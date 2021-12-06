Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
KORONAVİRÜS
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına ilişkin tüm gelişmeler
https://tr.sputniknews.com/20211206/abddeki-bir-hastane-kovid-19-asisi-yaptirmayan-200e-yakin-calisani-isten-cikardi-1051499508.html
ABD'deki bir hastane, Kovid-19 aşısı yaptırmayan 200'e yakın çalışanı işten çıkardı
ABD'deki bir hastane, Kovid-19 aşısı yaptırmayan 200'e yakın çalışanı işten çıkardı
ABD'nin Massachusetts eyaletindeki hastanede, Kovid-19 aşısı olmaları için verilen sürenin sonunda 200'e yakın çalışanın işine son verildi. 06.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-06T20:18+0300
2021-12-06T20:18+0300
koronavirüs
abd
sağlık çalışanı
zorunlu aşılama
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/06/1051499362_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_415c012e2f41316198ce7833bd7b5bb3.jpg
Boston şehrindeki UMass Memorial Health Hastanesi, 1 Kasım'a kadar süre tanıdığı çalışanlarına hala Kovid-19 aşısı yaptırmadıkları için sözleşmelerinin feshedildiğini bildirdi.Hastane, aşı olmaları için tanınan sürenin üzerinden yaklaşık 1 ay daha geçtikten sonra çalışanlara sürelerinin dolduğunu söyleyerek işten çıkış işlemlerini gerçekleştirdi.Çalışanlarının yüzde 98'inin verilen süreye kadar aşılarını yaptırdığını aktaran hastane yetkilileri, aşı olmamakta direnen yüzde 2'lik kesimin ikna edilemediğini kaydetti.Önceliğinin hastaları ve diğer çalışanları korumak olduğunu vurgulayan sağlık kuruluşu, Kovid-19 aşısı olmayan çalışanlarını işten çıkarmaktan başka çarelerinin kalmadığını belirtti.Söz konusu hastanenin yaklaşık 15 bin çalışanı bulunuyor.
https://tr.sputniknews.com/20211119/asisizlari-kapatmaktan-herkesi-kapatmaya-gecen-avusturyada-subattan-itibaren-asi-zorunlu-olacak-1050959913.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/06/1051499362_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_82f178adb820800556a7740a75c833cf.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
abd, sağlık çalışanı, zorunlu aşılama

ABD'deki bir hastane, Kovid-19 aşısı yaptırmayan 200'e yakın çalışanı işten çıkardı

20:18 06.12.2021
© AFP 2021 / YUKI IWAMURAABD'de aşı karşıtları
ABD'de aşı karşıtları - Sputnik Türkiye, 1920, 06.12.2021
© AFP 2021 / YUKI IWAMURA
Abone ol
ABD'nin Massachusetts eyaletindeki hastanede, Kovid-19 aşısı olmaları için verilen sürenin sonunda 200'e yakın çalışanın işine son verildi.
Boston şehrindeki UMass Memorial Health Hastanesi, 1 Kasım'a kadar süre tanıdığı çalışanlarına hala Kovid-19 aşısı yaptırmadıkları için sözleşmelerinin feshedildiğini bildirdi.
Hastane, aşı olmaları için tanınan sürenin üzerinden yaklaşık 1 ay daha geçtikten sonra çalışanlara sürelerinin dolduğunu söyleyerek işten çıkış işlemlerini gerçekleştirdi.
Çalışanlarının yüzde 98'inin verilen süreye kadar aşılarını yaptırdığını aktaran hastane yetkilileri, aşı olmamakta direnen yüzde 2'lik kesimin ikna edilemediğini kaydetti.
Önceliğinin hastaları ve diğer çalışanları korumak olduğunu vurgulayan sağlık kuruluşu, Kovid-19 aşısı olmayan çalışanlarını işten çıkarmaktan başka çarelerinin kalmadığını belirtti.
Söz konusu hastanenin yaklaşık 15 bin çalışanı bulunuyor.
Aşı merkezine götüren otobüslerin kalktığı durakta sıra olanlar (Avusturya, Viyana) - Sputnik Türkiye, 1920, 19.11.2021
KORONAVİRÜS
Aşısızları kapatmaktan herkesi kapatmaya geçen Avusturya'da şubattan itibaren aşı zorunlu olacak
19 Kasım, 12:46
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
20:30Bakanın pozitif çıktığı gün Finlandiya Başbakanı'nın gece kulübünde eğlenmesi tepki çekti
20:18ABD'deki bir hastane, Kovid-19 aşısı yaptırmayan 200'e yakın çalışanı işten çıkardı
20:15Şişecam’dan 'Katar Yatırım Fonu' iddialarına yalanlama
20:12Aşırı sağcılar, Twitter'ın mahremiyet politikasını istismar edip anti faşist hesapları kapattırdı
20:09İngiltere'de en popüler erkek bebek ismi Muhammed
20:08Moskova ve Yeni Delhi'den yeni anlaşma: Hindistan'da 600 binden fazla Kalaşnikov tüfeği üretilecek
20:07CHP 2022 bütçesine şerh düştü: 'İç çatışma çıkma riski vardır'
19:45AK Partili Kurtulmuş: Neoliberal tezlerin yüksek faiz düşük kur sarmalının içine düşmeyeceğiz
19:04Kazada yaralanan alkollü sürücü: İyi çekin de meşhur olalım
18:49Avusturya’da yeni başbakan, İçişleri Bakanı Karl Nehammer oldu
18:38İngiliz mahkemesi Uber modelini reddetti
18:38Alman Dışişleri: Putin ve Biden’ın yapacağı görüşme iyi bir sinyal
18:27Avrupa İlaç Ajansı, Roche’nin geliştirdiği koronavirüs ilacına onay verdi
18:26Van’a deprem uyarısı: Bölgede 12 aktif fay var
18:09Bakan Gül: İhtisas mahkemeleri 15 Aralık'ta göreve başlayacak
18:06Büyükçekmece'deki ölümün ardından 'paramotor' tartışması: Pilotların ehliyetlendirilmesi lazım
18:02Putin ve Modi'den çağrı: 'BMGK'de kapsamlı bir reform yapılmalı'
18:00Meteoroloji'den 3 bölge için fırtına uyarısı
17:45900 çalışanını Zoom toplantısında işten çıkartan CEO: Bu aramayı aldıysanız şanssızsınız
17:44Sedat Peker’in gözaltına alındığı iddiasını paylaşmışlardı: Al Jazeera'den habere düzeltme