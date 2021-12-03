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https://tr.sputniknews.com/20211203/kremlin-putin-biden-gorusmesinin-tarih-ve-saati-belli-1051423967.html
Kremlin: Putin-Biden görüşmesinin tarih ve saati belli
Kremlin: Putin-Biden görüşmesinin tarih ve saati belli
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD’li mevkidaşı Joe Biden arasındaki görüşmenin önümüzdeki günlerde gerçekleşebileceği belirtildi. 03.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-03T18:44+0300
2021-12-03T18:44+0300
dünya
abd
rusya
vladimir putin
nato
joe biden
rusya-abd ilişkileri
video konferans
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Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov, bugünkü basın toplantısında, “Vladimir Putin ve ABD Başkanı Biden arasında video konferans yoluyla görüşme olasılığı üzerinde çalışmalar devam ediyor. Bu görüşme önümüzdeki günlerde gerçekleşebilir. Aslında net tarih ve saat var, ama ABD’yle tüm parametrelerde nihai mutabakatın sağlanmasını beklemenin daha iyi olduğuna inanıyorum. Sonra resmi olarak ilan edebileceğiz” açıklamasında bulundu.Görüşmeyle ilgili hazırlık çalışmalarının oldukça aktif olduğunu kaydeden Uşakov, Rusya’nın böyle bir görüşmeye ihtiyacı olduğunu belirterek, “Bu görüşme sadece bizim için değil umarım Amerikalılar için de önemli” dedi.Gündemin açık olduğunu söyeleyen Başkan Yardımcısı, yeni görüşmenin, 16 Haziran Cenevre görüşmesinin devamı niteliğinde olacağını belirterek, “Doğal olarak Cenevre anlaşmasının uygulanmasına ilişkin konular değerlendirilecek. İkili ilişkilerdeki zayıf durum, uluslararası gündemin aktüel konuları, elbette Afganistan, İran, Ukrayna, Libya ve Suriye masaya yatırılacak. Stratejik istikrar diyalogunun gidişatı. Bu alandaki görüşmeler devam ediyor, iki tur yapıldı. Elbette BM Güvenlik Konseyi daimi üyeleri zirvesiyle ilgili fikrimizin hayata geçirilmesi konusuna da değinecekler” bilgisini verdi.Görüşmede pandemi ve iklim gibi diğer konuların da ele alınacağını söyleyen Uşakov, sözlerini şöyle sürdürdü:“NATO’nun doğuya doğru daha fazla ilerleme ve Ukrayna dahil komşu ülkelerin topraklarında, doğrudan bizi tehdit eden silahların yerleştirilme olasılığını ortadan kaldıracak hukuki anlaşmaya varılması için meslektaşlarımızla, önce gelen ülkelerle çalışmaların yapılması ihtiyacıyla ilgili teklifimiz var. Bu teklifi defalarca dile getirdik. Ülke liderimizin bu teklifi Başkan Biden ile önümüzdeki görüşmede gündeme getireceğini düşünüyorum. Bu çok eski bir sorun. Sovyetler Birliği ve Rusya’ya, NATO’nun askeri altyapısının doğuya, Sovyetler Birliği sınırlarına, Rusya sınırlarına doğru ilerlemeyeceği güvencesi verilmişti. Ancak bu sözlü güvencenin hiçbir değeri olmadığı ortaya çıkmıştı. Bu vaatler kaydedilmişti, ilgili görüşmelerin kayıtları bu kanıtlıyor. Ancak mevcut gerilim bağlamında, ilgili garantilerin sunulması ihtiyacı doğdu. Zira artık böyle devam edemez. Bu belgenin hangi biçimde olacağını söylemek zor. Önemli olan, anlaşmaların kağıda dökülmesi.”
https://tr.sputniknews.com/20211203/kremlin-putin-ve-biden-gorusmesi-icin-teklif-edilen-tarihler-arasinda-7-aralik-da-var-1051415826.html
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abd, rusya, vladimir putin, nato, joe biden, rusya-abd ilişkileri, video konferans

Kremlin: Putin-Biden görüşmesinin tarih ve saati belli

18:44 03.12.2021
© AFP 2021 / ALEXANDER ZEMLIANICHENKOVladimir Putin- Joe Biden
Vladimir Putin- Joe Biden - Sputnik Türkiye, 1920, 03.12.2021
© AFP 2021 / ALEXANDER ZEMLIANICHENKO
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD’li mevkidaşı Joe Biden arasındaki görüşmenin önümüzdeki günlerde gerçekleşebileceği belirtildi.
Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov, bugünkü basın toplantısında, Vladimir Putin ve ABD Başkanı Biden arasında video konferans yoluyla görüşme olasılığı üzerinde çalışmalar devam ediyor. Bu görüşme önümüzdeki günlerde gerçekleşebilir. Aslında net tarih ve saat var, ama ABD’yle tüm parametrelerde nihai mutabakatın sağlanmasını beklemenin daha iyi olduğuna inanıyorum. Sonra resmi olarak ilan edebileceğiz” açıklamasında bulundu.
Görüşmeyle ilgili hazırlık çalışmalarının oldukça aktif olduğunu kaydeden Uşakov, Rusya’nın böyle bir görüşmeye ihtiyacı olduğunu belirterek, “Bu görüşme sadece bizim için değil umarım Amerikalılar için de önemli” dedi.
Gündemin açık olduğunu söyeleyen Başkan Yardımcısı, yeni görüşmenin, 16 Haziran Cenevre görüşmesinin devamı niteliğinde olacağını belirterek, “Doğal olarak Cenevre anlaşmasının uygulanmasına ilişkin konular değerlendirilecek. İkili ilişkilerdeki zayıf durum, uluslararası gündemin aktüel konuları, elbette Afganistan, İran, Ukrayna, Libya ve Suriye masaya yatırılacak. Stratejik istikrar diyalogunun gidişatı. Bu alandaki görüşmeler devam ediyor, iki tur yapıldı. Elbette BM Güvenlik Konseyi daimi üyeleri zirvesiyle ilgili fikrimizin hayata geçirilmesi konusuna da değinecekler” bilgisini verdi.
Görüşmede pandemi ve iklim gibi diğer konuların da ele alınacağını söyleyen Uşakov, sözlerini şöyle sürdürdü:
NATO’nun doğuya doğru daha fazla ilerleme ve Ukrayna dahil komşu ülkelerin topraklarında, doğrudan bizi tehdit eden silahların yerleştirilme olasılığını ortadan kaldıracak hukuki anlaşmaya varılması için meslektaşlarımızla, önce gelen ülkelerle çalışmaların yapılması ihtiyacıyla ilgili teklifimiz var. Bu teklifi defalarca dile getirdik. Ülke liderimizin bu teklifi Başkan Biden ile önümüzdeki görüşmede gündeme getireceğini düşünüyorum. Bu çok eski bir sorun. Sovyetler Birliği ve Rusya’ya, NATO’nun askeri altyapısının doğuya, Sovyetler Birliği sınırlarına, Rusya sınırlarına doğru ilerlemeyeceği güvencesi verilmişti. Ancak bu sözlü güvencenin hiçbir değeri olmadığı ortaya çıkmıştı. Bu vaatler kaydedilmişti, ilgili görüşmelerin kayıtları bu kanıtlıyor. Ancak mevcut gerilim bağlamında, ilgili garantilerin sunulması ihtiyacı doğdu. Zira artık böyle devam edemez. Bu belgenin hangi biçimde olacağını söylemek zor. Önemli olan, anlaşmaların kağıda dökülmesi.”
Vladimir Putin, Joe Biden - Sputnik Türkiye, 1920, 03.12.2021
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