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https://tr.sputniknews.com/20211203/patrusev-abd-ukraynayi-donbassa-yonelik-saldirilari-sonlandirmaya-ikna-etmeli-1051431255.html
Patruşev: ABD, Ukrayna'yı Donbass'a yönelik saldırıları sonlandırmaya ikna etmeli
Patruşev: ABD, Ukrayna'yı Donbass'a yönelik saldırıları sonlandırmaya ikna etmeli
Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patruşev, ABD'nin Ukrayna'yı Donbass'a yönelik saldırılara son vermeye ikna etmesi gerektiğini söyledi. 03.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-03T22:58+0300
2021-12-03T22:58+0300
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ukrayna dışişleri bakanı dmitriy kuleba
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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in dün Stockholm'de Ukraynalı mevkidaşı Dmitriy Kuleba'yla Donbass'ta barışçıl çözüm perspektifini ele almasını değerlendiren Patruşev, "Washington'un Kievli partnerlerini varılan anlaşmalara uymaya ikna etmeyi başarıp başaramayacağına bakacağız. Washington'un Kiev'i Donbass halklarının görüşlerini dikkate almanın önemini kabul etmeye ve Donbass'a saldırıları durdurmaya ikna etmesi iyi olurdu" dedi.Ukrayna'daki çatışmalara barışçıl çözüm bulunmasının önemini dikkate alarak ABD diplomasisinin sözlerini ne zaman tutmaya başlayacağını beklediklerini kaydeden Patruşev, "Minsk anlaşmalarının ikinci maddesine göre çatışmanın tarafları Ukrayna ile Donetsk ve Lugansk. Üstelik Kiev, ağır silahları kesişme hattından çektikten sonra seçimler ve Donbass'a özel statü verilmesi konusunda Donetsk ve Lugansk ile müzakerelere başlamalıydı. Ancak bu ve daha birçok madde şimdiye dek uygulanmadı" ifadelerini kullandı.Blinken'in Kuleba'yla görüşmesi sırasında Minsk anlaşmalarının alternatifsiz olduğunu teyit ettiğine dikkat çeken Patruşev, Rusya'nın bunu daha önce birçok kez dile getirdiğini vurguladı.
https://tr.sputniknews.com/20211202/lavrov-batinin-silah-sevkiyatlari-ukraynaya-krizi-guc-kullanarak-cozebilecegini-dusunduruyor-1051369145.html
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abd, rusya, ukrayna, stockholm, antony blinken, ukrayna dışişleri bakanı dmitriy kuleba

Patruşev: ABD, Ukrayna'yı Donbass'a yönelik saldırıları sonlandırmaya ikna etmeli

22:58 03.12.2021
© Sputnik / Виктор ТолочкоNikolay Patruşev
Nikolay Patruşev - Sputnik Türkiye, 1920, 03.12.2021
© Sputnik / Виктор Толочко
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Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patruşev, ABD'nin Ukrayna'yı Donbass'a yönelik saldırılara son vermeye ikna etmesi gerektiğini söyledi.
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in dün Stockholm'de Ukraynalı mevkidaşı Dmitriy Kuleba'yla Donbass'ta barışçıl çözüm perspektifini ele almasını değerlendiren Patruşev, "Washington'un Kievli partnerlerini varılan anlaşmalara uymaya ikna etmeyi başarıp başaramayacağına bakacağız. Washington'un Kiev'i Donbass halklarının görüşlerini dikkate almanın önemini kabul etmeye ve Donbass'a saldırıları durdurmaya ikna etmesi iyi olurdu" dedi.
Ukrayna'daki çatışmalara barışçıl çözüm bulunmasının önemini dikkate alarak ABD diplomasisinin sözlerini ne zaman tutmaya başlayacağını beklediklerini kaydeden Patruşev, "Minsk anlaşmalarının ikinci maddesine göre çatışmanın tarafları Ukrayna ile Donetsk ve Lugansk. Üstelik Kiev, ağır silahları kesişme hattından çektikten sonra seçimler ve Donbass'a özel statü verilmesi konusunda Donetsk ve Lugansk ile müzakerelere başlamalıydı. Ancak bu ve daha birçok madde şimdiye dek uygulanmadı" ifadelerini kullandı.
Blinken'in Kuleba'yla görüşmesi sırasında Minsk anlaşmalarının alternatifsiz olduğunu teyit ettiğine dikkat çeken Patruşev, Rusya'nın bunu daha önce birçok kez dile getirdiğini vurguladı.
Sergey Lavrov - Sputnik Türkiye, 1920, 02.12.2021
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