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Bilim insanları: Okyanusları kurtarmak için ABD, plastik üretimini azaltmalı
Bilim insanları: Okyanusları kurtarmak için ABD, plastik üretimini azaltmalı
Ulusal Bilimler Akademisi (NAS), okyanusların kurtarılabilmesi için dünyanın en büyük plastik üreticisi olan ABD’nin plastik üretimi konusunda ulusal bir... 03.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-03T22:56+0300
2021-12-03T22:56+0300
yaşam
abd
plastik
çevre kirliliği
atık
ulusal bilimler akademisi (nas)
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Eski ABD Başkanı Abraham Lincoln tarafından 1863 yılında yönetime tavsiyeler vermek üzere kurulan bağımsız bilim kurulu NAS'nin yayınladığı raporda, dünya nüfusunun yüzde 4.3’ünü barındıran ABD’nin yıllık plastik atık üretiminin Avrupa ülkelerinin toplamından fazla olduğu belirtilerek, ülkede yılda üretilen 42 milyon tondan fazla plastik atığın yaklaşık 1 milyon tonunun okyanuslara atıldığı kaydedildi.Dünyada yılda üretilen toplam 242 ton plastik atığın 8 milyon tonunun okyanuslara gittiği vurgulanan raporda, plastik kirliliğindeki artışın sürmesi halinde 2030 yılında dünyada her yıl tutulan balığın ağırlığının yarısına denk gelen 53 milyon atığın okyanuslara gideceği ifade edildi.Raporda, geri dönüşüm ve atık tasfiye sistemlerinin yeterli olmadığının, dünyada plastik atıkların azalması için ABD’nin toplam ve kişi başı plastik atık miktarını önemli ölçüde azaltması gerektiğinin altı çizildi.NAS’nin plastik atık problemine karşı olası çözüm önerilerinin ilk sırasında sıfırdan plastik üretiminin azaltılması ve kotaya tabi olması için ulusal hedef ve stratejiler belirlenmesi yer aldı.Petrol endüstrisine sağlanan sübvansiyonlar nedeniyle sıfırdan plastik üretim maliyetinin yapay bir biçimde düşük olduğuna işaret edilen raporda, dünyada üretilen plastiğin yüzde 90’ından fazlasının sıfırdan üretildiği vurgulandı.Raporda, sıfırdan üretilen plastiğin küresel petrol tüketiminin yüzde 6’sına denk geldiğine dikkati çekilerek, plastiğin yalnızca bir kirliliğe değil, küresel ısınmaya da neden olduğuna değinildi.Raporu yayınlayan komisyonun Başkanı Margaret Spring, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, plastik atıkları ABD’nin kaynağından okyanusa her noktada mücadele etmesi gereken çevresel ve toplumsal bir kriz olarak nitelendirdi.ABD’nin daha az plastik üretmesi, plastik tasarımını değiştirmesi, atık takibini sağlaması ve temizlik çalışmalarını artırması gerektiğini vurgulayan Spring, "ABD’nin ürettiği plastik atıklar kara ve kıyılardaki toplulukları, nehirlerimizi, göllerimizi, sahillerimizi, körfezlerimizi, su yollarımızı kirleterek, savunmasız halka ekonomik ve toplumsal yükler getiriyor, deniz ve vahşi yasam alanlarını etkiliyor, insanların gıda ve gelir için ihtiyaç duyduğu suları kirletiyor" ifadelerini kullandı.Raporun yazarları ise şunları kaydetti: "ABD’nin ürettiği, ithal ettiği, ihraç ettiği plastik malzemeleri hepimiz kullanıyor ve atıyoruz. Bu problemin en büyük sorumlusu olarak aynı zamanda sorunu çözme fırsatına da sahibiz."
https://tr.sputniknews.com/20211115/ingilterede-cevre-kirliligini-onlemek-icin-islak-mendiller-yasaklanabilir-1050816207.html
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abd, plastik, çevre kirliliği, atık, ulusal bilimler akademisi (nas)

Bilim insanları: Okyanusları kurtarmak için ABD, plastik üretimini azaltmalı

22:56 03.12.2021
© Flickr / Pekka NikrusPlastik şişe
Plastik şişe - Sputnik Türkiye, 1920, 03.12.2021
© Flickr / Pekka Nikrus
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Ulusal Bilimler Akademisi (NAS), okyanusların kurtarılabilmesi için dünyanın en büyük plastik üreticisi olan ABD’nin plastik üretimi konusunda ulusal bir strateji geliştirmesini önerdi.
Eski ABD Başkanı Abraham Lincoln tarafından 1863 yılında yönetime tavsiyeler vermek üzere kurulan bağımsız bilim kurulu NAS'nin yayınladığı raporda, dünya nüfusunun yüzde 4.3’ünü barındıran ABD’nin yıllık plastik atık üretiminin Avrupa ülkelerinin toplamından fazla olduğu belirtilerek, ülkede yılda üretilen 42 milyon tondan fazla plastik atığın yaklaşık 1 milyon tonunun okyanuslara atıldığı kaydedildi.
Dünyada yılda üretilen toplam 242 ton plastik atığın 8 milyon tonunun okyanuslara gittiği vurgulanan raporda, plastik kirliliğindeki artışın sürmesi halinde 2030 yılında dünyada her yıl tutulan balığın ağırlığının yarısına denk gelen 53 milyon atığın okyanuslara gideceği ifade edildi.
Raporda, geri dönüşüm ve atık tasfiye sistemlerinin yeterli olmadığının, dünyada plastik atıkların azalması için ABD’nin toplam ve kişi başı plastik atık miktarını önemli ölçüde azaltması gerektiğinin altı çizildi.
NAS’nin plastik atık problemine karşı olası çözüm önerilerinin ilk sırasında sıfırdan plastik üretiminin azaltılması ve kotaya tabi olması için ulusal hedef ve stratejiler belirlenmesi yer aldı.
Petrol endüstrisine sağlanan sübvansiyonlar nedeniyle sıfırdan plastik üretim maliyetinin yapay bir biçimde düşük olduğuna işaret edilen raporda, dünyada üretilen plastiğin yüzde 90’ından fazlasının sıfırdan üretildiği vurgulandı.
Raporda, sıfırdan üretilen plastiğin küresel petrol tüketiminin yüzde 6’sına denk geldiğine dikkati çekilerek, plastiğin yalnızca bir kirliliğe değil, küresel ısınmaya da neden olduğuna değinildi.
Raporu yayınlayan komisyonun Başkanı Margaret Spring, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, plastik atıkları ABD’nin kaynağından okyanusa her noktada mücadele etmesi gereken çevresel ve toplumsal bir kriz olarak nitelendirdi.
ABD’nin daha az plastik üretmesi, plastik tasarımını değiştirmesi, atık takibini sağlaması ve temizlik çalışmalarını artırması gerektiğini vurgulayan Spring, "ABD’nin ürettiği plastik atıklar kara ve kıyılardaki toplulukları, nehirlerimizi, göllerimizi, sahillerimizi, körfezlerimizi, su yollarımızı kirleterek, savunmasız halka ekonomik ve toplumsal yükler getiriyor, deniz ve vahşi yasam alanlarını etkiliyor, insanların gıda ve gelir için ihtiyaç duyduğu suları kirletiyor" ifadelerini kullandı.
Raporun yazarları ise şunları kaydetti: "ABD’nin ürettiği, ithal ettiği, ihraç ettiği plastik malzemeleri hepimiz kullanıyor ve atıyoruz. Bu problemin en büyük sorumlusu olarak aynı zamanda sorunu çözme fırsatına da sahibiz."
ıslak mendil - Sputnik Türkiye, 1920, 15.11.2021
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