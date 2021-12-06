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Lavrov: ABD, Rusya ve Hindistan'ın S-400 konusundaki işbirliğini baltalamaya çalışıyor
Lavrov: ABD, Rusya ve Hindistan'ın S-400 konusundaki işbirliğini baltalamaya çalışıyor
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD'nin Rusya ve Hindistan arasındaki S-400 füze savunma sistemleriyle ilgili işbirliğini baltalamak için girişimlerde... 06.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-06T13:09+0300
2021-12-06T13:54+0300
savunma
abd
rusya
sergey lavrov
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Rusya ile Hindistan'ın dışişleri ve savunma bakanları, 2+2 formatındaki toplantılar için başkent Yeni Delhi'de bir araya geldi. Görüşmelerin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD'nin Rusya ile Hindistan arasındaki S-400 füze savunma sistemleri tedarik anlaşmasını engellemeye çalıştığını ancak Hindistan'ın bağımsız bir ülke olduğunu ve kimden silah alacağına kendisinin karar vereceğini gösterdiğini vurguladı.Rusya ve Hindistan, Ekim 2018'de S-400 anlaşması imzalamıştı. 5.43 milyar dolar değerindeki anlaşma uyarınca Hindistan, Rusya'dan 5 S-400 sistemi alacak. Sistemlerin sevkiyatına ekim ayında başlandığı açıklanırken tüm sistemlerin 2024 yılına kadar teslim edilmesi planlanıyor.Lavrov, "Anlaşma uygulanıyor. ABD'nin bu işbirliğini baltalama ve Hindistan'ı Washington'un talimatlarını yerine getirmeye zorlama girişimlerini gördük. Ancak Hint dostlarımız, egemen bir ülke olduklarını ve kimden silah alacaklarına ve kimleri partner olacak seçeceklerine kendilerinin karar vereceğini kararlılıkla belirtti ve net şekilde gösterdi" dedi.Bu anlaşmanın Hindistan için sadece sembolik bir önem taşımadığını, ülkenin bağımsız savunma kapasitesi açısından da çok büyük bir önem taşıdığını kaydeden Lavrov, bugünkü görüşmelerde Rusya ile Hindistan ilişkilerinin imtiyazlı stratejik partnerlik niteliğine sahip olduğunun vurgulandığını anlattı.'AUKUS, Asya-Pasifik bölgesinde barış ve istikrarı pekiştirmeyecek' ABD, İngiltere ve Avustralya'nın kurduğu üçlü savunma ittifakına (AUKUS) ilişkin bir soru karşısında Lavrov, bunun Asya-Pasifik bölgesinde barış ve istikrarı pekiştirmeyeceğini belirtti.Hindistan'ın AUKUS bloğuyla arasına net şekilde mesafe koyduğunu ve bu yaklaşımla Amerikan stratejilerinin askeri bileşeninin AUKUS formatına kaydırıldığı mesajını verdiğini söyleyen Lavrov, Moskova ve Yeni Delhi'nin Asya-Pasifik stratejisiyle ilgili planların, AUKUS'un ve diğer formatların Güneydoğu Asya Uluslar Birliği'nin (ASEAN) yerini almasına birlikte karşı koyacağının altını çizdi.Öte yandan Lavrov, iki bileşenli Sputnik V aşısının bu ülkede üretilmesine yönelik anlaşmanın ise aktif bir şekilde uygulandığını ve günde birkaç yüz milyon aşı üretildiğini açıkladı. Lavrov, Rusya ile Hindistan arasında nükleer enerji alanında somut, oldukça gelecek vaat eden planlar bulunduğunu da kaydetti.Rusya Dışişleri Bakanı, Hindistan ile Avrasya Ekonomik Birliği (AEB) arasında serbest ticaret bölgesi kurulmasını öngören anlaşma imzalanmasına yönelik müzakerelerin Kovid-19 kaynaklı bir engel çıkmaması halinde 2022 yılının başında başlayacağını ekledi.Rusya, Ermenistan, Belarus, Kazakistan ve Kırgızistan'dan oluşan AEB içinde Rusya, Hindistan'la en büyük ticaret hacmine sahip ülke durumunda. AEB, şimdiye dek Vietnam ve Singapur'la serbest ticaret bölgesi anlaşması, İran'la da geçici anlaşma imzaladı.
https://tr.sputniknews.com/20211206/rusya-ve-hindistan-arasinda-askeri-isbirligiyle-ilgili-bir-dizi-anlasma--1051475389.html
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abd, rusya, sergey lavrov, hindistan, s-400, ingiltere, avustralya, aukus , sputnik v, avrasya ekonomik birliği (aeb)

Lavrov: ABD, Rusya ve Hindistan'ın S-400 konusundaki işbirliğini baltalamaya çalışıyor

13:09 06.12.2021 (güncellendi: 13:54 06.12.2021)
© Sputnik / Fotoğraf bankasına girSergey Lavrov
Sergey Lavrov - Sputnik Türkiye, 1920, 06.12.2021
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD'nin Rusya ve Hindistan arasındaki S-400 füze savunma sistemleriyle ilgili işbirliğini baltalamak için girişimlerde bulunduğunu söyledi.
Rusya ile Hindistan'ın dışişleri ve savunma bakanları, 2+2 formatındaki toplantılar için başkent Yeni Delhi'de bir araya geldi.
Görüşmelerin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD'nin Rusya ile Hindistan arasındaki S-400 füze savunma sistemleri tedarik anlaşmasını engellemeye çalıştığını ancak Hindistan'ın bağımsız bir ülke olduğunu ve kimden silah alacağına kendisinin karar vereceğini gösterdiğini vurguladı.
Rusya ve Hindistan, Ekim 2018'de S-400 anlaşması imzalamıştı. 5.43 milyar dolar değerindeki anlaşma uyarınca Hindistan, Rusya'dan 5 S-400 sistemi alacak. Sistemlerin sevkiyatına ekim ayında başlandığı açıklanırken tüm sistemlerin 2024 yılına kadar teslim edilmesi planlanıyor.
Lavrov, "Anlaşma uygulanıyor. ABD'nin bu işbirliğini baltalama ve Hindistan'ı Washington'un talimatlarını yerine getirmeye zorlama girişimlerini gördük. Ancak Hint dostlarımız, egemen bir ülke olduklarını ve kimden silah alacaklarına ve kimleri partner olacak seçeceklerine kendilerinin karar vereceğini kararlılıkla belirtti ve net şekilde gösterdi" dedi.
Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu- Hindistan Savunma Bakanı Rajnath Singh - Sputnik Türkiye, 1920, 06.12.2021
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Rusya ve Hindistan arasında askeri işbirliğiyle ilgili bir dizi anlaşma
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Bu anlaşmanın Hindistan için sadece sembolik bir önem taşımadığını, ülkenin bağımsız savunma kapasitesi açısından da çok büyük bir önem taşıdığını kaydeden Lavrov, bugünkü görüşmelerde Rusya ile Hindistan ilişkilerinin imtiyazlı stratejik partnerlik niteliğine sahip olduğunun vurgulandığını anlattı.

'AUKUS, Asya-Pasifik bölgesinde barış ve istikrarı pekiştirmeyecek'

ABD, İngiltere ve Avustralya'nın kurduğu üçlü savunma ittifakına (AUKUS) ilişkin bir soru karşısında Lavrov, bunun Asya-Pasifik bölgesinde barış ve istikrarı pekiştirmeyeceğini belirtti.
Emmanuel Macron- Muhammed Bin Zayid Al Nahyan - Sputnik Türkiye, 1920, 03.12.2021
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Hindistan'ın AUKUS bloğuyla arasına net şekilde mesafe koyduğunu ve bu yaklaşımla Amerikan stratejilerinin askeri bileşeninin AUKUS formatına kaydırıldığı mesajını verdiğini söyleyen Lavrov, Moskova ve Yeni Delhi'nin Asya-Pasifik stratejisiyle ilgili planların, AUKUS'un ve diğer formatların Güneydoğu Asya Uluslar Birliği'nin (ASEAN) yerini almasına birlikte karşı koyacağının altını çizdi.
Öte yandan Lavrov, iki bileşenli Sputnik V aşısının bu ülkede üretilmesine yönelik anlaşmanın ise aktif bir şekilde uygulandığını ve günde birkaç yüz milyon aşı üretildiğini açıkladı.
Lavrov, Rusya ile Hindistan arasında nükleer enerji alanında somut, oldukça gelecek vaat eden planlar bulunduğunu da kaydetti.
Rusya Dışişleri Bakanı, Hindistan ile Avrasya Ekonomik Birliği (AEB) arasında serbest ticaret bölgesi kurulmasını öngören anlaşma imzalanmasına yönelik müzakerelerin Kovid-19 kaynaklı bir engel çıkmaması halinde 2022 yılının başında başlayacağını ekledi.
Rusya, Ermenistan, Belarus, Kazakistan ve Kırgızistan'dan oluşan AEB içinde Rusya, Hindistan'la en büyük ticaret hacmine sahip ülke durumunda. AEB, şimdiye dek Vietnam ve Singapur'la serbest ticaret bölgesi anlaşması, İran'la da geçici anlaşma imzaladı.
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