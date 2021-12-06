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https://tr.sputniknews.com/20211206/kutalmis-turkes-bu-saldiri-turgeve-yapilsaydi-ne-yaparlardi-1051493503.html
Kutalmış Türkeş: Bu saldırı TÜRGEV’e yapılsaydı ne yaparlardı?
Kutalmış Türkeş: Bu saldırı TÜRGEV’e yapılsaydı ne yaparlardı?
Kutalmış Türkeş, Alparslan Türkeş Vakfı'na yapılan saldırıların ardından, "Bu saldırı iktidara yakın bir vakfa yapılsa, mesela TÜRGEV’e yapılsaydı ne... 06.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-06T16:58+0300
2021-12-06T16:58+0300
türkiye
mhp
türgev
ahmet kutalmış türkeş
türkiye gençlik ve eğitime hizmet vakfı (türgev)
akp
alparslan türkeş
açıklama
vakıf
iyi parti
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Alparslan Türkeş Vakfı’nın düzenlediği anmaya yapılan saldırının ardından aralarında MHP Ankara İl Başkanı Turgay Baştuğ’un bulunduğu bir grup vakıf merkezini bastı.Baştuğ, vakıftakilere ''Rahmetli Başbuğumuzun ismini CHP'ye, Mansur'a peşkeş çekmeye kalkarsanız bunun hesabını soracağız. Sizi buraya uyarmaya geldim. Ya adam gibi vakıfla ilgili çalışmaları yürütürsünüz ya da nefesimiz ensenizde. Sizi bundan sonra uyarmayacağım. Büyükşehir sizi kullanarak camiamız üzerinde oyun oynamaya çalışıyor. Yaptırmayacağız. CHP'nin belediyesinin arabası ne geziyor burada. Ülkücülerin nefesi arkanızda. Sizi uyardım bir daha da uyarmayacağım'' dedi.'Saldırganlara hiçbir yaptırım uygulanmıyor'Gerçek Gündem'den Fırat Fıstık'ın haberine göre, Alparslan Türkeş’in oğlu Kutalmış Türkeş, saldırıyla ilgili yaptığı açıklamada “Böyle konularda herkes aynı düşünür. Yani aklı selim olan herkes. Ortada hukuk yok ortada devlet yok. Hepsi ortadan kalkmış. Üstünlerin hukuku var, bu işliyor. Aynı saldırı ikinci kez bir vakfa yapılıyor” dedi.Türkeş, “Soruyorum size bu saldırı iktidara yakın bir vakfa yapılsa, mesela TÜRGEV’e yapılsaydı ne yaparlardı? Dün etkinliğe saldıranlar bugün haneye tecavüzde bulunuyor, direkt vakfa saldırıyor. Saldırganlara hiçbir yaptırım uygulanmıyor. Gözaltına alınmadılar, ifade vermediler. Neden bilmiyoruz. Demek ki buna güveniyorlar. O zaman herkes gitsin işini böyle çözsün demek" dedi.'MHP’lilerin yaptığı büyük ikiyüzlülük'MHP’lilerin saldırılarıyla ilgili de konuşan Türkeş, “MHP’lilerin yaptığı büyük ikiyüzlülük. Önce kurucunuzun, liderinizin, liderimiz dediğiniz kişinin ailesine hakaret edecek, vakfına baskın düzenleyeceksiniz. Sonra da gidip mezarına çelenk koyup ‘Seni biz temsil ediyoruz’ diyeceksiniz. Bu ikiyüzlülüktür. Bunun tarihi derecede şahsiyetsizlik olduğu ortada. Kendi kurucunun ailesine saldırı yapıyorsun. Böyle bir şey tarihte görülmemiştir” ifadesini kullandı.
https://tr.sputniknews.com/20211205/mhp-turkiye-alparslan-turkes-siyaset-akademisi-vakfi-kuracak-1051461721.html
https://tr.sputniknews.com/20211206/mhp-ankara-il-baskanindan-alparslan-turkes-vakfina-tehdit-bu-son-uyarim-hesabini-soracagiz-1051474737.html
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Kutalmış Türkeş: Bu saldırı TÜRGEV’e yapılsaydı ne yaparlardı?

16:58 06.12.2021
© AAAhmet Kutalmış Türkeş
Ahmet Kutalmış Türkeş - Sputnik Türkiye, 1920, 06.12.2021
© AA
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Kutalmış Türkeş, Alparslan Türkeş Vakfı'na yapılan saldırıların ardından, "Bu saldırı iktidara yakın bir vakfa yapılsa, mesela TÜRGEV’e yapılsaydı ne yaparlardı? Dün etkinliğe saldıranlar bugün haneye tecavüzde bulunuyor, direkt vakfa saldırıyor" dedi.
Alparslan Türkeş Vakfı’nın düzenlediği anmaya yapılan saldırının ardından aralarında MHP Ankara İl Başkanı Turgay Baştuğ’un bulunduğu bir grup vakıf merkezini bastı.
Baştuğ, vakıftakilere ''Rahmetli Başbuğumuzun ismini CHP'ye, Mansur'a peşkeş çekmeye kalkarsanız bunun hesabını soracağız. Sizi buraya uyarmaya geldim. Ya adam gibi vakıfla ilgili çalışmaları yürütürsünüz ya da nefesimiz ensenizde. Sizi bundan sonra uyarmayacağım. Büyükşehir sizi kullanarak camiamız üzerinde oyun oynamaya çalışıyor. Yaptırmayacağız. CHP'nin belediyesinin arabası ne geziyor burada. Ülkücülerin nefesi arkanızda. Sizi uyardım bir daha da uyarmayacağım'' dedi.

'Saldırganlara hiçbir yaptırım uygulanmıyor'

Gerçek Gündem'den Fırat Fıstık'ın haberine göre, Alparslan Türkeş’in oğlu Kutalmış Türkeş, saldırıyla ilgili yaptığı açıklamada “Böyle konularda herkes aynı düşünür. Yani aklı selim olan herkes. Ortada hukuk yok ortada devlet yok. Hepsi ortadan kalkmış. Üstünlerin hukuku var, bu işliyor. Aynı saldırı ikinci kez bir vakfa yapılıyor” dedi.
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Türkeş, “Soruyorum size bu saldırı iktidara yakın bir vakfa yapılsa, mesela TÜRGEV’e yapılsaydı ne yaparlardı? Dün etkinliğe saldıranlar bugün haneye tecavüzde bulunuyor, direkt vakfa saldırıyor. Saldırganlara hiçbir yaptırım uygulanmıyor. Gözaltına alınmadılar, ifade vermediler. Neden bilmiyoruz. Demek ki buna güveniyorlar. O zaman herkes gitsin işini böyle çözsün demek" dedi.

'MHP’lilerin yaptığı büyük ikiyüzlülük'

MHP’lilerin saldırılarıyla ilgili de konuşan Türkeş, “MHP’lilerin yaptığı büyük ikiyüzlülük. Önce kurucunuzun, liderinizin, liderimiz dediğiniz kişinin ailesine hakaret edecek, vakfına baskın düzenleyeceksiniz. Sonra da gidip mezarına çelenk koyup ‘Seni biz temsil ediyoruz’ diyeceksiniz. Bu ikiyüzlülüktür. Bunun tarihi derecede şahsiyetsizlik olduğu ortada. Kendi kurucunun ailesine saldırı yapıyorsun. Böyle bir şey tarihte görülmemiştir” ifadesini kullandı.
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