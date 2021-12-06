https://tr.sputniknews.com/20211206/abddeki-bir-hastane-kovid-19-asisi-yaptirmayan-200e-yakin-calisani-isten-cikardi-1051499508.html

ABD'deki bir hastane, Kovid-19 aşısı yaptırmayan 200'e yakın çalışanı işten çıkardı

ABD'deki bir hastane, Kovid-19 aşısı yaptırmayan 200'e yakın çalışanı işten çıkardı

ABD'nin Massachusetts eyaletindeki hastanede, Kovid-19 aşısı olmaları için verilen sürenin sonunda 200'e yakın çalışanın işine son verildi. 06.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-06T20:18+0300

2021-12-06T20:18+0300

2021-12-06T20:18+0300

koronavirüs

abd

sağlık çalışanı

zorunlu aşılama

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Boston şehrindeki UMass Memorial Health Hastanesi, 1 Kasım'a kadar süre tanıdığı çalışanlarına hala Kovid-19 aşısı yaptırmadıkları için sözleşmelerinin feshedildiğini bildirdi.Hastane, aşı olmaları için tanınan sürenin üzerinden yaklaşık 1 ay daha geçtikten sonra çalışanlara sürelerinin dolduğunu söyleyerek işten çıkış işlemlerini gerçekleştirdi.Çalışanlarının yüzde 98'inin verilen süreye kadar aşılarını yaptırdığını aktaran hastane yetkilileri, aşı olmamakta direnen yüzde 2'lik kesimin ikna edilemediğini kaydetti.Önceliğinin hastaları ve diğer çalışanları korumak olduğunu vurgulayan sağlık kuruluşu, Kovid-19 aşısı olmayan çalışanlarını işten çıkarmaktan başka çarelerinin kalmadığını belirtti.Söz konusu hastanenin yaklaşık 15 bin çalışanı bulunuyor.

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abd, sağlık çalışanı, zorunlu aşılama