

abd federal ticaret komisyonu

satın alma

nvidia

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ABD Federal Ticaret Komisyonu'ndan (FTC)yapılan açıklamada, söz konusu birleşmenin Nvidia'nın Arm'ın teknolojisi üzerindeki kontrolünü, rakiplerini zayıflatmak için kullanmasına neden olabileceğine işaret edildi.Açıklamada, bu durumun inovasyonun azalmasına ve daha yüksek fiyatlamalara yol açabileceği vurgulanarak, Nvidia'nın Arm'ın 40 milyar dolara satın almasını engellemek için dava açıldığı kaydedildi.FTC'nin açıklamasında, birleşmenin Nvidia'ya, rakip firmaların başka çipler geliştirmek için kullandığı bilgi işlem teknolojisi ve tasarımları üzerinde kontrol sağlama imkanı vereceği ifade edildi.FTC Rekabet Bürosu Direktörü Holly Vedova, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "FTC, çip üreten büyük şirketin yeni nesil teknolojiler için inovasyon eko-sistemini yok etmesini önlemesine yönelik tarihin en büyük yarı iletken çip birleşmesini engellemek için dava açıyor" ifadelerini kullandı.SoftBank Group Corp'a ait İngiltere merkezli Arm, yarı iletken tasarımları, komut kümesi teknoloji lisansları ve mobil cihazlar için işlemci üreterek çip üreticileriyle çalışıyor. Şirketin ürünlerinin, nesnelerin interneti ve taşınabilir cihazlar gibi güç tasarruflu cihazların artışıyla daha önemli hale geldiği belirtiliyor.Nvidia'nın Arm'ı satın almasına ilişkin anlaşma, Avrupa Birliği'nin (AB) de muhalefetiyle karşılaşırken, İngiliz düzenleyiciler geçen ay anlaşmayla ilgili derinlemesine bir soruşturma başlatacaklarını bildirmişti.Otomotivden elektronik ve beyaz eşyaya kadar birçok üründe kullanılan çipler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında yaşanan küresel tedarik sıkıntısı sonrası Çin, ABD, AB'nin stratejik ürünleri arasına girmişti.Ülkelerin dışa bağımlılığını azaltma ve bağımsız olma hedefleri, çip üreticilerine milyarlarca dolarlık kamu teşviklerinin verilmesinin önünü açmıştı.

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abd, çip, arm, abd federal ticaret komisyonu, satın alma, nvidia